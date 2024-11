Blocco traffico Roma 1 dicembre 2024: orari e deroghe

Share on:

Il 1° dicembre 2024 c’è il blocco del traffico a Roma per l’attuazione della seconda delle cinque domeniche ecologiche previste nella stagione invernale 2024 – 2025. L’iniziativa, com’è noto, prevede nell’intera Fascia Verde della Capitale il divieto totale di circolazione per il traffico privato durante gli orari di attivazione del blocco. Sono tuttavia contemplate numerose deroghe.

BLOCCO TRAFFICO ROMA 1 DICEMBRE 2024 NELLA FASCIA VERDE

Il blocco del traffico a Roma del 1° dicembre 2024 riguarda la circolazione nella cosiddetta Fascia Verde, ossia la zona a traffico limitato che comprende buona parte del territorio comunale all’interno del Grande Raccordo Anulare.

A beneficio dei residenti e soprattutto dei visitatori, al fine di evitare spiacevoli multe, il Comune di Roma ha messo a disposizione una mappa virtuale navigabile, raggiungibile a questo link, che permette di scoprire se ci si trova dentro o fuori la Fascia Verde. Per saperlo basta usare l’opzione ‘trova luogo o indirizzo’, in alto a destra della mappa, indicata da una lente di ingrandimento.

BLOCCO AUTO ROMA 1 DICEMBRE 2024: ORARI DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

In occasione della domenica ecologica a Roma del 1° dicembre 2024, il divieto totale di circolazione in Fascia Verde per il traffico privato (con deroghe, vedi paragrafo successivo) è previsto nei seguenti orari:

dalle 7:30 fino alle 12:30

dalle 16:30 fino alle 20:30.

Dopo quella del 1° dicembre, le prossime domeniche ecologiche a Roma si terranno il 26 gennaio 2025, il 16 febbraio 2025 e il 23 marzo 2025.

DOMENICA ECOLOGICA ROMA 1 DICEMBRE 2024: DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Le deroghe al divieto di circolazione di domenica 1 dicembre 2024 sono elencate in un’apposita ordinanza del Sindaco di Roma (scarica qui). In totale le deroghe sono 34, ecco le principali:

veicoli elettrici o ibridi;

veicoli alimentati a metano, a Gpl o Bi-Fuel benzina-Gpl o benzina-metano, anche trasformati, marcianti con alimentazione a Gpl o metano e da Euro 3 in su;

veicoli con motore a benzina Euro 6;

ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi;

motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi;

autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato;

taxi e NCC dotati di concessioni comunali;

autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling e servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro;

auto minute del contrassegno per persone con disabilità:

mezzi adibiti al trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili o trattamenti sanitari per malattie gravi.

1 DICEMBRE 2024: A ROMA MERCATINI DI PRODOTTI E STREET FOOD IN CINQUE PIAZZE

Il 1° dicembre 2024, giorno della seconda domenica ecologica della stagione, cinque piazze di Roma ospiteranno altrettanti mercati contadini dedicati ai temi dell’agricoltura e dei suoi legami con la sostenibilità ambientale, l’economia circolare, le produzioni territoriali di qualità e a filiera corta, l’educazione alimentare e i progetti di solidarietà (programma completo). Gli eventi sono previsti dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Piazza dei Re di Roma

In collaborazione con CIA, Mercati Contadini Roma e Castelli romani: ‘Mangiare è un atto agricolo. Mercato dei prodotti agricoli del Lazio’. Saranno allestiti 30 stand, con vendita di prodotti e street food.

Piazza della Balduina

In collaborazione con Coldiretti Lazio, previsti 15 stand nei quali il mercato agricolo di Campagna Amica offrirà ai cittadini romani l’opportunità di scoprire, degustare e acquistare le migliori produzioni agricole laziali.

Terrazza del Pincio, Villa Borghese

In collaborazione con ColDiversa di Abili Oltre: ‘La Piazza della Fiducia’. Saranno allestiti 18 stand con vendita di prodotti e street food, punti di ristoro con piatti della tradizione romana, laboratorio di educazione alimentare e show cooking per adolescenti. La piazza di ColDiversa sarà organizzata con persone con disabilità e socialmente svantaggiate.

Piazza Farnese

In collaborazione con Confagricoltura e Agriturist Roma, stand informativo e offerta degustazione prodotti. Saranno presentate le attività delle aziende agricole e agrituristiche di Confagricoltura e Agriturist Roma con degustazione di prodotti tipici della campagna romana.

Piazza di Santa Maria Liberatrice

In collaborazione con Slow Food Lazio, Mercato della Terra Regionale e Slow Olive Day, saranno allestiti 30 stand per la vendita prodotti e degustazione street food. Uno spazio dove acquistare e degustare cibo buono, pulito e giusto con laboratori esperienziali per grandi e piccini.