Estintore per auto: guida pratica e consigli per l’uso

Nel bagagliaio dell’auto tendiamo a portare con noi di tutto: dai cavi per l’avviamento d’emergenza al raschietto per il ghiaccio. Tuttavia, pochi pensano a un dispositivo salva-vita fondamentale: l’estintore per auto. Ma è davvero necessario avere un estintore portatile in auto? Qual è il modello migliore? E, soprattutto, come si usa correttamente in caso d’incendio? In questa guida completa trovi tutto quello che devi sapere, con 10 consigli pratici per prevenire il peggio.

1. ESTINTORE AUTO: QUALE SCEGLIERE? POLVERE, CO2, SALE E PER AUTO ELETTRICHE

Le auto moderne sono più sicure che mai, ma non esistono veicoli completamente ignifughi. Anche una vettura diesel può andare a fuoco. Scegliere un estintore per auto efficace e maneggevole è quindi fondamentale. I modelli più diffusi sono:

Estintore a polvere (classe A, B e C): compatto (solitamente da 1 kg), soffoca le fiamme eliminando l’ossigeno. Efficace, ma lascia residui dannosi per componenti elettrici.

(classe A, B e C): compatto (solitamente da 1 kg), soffoca le fiamme eliminando l’ossigeno. Efficace, ma lascia residui dannosi per componenti elettrici. Estintore a CO2 : non lascia residui, ma il getto può raggiungere -70°C , con il rischio di ustioni da freddo .

: non lascia residui, ma il getto può raggiungere , con il . Estintori alternativi al sale o schiumogeni : più ecologici e meno invasivi, ma spesso meno diffusi.

: più ecologici e meno invasivi, ma spesso meno diffusi. Estintori per piccoli incendi di batterie agli ioni di Litio, come quelli sviluppati e testati da Emme Antincendio.

2. DOVE TENERE L’ESTINTORE IN AUTO

La posizione è cruciale. Avere l’estintore in macchina è utile solo se facilmente accessibile in caso di emergenza.

No al bagagliaio , a meno che non sia ben fissato e vicino all’apertura.

, a meno che non sia ben fissato e vicino all’apertura. SÌ al vano portaoggetti o sotto il sedile anteriore del passeggero, bloccato e protetto da urti.

anteriore del passeggero, bloccato e protetto da urti. Evita l’esposizione diretta ai raggi solari e alle fonti di calore.

e alle fonti di calore. Assicurati che ci siano istruzioni semplici e visibili per l’uso.

3. COME USARE L’ESTINTORE AUTO IN CASO DI INCENDIO

I primi 60 secondi sono decisivi. Gli estintori portatili sono efficaci solo se usati con prontezza. Ecco come fare:

Ferma l’auto in un luogo sicuro, spegni il motore e attiva il freno a mano. Indossa guanti protettivi o usa un panno per aprire il cofano con cautela. Strappa la spoletta di sicurezza (rossa o gialla), tenendo l’estintore per l’impugnatura. Agisci sopravento, così il getto non ti viene contro. Dirigi il getto alla base della fiamma, muovendolo da sinistra a destra entro 2 metri. Se le fiamme persistono, allontanati e chiama i soccorsi: 112, 113, 115 o 118.

4. 10 CONSIGLI RAPIDI SULL’USO DELL’ESTINTORE IN AUTO

Accertati che l’odore di fumo non provenga da altri veicoli o dall’esterno. Se noti fumo dal cofano, fermati subito in un luogo sicuro. Metti in sicurezza i passeggeri, soprattutto su strade a scorrimento veloce. Proteggi le mani prima di aprire il cofano per evitare ustioni. Agisci rapidamente: la carica dura pochi secondi. Usa il getto alla base delle fiamme, non in alto. Dopo l’estinzione, scollega la batteria se possibile (spesso con un morsetto rosso). Se il fuoco persiste, chiama subito il 112 o il 115. Tieni l’estintore sempre a portata di mano, mai nascosto o instabile. Controlla periodicamente la scadenza e lo stato della carica.

5. FAQ – DOMANDE FREQUENTI SULL’ESTINTORE PER AUTO

Serve davvero l’estintore in auto?

Non è obbligatorio per legge (eccetto in alcune situazioni come taxi o veicoli aziendali), ma è fortemente consigliato per la sicurezza personale.

Qual è il miglior tipo di estintore per auto?

Gli estintori a polvere sono i più comuni, ma per un uso più sicuro e pulito si consigliano modelli a schiuma o CO2, tenendo conto dei pro e contro.

Dove posizionare l’estintore in macchina?

Nel vano portaoggetti o sotto il sedile anteriore, fissato e facilmente accessibile.

Quanto dura un estintore per auto?

In media, un estintore ha una durata di 3-5 anni, ma è essenziale controllare la data di scadenza e la pressione.

Posso usare l’estintore su un incendio elettrico?

Sì, ma è preferibile utilizzare estintori appositamente progettati e testati per incendi di origine elettrica.