Display orizzontale o verticale in auto: quale scegliere?

C’è un motivo ben preciso se alcune auto hanno un display schiacciato: i consigli sulla scelta tra display orizzontale o verticale in auto

Nella scelta dell’auto nuova i display al centro della plancia fanno sempre scena. E’ l’effetto che rischia di eclissare la valutazione della praticità dei comandi e influenzare la scelta tra un display orizzontale o verticale in auto. Per capire quale potrebbe essere più confortevole e quindi quale scegliere, Nissan spiega perché nelle sue future auto ci saranno sempre più display orizzontali.

DISPLAY VERTICALE IN AUTO: VANTAGGI

Le auto senza display possono risultare superate, ed ecco che anche sulle citycar più accessoriate spuntano i display touch. L’importante è avere tutto a portata di mano per evitare inutili distrazioni al volante: sarebbe l’intento dei Costruttori che si dividono sui display orizzontali e verticali in auto. Tesla ad esempio è capostipite, con la Model S e Model X, di una generazione di auto moderne in cui tutti (o quasi) i comandi sono centralizzati nel display sulla consolle. Qualcosa di simile è venuta in mente alla Fisker per la Ocean e alla Ford per la Mustang Much-e. Più è grande il display e meglio si possono disporre i comandi.

DISPLAY ORIZZONTALE IN AUTO: VANTAGGI

Quando però si sfogliano le foto delle auto con un design degli interni molto diverso, non si capisce perché altri Costruttori propongono display orizzontali e allungati (esempio Porche su Tycan o le recenti Mercedes). Eppure di spazio sulla plancia ce ne sarebbe in abbondanza, ma il motivo è legato ai movimenti naturali degli occhi e alla vista umana. “Durante la guida l’occhio umano tende naturalmente a guardare da un lato all’altro,” spiega Tomomichi Uekuri, Senior Manager del team di progettazione HMI. “Il cervello è in grado di vedere e assorbire più informazioni se vengono collocate in orizzontale. Anche la visione periferica funziona in questo modo”. Una spiegazione che trova conferma nel cambio di rotta Tesla: i display su Tesla Model 3, Tesla Model Y e Tesla Semi, per quanto enormi, sono diventati orizzontali rispetto ai precedenti modelli del Costruttore.

DISPLAY ORIZZONTALE O VERTICALE IN AUTO: COME SCEGLIERE

Quando la scelta dell’auto regge sulle emozioni, ogni valutazione fondata sulla razionalità passa in secondo piano e così anche quale display scegliere tra verticale e orizzontale. Alcuni consigli però potranno sicuramente guidarvi nella scelta più sicura. Come conferma anche il corso stilistico di molti modelli auto recenti, se i display sono all’altezza del guidatore, meglio se orizzontali, il rischio di distogliere lo sguardo dalla strada è minore. Ma non solo: i display incorporano sempre più spesso i comandi del clima e le auto sembrano sempre più futuristiche. Salvo affidarsi a comandi vocali affidabili, è quasi impossibile regolare la temperatura, ad esempio, senza distrarsi con il touch. Ecco perché molti Costruttori continuano a mantenere i controlli del clima fisici sulla plancia al di là della forma del display orizzontale o verticale.