Emissioni camion e autobus: il Parlamento UE approva la stretta

Il Parlamento UE ha detto sì al taglio delle emissioni di CO2 per gli autocarri medi e pesanti, compresi i veicoli professionali come camion della spazzatura, ribaltabili o betoniere, e per gli autobus. Il testo, che è stato approvato con 445 voti favorevoli, 152 contrari e 30 astensioni, proseguirà adesso l’iter legislativo con i negoziati del trilogo in vista dell’ok definitivo. Si va dunque verso una drastica riduzione delle emissioni inquinanti di camion e autobus, anche se i produttori, per mezzo dell’ACEA, hanno fatto già sapere che si tratta di obiettivi ambiziosi ma ‘irraggiungibili’.

Aggiornamento del 22 novembre 2023 dopo il voto favorevole del Parlamento UE ai nuovi limiti per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti di nuova produzione.

EMISSIONI CAMION E AUTOBUS: I LIMITI APPROVATI DAL PARLAMENTO UE

In effetti gli obiettivi fissati sono davvero ambiziosi, ma la quantità di emissioni di CO2 prodotta dai mezzi pesanti forse non lasciava altra scelta, se il traguardo finale resta la neutralità climatica dell’UE entro il 2050. Attualmente, infatti, camion, autobus urbani e pullman a lunga percorrenza generano oltre il 6% delle emissioni totali di gas serra dell’Unione Europea e più del 25% delle emissioni di gas serra del trasporto su strada.

L’abbattimento delle emissioni di CO2 dei mezzi pesanti sarà comunque graduale e, secondo il testo approvato dal Parlamento UE, dovrà rispettare il seguente schema:

emissioni ridotte del 45% per il periodo 2030-2034 ;

per il periodo ; emissioni ridotte del 65% per il periodo 2035-2039 ;

per il periodo ; emissioni ridotte del 90% a partire dal 2040.

Questi vincoli, se saranno confermati nella stesura definitiva, si applicheranno solo ai veicoli di nuova produzione.

EMISSIONI MEZZI PESANTI: DEROGA PER GLI AUTOBUS A BIOMETANO

Nel testo si sottolinea inoltre come l’implementazione delle necessarie infrastrutture di ricarica e rifornimento giocherà un ruolo chiave nella riduzione delle emissioni dell’intera flotta di veicoli pesanti per raggiungere l’obiettivo di neutralità climatica. Gli europarlamentari hanno anche approvato la proposta della commissione Ambiente di autorizzare l’immatricolazione solo di nuovi autobus urbani a zero emissioni a partire dal 2030, aggiungendo però la possibilità per gli Stati membri di richiedere un’esenzione temporanea, fino al 2035, per gli autobus urbani alimentati a biometano, a condizioni rigorose legate alla presenza di infrastrutture di rifornimento e all’origine del carburante.

ACEA: OBIETTIVI EMISSIONI AMBIZIOSI MA IRRAGGIUNGIBILI

Come anticipavamo, ACEA, che rappresenta i produttori europei, ha commentato negativamente l’ok del Parlamento UE ai tagli delle emissioni di camion e autobus, esprimendo preoccupazione per il fatto che gli obiettivi per la decarbonizzazione dei mezzi pesanti risultino “ambiziosi sulla carta ma irraggiungibili nella realtà”.

Per ACEA, infatti, la domanda dei clienti per camion e autobus elettrici e alimentati a idrogeno è ancora molto indietro rispetto ai modelli convenzionali: “I produttori hanno effettuato gli investimenti e i veicoli a emissioni zero sono pronti a partire”, ha detto Sigrid de Vries, direttrice generale di ACEA, “ma anche i clienti devono avere la fiducia necessaria per investire. Noi chiediamo una regolamentazione sulla CO2 più adatta al settore dei camion e degli autobus, e che i legislatori ne tengano conto nei negoziati del trilogo. Solo incentivando l’azione di tutte le parti interessate potremo decarbonizzare i trasporti e salvaguardare la competitività”.

Ricordiamo che nei mesi scorsi anche il Governo italiano aveva espresso posizioni critiche verso lo schema delle emissioni dei mezzi pesanti (non era stato il solo a dire il vero), chiedendo a Bruxelles di rivedere i tempi e stabilire un piano di incentivi per adeguarsi alle nuove regole.