Quello di Porta Portese è probabilmente il mercato delle pulci più famoso d’Italia, per tenerci stretti, visitato ogni domenica da migliaia di persone. Situato nel caratteristico rione Trastevere di Roma, ha un problema comune a tanti luoghi storici che si trovano nelle zone centrali delle grandi città: la difficoltà a trovare parcheggio se si sceglie di raggiungerlo in macchina. Non a caso molti consigliano di recarsi al mercato con i mezzi pubblici. Se invece vuoi usare l’auto e ti interessa sapere dove parcheggiare per andare al mercato di Porta Portese, continua a leggere e troverai tante info utili.

COME ARRIVARE A PORTA PORTESE IN AUTO

Il mercato di Porta Portese si trova subito fuori dell’omonima porta, lungo la via Portuense e nelle immediate vicinanze fino a viale Trastevere. Le bancarelle coprono una lunghezza di circa 2 km. Per arrivare a Porta Portese in auto ci sono varie possibilità:

da viale Trastevere, dove è possibile già scorgere alcuni assembramenti di bancarelle;

da entrambe le direzioni del Lungotevere, facendo attenzione alle limitazioni del traffico che vengono istituite per favorire il regolare svolgimento del mercato;

dall’Eur e dall’aeroporto di Fiumicino, convergendo su Viale Marconi, strada che termina in prossimità dell’ingresso al mercato.

Ribadiamo però che prendere l’auto per andare a Porta Portese non è la scelta migliore, perché molte strade vengono chiuse al traffico ed è molto difficile parcheggiare nelle zone adiacenti. Difficile ma non impossibile, ti spieghiamo come.

DOVE PARCHEGGIARE A PORTA PORTESE (GRATIS)

Porta Portese è aperto tutte le domeniche dell’ anno, i banchi sono già operativi dalle 7 del mattino e solitamente iniziano ad andarsene verso le 14. Per avere qualche possibilità di parcheggiare gratuitamente nelle vicinanze del mercato occorre recarsi al mattino presto, possibilmente prima delle 9, e sperare di trovare qualche posticino sul Lungotevere o nelle varie traverse. Una mission (quasi) impossible ma con un po’ di fortuna può andare bene. Altrimenti ci sono maggiori possibilità se si sceglie di lasciare l’auto nel vicino quartiere Testaccio, al di là del Tevere, per raggiungere poi il mercato con una passeggiata di 10/20 minuti. Solitamente a Testaccio ci sono le strisce blu ma la domenica la sosta non si paga.

DOVE PARCHEGGIARE A PORTA PORTESE (A PAGAMENTO)

Se anche a Testaccio trovi tutti gli stalli occupati e non sai dove parcheggiare per andare al mercato di Porta Portese, sono disponibili alcune alternative a pagamento che consentono di lasciare l’auto nelle vicinanze del mercato a fronte di tariffe tutto sommato accettabili. Ecco qualche nome:

Parcheggio multipiano Porta Portese – APCOA

via Michele Carcani 38 – 00153 Roma

Tel 346.2418978

Aperto 24/7

Tariffe: da € 1,50 per ora a € 10,00 al giorno.

via Michele Carcani 38 – 00153 Roma Tel 346.2418978 Aperto 24/7 Tariffe: da € 1,50 per ora a € 10,00 al giorno. Garage Porta Portese – Ippolito Nievo

via Francesco Benaglia 22 – 00153 Roma

Tel 06.5813850

Aperto domenica 5:30/15:30 e 18:00/1:30

Tariffe: nd.

via Francesco Benaglia 22 – 00153 Roma Tel 06.5813850 Aperto domenica 5:30/15:30 e 18:00/1:30 Tariffe: nd. Garage Trastevere

viale di Trastevere 183 – 00153 Roma

Tel 06.5803119 – 389.9484293

Aperto 24/7

Tariffe: da € 3,00 per ora a € 25,00 al giorno.

viale di Trastevere 183 – 00153 Roma Tel 06.5803119 – 389.9484293 Aperto 24/7 Tariffe: da € 3,00 per ora a € 25,00 al giorno. MuoviAmo Testaccio

via Galvani 51 – 00153 Roma

Tel 06.64420699

Aperto domenica 12:00/20:00

Tariffe: da € 4,00 per ora a € 24,00 al giorno.

via Galvani 51 – 00153 Roma Tel 06.64420699 Aperto domenica 12:00/20:00 Tariffe: da € 4,00 per ora a € 24,00 al giorno. Autorimessa Garage Giovagnoli

via Raffaele Giovagnoli 20 – 00152 Roma

Tel 06.5815157

Aperto 24/7

Tariffe: da € 4,00 per ora a € 18,00 al giorno.

N.B. Le informazioni su orari e tariffe potrebbero non essere corrette o aggiornate. Prima di recarti al parcheggio verifica telefonando alla struttura.