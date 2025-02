Premesso che sul costo dell’assicurazione auto intervengono molti fattori, alcuni dei quali riguardano la storia assicurativa del proprietario dell’auto o la vettura stessa, non c’è dubbio che ci sono posti dove costa meno. E perché accade questo? Perché si tiene conto della rischiosità della zona in base al numero degli incidenti, delle frodi e anche di altri criteri, come ad esempio la densità abitativa. Nelle prossime righe approfondiremo questi aspetti ed elencheremo le province italiane dove costa meno l’assicurazione auto, prendendo come riferimento gli ultimi bollettini statistici dell’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

LA QUESTIONE DEL RISCHIO SINISTRO

Come spiegavamo, il primo fattore che incide è la questione del rischio sinistro, cioè la probabilità che si verifichino incidenti. In alcune zone, soprattutto in Campania ma non solo (in Toscana è lo stesso), il numero di incidenti stradali è statisticamente più alto rispetto a posti più tranquilli, magari al nord o in aree rurali e periferiche. Più incidenti significano più richieste di risarcimento, e quindi le assicurazioni alzano i prezzi per coprire questi costi. Al contrario, in posti con meno traffico o dove si guida più prudentemente, il rischio è minore e i premi scendono.

FRODI ASSICURATIVE E DENSITÀ ABITATIVA

Un altro fattore che determina dove costa meno l’assicurazione auto (o dove costa di più) è la frequenza di frodi assicurative. In alcune aree, purtroppo, ci sono più casi di truffe, come incidenti simulati o danni gonfiati. Questo spinge le compagnie a cautelarsi facendo pagare di più tutti gli automobilisti di quella zona, anche quelli onesti.

Poi c’è la densità abitativa: nelle città più popolate, come le metropoli, ci sono più veicoli in circolazione, quindi più possibilità di incidenti o collisioni, anche a causa del traffico nelle ore di punta. In un paesino di montagna o in una zona meno affollata, invece, le strade sono più libere e il costo dell’assicurazione auto tende a essere più basso. Infine, influisce anche il reddito medio delle persone in una determinata zona: le assicurazioni, a volte, adattano i prezzi in base al potere d’acquisto locale. Pertanto, nelle città dove il costo della vita è più alto che altrove, aumenta anche il costo della polizza auto. E viceversa.

In pratica, chi vive in un posto con meno traffico, meno incidenti e meno rischi in generale, pagherà sicuramente meno rispetto a chi abita in una metropoli caotica o in una zona con problemi di sicurezza e di ordine pubblico. È un sistema basato su statistiche, quindi fondamentalmente equo, anche se a volte può sembrare ingiusto per le persone che pagano tariffe altissime, pur guidando con prudenza e rispettando le regole, per il solo fatto di vivere in zone ad alta rischiosità.

DOVE COSTA MENO L’ASSICURAZIONE AUTO IN ITALIA?

Scopriamo adesso quali sono le province dove costa meno l’assicurazione auto in Italia in base all’ultimo bollettino dell’Ivass sui prezzi effettivi della RC auto relativi al mese di novembre 2024 (ma da un mese all’altro ci sono di solito poche variazioni). Elencheremo tutte le province che restano al di sotto della media nazionale di 416 euro registrata a novembre (premio medio annuale):

Enna 293 €

Potenza 306 €

Oristano 308 €

Campobasso 323 €

Pordenone 324 €

Gorizia 331 €

Biella 333 €

Udine 336 €

Verbano-Cusio-Ossola 336 €

Vercelli 338 €

Cosenza 340 €

Aosta 342 €

Agrigento 345 €

Trento 346 €

Cuneo 348 €

Matera 348 €

Novara 350 €

Chieti 351 €

Catanzaro 354 €

Belluno 355 €

Sud Sardegna 355 €

Asti 358 €

Rovigo 358 €

Mantova 360 €

Isernia 361 €

L’Aquila 363 €

Cremona 365 €

Trieste 365 €

Sondrio 367 €

Alessandria 368 €

Siena 368 €

Viterbo 369 €

Lecco 371 €

Caltanissetta 374 €

Bergamo 375 €

Lecce 376 €

Trapani 376 €

Lodi 377 €

Arezzo 379 €

Nuoro 379 €

Savona 379 €

Teramo 380 €

Avellino 381 €

Ferrara 381 €

Pavia 381 €

Sassari 382 €

Verona 383 €

Ragusa 384 €

Vicenza 384 €

Siracusa 387 €

Brescia 388 €

Frosinone 388 €

Ascoli Piceno 389 €

Varese 389 €

Benevento 391 €

Bolzano 391 €

Imperia 392 €

Forlì-Cesena 394 €

Monza e Brianza 396 €

Parma 397 €

Pescara 398 €

Grosseto 401 €

Palermo 401 €

Milano 404 €

Perugia 405 €

Vibo Valentia 405 €

Treviso 406 €

Como 407 €

Messina 407 €

Piacenza 409 €

Padova 410 €

Terni 410 €

Pesaro e Urbino 411 €

Taranto 413 €

Reggio Calabria 414 €

Bari 415 €.

La presenza ai primi due posti di Enna e Potenza, e di Campobasso al quarto, smentisce il luogo comune secondo cui le zone più a rischio sono sempre nel sud Italia. Per la cronaca, le cinque province più care a novembre, dove l’assicurazione auto costa di più, sono risultate Napoli (600 €), Prato (586 €), Caserta (537 €), Pistoia (518 €), Massa-Carrara e Firenze (entrambe 507 €).