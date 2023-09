E-fuel Stellantis: 24 famiglie di motori Euro 6 già compatibili

L’apertura della Commissione europea ai carburanti sintetici, ha aperto una possibilità di sopravvivenza dei motori ICE, nell’ipotesi di un effettivo ban dal 2035. Per i Costruttori auto quindi sarà fondamentale dimostrare che i motori delle auto da omologare e già omologati funzionano anche con e-fuel. Stellantis, ad esempio, ha avviato una collaborazione con Aramco, che blinda la validità dei motori Euro 6 del gruppo. Ecco tutti i dettagli diffusi da Stellantis.

MOTORI STELLANTIS COMPATIBILI CON GLI E-FUEL

Dopo approfonditi test nei suoi centri di ricerca europei, Stellantis ha dichiarato che 24 famiglie di motori omologati Euro 6, equivalenti a circa 28 milioni di veicoli venduti dal 2014, sono compatibili con gli avanzati e-fuel “drop-in”, eliminando la necessità di modifiche al motore. Questi esperimenti hanno impiegato e-fuel forniti da Aramco, compagnia specializzata nel settore energetico e chimico. Gli e-fuel “drop-in” a basse emissioni per la produzione sono carburanti sintetici derivati dalla reazione tra CO2 – catturata dall’atmosfera o da processi industriali – e idrogeno rinnovabile. L’adozione degli e-fuel potrebbe ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli tradizionali del 70%, confrontato con i carburanti standard.

TEST STELLANTIS SU MOTORI EURO 6 CON E-FUEL

I test condotti da Stellantis sugli e-fuel sostitutivi includono son stati condotti in diverse situazioni di guida, ad esempio:

Emissioni allo scarico.

allo scarico. Capacità di avviamento .

. Potenza del motore.

del motore. Affidabilità.

Interazioni con l’olio lubrificante, il serbatoio e i filtri.

con l’olio lubrificante, il serbatoio e i filtri. Prestazioni del carburante a temperature estreme, fredde e calde.

Stellantis mira a ottenere una riduzione del 50% delle proprie emissioni di CO2 entro il 2030 rispetto al 2021. Il gruppo stima che l’utilizzo di e-fuel a basse emissioni di carbonio potrebbe coinvolgere fino a 28 milioni di veicoli Stellantis, con una potenziale riduzione che toccherebbe punte di 400 milioni di tonnellate di CO2 in Europa tra il 2025 e il 2050.

LA VISIONE DI STELLANTIS SULL’IMPIEGO DI E-FUEL

“La nostra priorità è fornire una mobilità a emissioni zero per tutti – ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis -. Stiamo esplorando tutte le soluzioni per rafforzare la nostra ambiziosa strategia di diventare un’azienda capace di raggiungere il traguardo di zero emissioni entro il 2038. Gli e-fuel sostitutivi ‘drop-in’ possono avere un impatto massiccio e pressoché immediato sulla riduzione delle emissioni di CO2 della flotta di veicoli esistente, offrendo ai nostri clienti un’opzione facile ed economicamente vantaggiosa per ridurre la loro impronta di carbonio, semplice come la scelta di una pompa di carburante diversa alla stazione di servizio, senza dover apportare modifiche ai propri veicoli”.