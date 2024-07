Ecobonus auto 2024: l’84% dei beneficiari sono persone fisiche

A un mese dall’apertura del nuovo Ecobonus auto 2024, avvenuta lo scorso 3 giugno, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fatto il punto della situazione pubblicando diversi dati scorporati che inquadrano meglio l’andamento degli incentivi. Ad esempio abbiamo scoperto che l’84% dei beneficiari dei contributi sono persone fisiche (percentuale che scende al 61% considerando solo le auto elettriche): un dato che smentisce le illazioni secondo cui la maggior parte dei fondi se li fossero accaparrati le persone giuridiche e in particolare le società di noleggio.

ECOBONUS AUTO 2024: GIÀ ESAURITO IL 61% DELLE RISORSE STANZIATE

In base ai dati forniti dal Mimit ed elaborati da Invitalia, che gestisce la piattaforma dell’Ecobonus auto, al 2 luglio 2024 erano 118.015 le prenotazioni totali ammesse al beneficio, per un valore complessivo pari a quasi 421 milioni di euro, cifra che corrisponde al 61% delle risorse disponibili. Gran parte delle richieste, oltre l’84%, sono state effettuate nei primi 30 giorni da persone fisiche, la restante quota è invece attribuibile a persone giuridiche. È inoltre emerso che il peso delle rottamazioni è stato pari al 79% delle prenotazioni e che circa il 44% ha riguardato auto da Euro 0 a Euro 3. Oltre 1/4 delle risorse, il 26,7%, è stato richiesto da soggetti con ISEE inferiore a 30.000 euro.

INCENTIVI AUTO 2024: OLTRE 25 MILA PRENOTAZIONI PER LE AUTO ELETTRICHE

Come è noto, grande riscontro hanno avuto gli sconti legati all’acquisto di auto elettriche (fascia 0-20 g/km di CO2). In meno di 9 ore, con 25.273 prenotazioni, sono andati esauriti gli oltre 200 milioni di euro stanziati per le BEV. Il 39% delle richieste ha previsto una contestuale rottamazione che, nella metà dei casi, ha riguardato auto fino a Euro 3. Il 61,7% delle prenotazioni è stato effettuato da persone fisiche. Di queste, il 25,9% è risultato relativo a soggetti con ISEE sotto i 30 mila euro, per un valore pari al 35,6% del totale prenotato. Per quanto riguarda il restante 38,3% delle prenotazioni di vetture elettriche fatte da persone giuridiche, si segnala che il 90% ha riguardato le imprese di autonoleggio.

INCENTIVI PER TAXI E NCC: IN DUE SETTIMANE 155 PRENOTAZIONI

Riguardo invece all’incentivo per l’acquisto di veicoli non inquinanti da adibire a servizio taxi o noleggio con conducente, è emerso dai dati elaborati che sono stati prenotati bonus per 2,1 milioni di euro, a fronte di uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro. Dal 17 giugno 2024, giorno di apertura della piattaforma dedicata, sono 155 le prenotazioni di vetture, di cui 152 elettriche.

BONUS RETROFIT: OTTIMI RISCONTRI PER IL GPL

Infine, buon interesse si è riscontrato anche per le richieste del Bonus retrofit per l’installazione di impianti di alimentazione a GPL e metano, che conta su uno stanziamento complessivo di 10 milioni euro. Al 3 luglio, dopo soli 2 giorni dall’apertura della piattaforma dedicata, si sono già registrate 1.719 prenotazioni attive per un totale di 690.400 euro, di cui ben 1.712 per impianti a GPL per un totale di 684.800 euro e appena 7 per impianti a metano per un totale di 5.600 euro.