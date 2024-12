Domenica ecologica 29 dicembre 2024: città e orari

A inizio mese c’è stata quella di Roma, che ora prevede la prossima a fine gennaio, ma il 29 dicembre 2024 le domeniche ecologiche continuano in altre città d’Italia. Del resto, con l’arrivo dell’inverno, questo è il periodo in cui maggiormente si concentrano gli agenti inquinanti dell’aria, spingendo gli amministratori locali a programmare giornate di blocco totale del traffico per limitare gli effetti dello smog. Che tu sia d’accordo o meno con l’istituzione della domenica ecologica, continua a leggere per conoscere il calendario del weekend.

DOMENICA ECOLOGICA AD ANDRIA (BT)

Il 29 dicembre 2024 tornano le domeniche ecologiche nel comune co-capoluogo della provincia di Barletta – Andria – Trani. Dalle 10:00 alle 13:00 fuori le auto dal centro cittadino per dare la possibilità a tutti di passeggiare per le vie del centro e partecipare alle iniziative previste in diversi luoghi della città. Ecco il programma completo della domenica ecologica di Andria:

dalle 10:00 alle 13:00 in via Regina Margherita, ‘Prevenzione in Azione: L’importanza degli screening per la salute’, a cura della Croce Rossa e della Asl BT;

dalle 10:00 alle 13:00 in corso Cavour 99 angolo via Cittadella, progetto ‘Attenti al lupo’ (spazio informativo sulle truffe agli anziani), a cura dell’associazione In&Young;

dalle 10:00 alle 13:00 in via Regina Margherita 89-91, campagna di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile in città favorendo l’utilizzo di mezzi alternativi all’automobile privata, a cura dell’Associazione Urban Mobility per il Mobility Management e la mobilità sostenibile.

DOMENICA ECOLOGICA A MESTRE (VE)

Il 29 dicembre a Mestre, che fa parte del Comune di Venezia, è in programma la domenica ecologica con conseguente blocco del traffico nel centro città. In particolare il provvedimento prevede il blocco della circolazione dei veicoli a motore dalle ore 8:30 alle ore 18:30 nell’area delimitata dalla tangenziale A57, dal raccordo autostradale compreso tra l’uscita Marghera e il cavalcaferrovia di Mestre, dalla S.R. 11, da San Giuliano (via Orlanda nel tratto tra gli svincoli in località San Giuliano e l’innesto alla S.R. 14) e da via Martiri della Libertà, con istituzione del divieto di transito. È ammesso solamente il transito per raggiungere alcune aree di parcheggio (elenco qui).

I veicoli alimentati a GPL o a metano che utilizzino per la circolazione solo GPL o il metano, i veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi, i veicoli del car sharing e i taxi e i veicoli in servizio di noleggio con conducente e senza conducente sono derogati dal divieto di circolazione. Qui l’ordinanza comunale con la lista completa dei veicoli che usufruiscono della deroga.

DOMENICA ECOLOGICA A MODENA

Nell’ambito delle misure emergenziali previste dalla manovra antismog regionale che comprendono, di fatto, anche la domenica ecologica del 29 dicembre, a Modena è vietata la circolazione dalle 8:30 alle 18:30 per i veicoli a benzina fino a Euro 2, diesel fino a Euro 5, bifuel Gpl e metano fino a Euro 1 e ciclomotori e motocicli fino a Euro 1.

Le limitazioni si applicano nell’area compresa all’interno delle tangenziali nord Pirandello, Carducci e Pasternak, via Nuova Estense, strada Bellaria, strada Contrada, via Giardini, complanare Einaudi, strada Modena-Sassuolo e tangenziale Mistral. Resta comunque possibile, per tutti i veicoli, circolare sulle strade che conducono ai parcheggi scambiatori e alle strutture ospedaliere anche se all’interno dell’anello delle tangenziali.

DOMENICA ECOLOGICA A MONTEBELLUNA (TV)

Domenica 29 dicembre 2024, dalle ore 8:30 fino al termine delle attività ludiche, le piazze del centro di Montebelluna sono chiuse ai mezzi a motore (auto, moto e veicoli commerciali), con la sola esclusione dei veicoli 100% elettrici.

Per favorire la fruizione del centro città, nonostante il divieto di circolazione, l’associazione ‘Il Mosaico – Un Centro da vivere’ propone due iniziative:

Fate in festa in Corso Mazzini, dalle 14:30 alle 17:.30;

Pista gonfiabile di go-cart per bambini accanto al Villaggio di Natale, dalle 9:30 alle 18:00 (chiusura in orario pranzo).

Oltre che per i mezzi completamente elettrici, sono ammesse deroghe anche per le vetture utilizzate per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell’ordine, soccorso sanitario, pronto intervento) o per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili.