Divieto mezzi pesanti Agosto 2025: gli orari dei blocchi

In Italia vige il divieto di circolazione dei mezzi pesanti in alcune giornate e in alcuni periodi, coincidenti solitamente con i fine settimana e le festività in generale, allo scopo di decongestionare il traffico veicolare delle arterie principali. Il divieto si applica infatti nelle autostrade e nelle strade extraurbane, in ottemperanza all’articolo 6 comma 1 del Codice della Strada, secondo cui “[…] il prefetto, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del MIT, può vietare, fuori dai centri abitati, la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe”. Scopriamo dove si può controllare il calendario di Agosto 2025 del divieto dei mezzi pesanti.

DIVIETO MEZZI PESANTI: QUALI VEICOLI NON POSSONO CIRCOLARE E QUANDO

In base al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (art. 7) il divieto di circolazione dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati riguarda in particolare le seguenti categorie di veicoli:

veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate;

veicoli eccezionali o adibiti a trasporto eccezionale;

veicoli che trasportano merci pericolose.

Il divieto si applica, salvo deroghe, nei giorni festivi e in altri particolari giorni in aggiunta a quelli festivi, compresi eventualmente i giorni precedenti e successivi. Importante: il blocco dei mezzi pesanti non dura per le intere 24 ore ma inizia e finisce a orari stabiliti che variano a seconda della data o del periodo (l’orario standard è 7-22, però non sempre).

BLOCCO MEZZI PESANTI: ECCEZIONI E DEROGHE

Le eccezioni e le deroghe previste al divieto dei mezzi pesanti riguardano quei veicoli che si muovono da o verso Sicilia e Sardegna e quelli che provengono o sono diretti all’estero, principalmente in Europa. Per i mezzi pesanti che arrivano dall’estero l’inizio del divieto è infatti posticipato di 4 ore, mentre per quelli diretti all’estero il termine del divieto è anticipato di 2 ore. Analoga flessibilità anche per i mezzi pesanti che si muovono da e verso le isole maggiori (Sicilia e Sardegna), visto che si servono di collegamenti marittimi che dilatano i tempi del viaggio. In tutti questi casi i conducenti devono sempre mostrare la documentazione che attesti l’orario di partenza, il percorso e la destinazione della merce, al fine di dimostrare di avere diritto alla deroga dei limiti di orario.

Sono inoltre previste deroghe in ragione del carico trasportato (p.es. animali vivi, prodotti soggetti a rapido deperimento, ecc.) e a favore dei mezzi che prestano servizi importanti, come quelli delle forze dell’ordine o dei veicoli di soccorso.

DIVIETO MEZZI PESANTI 2025: IL CALENDARIO CON GLI ORARI DI AGOSTO

Il calendario 2025 dei giorni in cui vige il divieto dei mezzi pesanti è stato emanato con decreto ministeriale n. 314 del 12 dicembre 2024. Il calendario comprende 78 giorni di divieti tra cui tutte le domeniche, anche se con orari diversi: le domeniche dei mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre hanno il divieto più corto di due ore (dalle 9 alle 22) rispetto alle domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre (dalle 7 alle 22). A luglio e agosto si aggiungono anche alcuni sabato e venerdì.

Di seguito il calendario del divieto mezzi pesanti 2025.

GENNAIO 2025

1 mercoledì 09:00 22:00

5 domenica 09:00 22:00

6 lunedì 09:00 22:00

12 domenica 09:00 22:00

19 domenica 09:00 22:00

26 domenica 09:00 22:00.

FEBBRAIO 2025

2 domenica 09:00 22:00

9 domenica 09:00 22:00

16 domenica 09:00 22:00

23 domenica 09:00 22:00.

MARZO 2025

2 domenica 09:00 22:00

9 domenica 09:00 22:00

16 domenica 09:00 22:00

23 domenica 09:00 22:00

30 domenica 09:00 22:00.

APRILE 2025

6 domenica 09:00 22:00

13 domenica 09:00 22:00

18 venerdì 14:00 22:00

19 sabato 09:00 16:00

20 domenica 09:00 22:00

21 lunedì 09:00 22:00

22 martedì 09:00 14:00

25 venerdì 09:00 22:00

27 domenica 09:00 22:00.

MAGGIO 2025

1 giovedì 09:00 22:00

4 domenica 09:00 22:00

11 domenica 09:00 22:00

18 domenica 09:00 22:00

25 domenica 09:00 22:00.

GIUGNO 2025

1 domenica 07:00 22:00

2 lunedì 07:00 22:00

8 domenica 07:00 22:00

15 domenica 07:00 22:00

22 domenica 07:00 22:00

29 domenica 07:00 22:00.

LUGLIO 2025

5 sabato 08:00 16:00

6 domenica 07:00 22:00

12 sabato 08:00 16:00

13 domenica 07:00 22:00

19 sabato 08:00 16:00

20 domenica 07:00 22:00

25 venerdì 16:00 22:00

26 sabato 08:00 16:00

27 domenica 07:00 22:00.

AGOSTO 2025

1 venerdì 16:00 22:00

2 sabato 08:00 22:00

3 domenica 07:00 22:00

8 venerdì 16:00 22:00

9 sabato 08:00 22:00

10 domenica 07:00 22:00

15 venerdì 07:00 22:00

16 sabato 08:00 16:00

17 domenica 07:00 22:00

23 sabato 08:00 16:00

24 domenica 07:00 22:00

30 sabato 08:00 16:00

31 domenica 07:00 22:00.

SETTEMBRE 2025

7 domenica 07:00 22:00

14 domenica 07:00 22:00

21 domenica 07:00 22:00

28 domenica 07:00 22:00.

OTTOBRE 2025

5 domenica 09:00 22:00

12 domenica 09:00 22:00

19 domenica 09:00 22:00

26 domenica 09:00 22:00.

NOVEMBRE 2025

1 sabato 09:00 22:00

2 domenica 09:00 22:00

9 domenica 09:00 22:00

16 domenica 09:00 22:00

23 domenica 09:00 22:00

30 domenica 09:00 22:00.

DICEMBRE 2025

7 domenica 09:00 22:00

8 lunedì 9:00 22:00

14 domenica 09:00 22:00

21 domenica 09:00 22:00

25 giovedì 09:00 22:00

26 venerdì 09:00 22:00

28 domenica 09:00 22:00.