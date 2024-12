Digitalizzazione delle assicurazioni auto: nuove tecnologie e servizi digitali offerti

Se un tempo per acquistare una polizza auto bisognava recarsi di persona in agenzia e firmare un mucchio di documenti di carta, negli ultimi anni la digitalizzazione ha trasformato profondamente il settore, permettendo alle imprese assicurative di ampliare l’offerta dei servizi ai clienti. Che non si limita, intendiamoci, all’utilissima possibilità di sottoscrivere un’assicurazione auto online da PC o app, con tanto di firma digitale, ma riguarda anche altri aspetti interessanti come calcolare premi personalizzati e ottimizzare la gestione dei sinistri.

L’IMPORTANZA DELLA DIGITALIZZAZIONE E DELLE NUOVE TECNOLOGIE NELL’ASSICURAZIONE AUTO

Sfruttare al meglio le nuove tecnologie per migliorare i processi, ottimizzare l’esperienza di vendita e offrire servizi personalizzati e di qualità a prezzi competitivi, è l’obiettivo delle compagnie assicurative online per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più giovane e digitalizzata, oltre a rappresentare una necessità per rimanere competitivi in un mercato in rapida evoluzione. Nella maggior parte dei casi, infatti, chi si approccia a una compagnia online ha già le idee chiare sui prodotti e sui servizi che gli servono, e si aspetta pertanto una procedura d’acquisto immediata e trasparente, in grado di soddisfare i suoi bisogni, e una gestione senza sorprese degli eventuali incidenti.

ASSICURAZIONE AUTO ONLINE: LE TECNOLOGIE PIÙ USATE PER MIGLIORARE I SERVIZI

Grazie alla digitalizzazione delle assicurazioni auto e alle nuove tecnologie, le compagnie online riescono a esaudire queste necessità. Ad esempio con l’intelligenza artificiale gli algoritmi avanzati di apprendimento automatico e di visione computerizzata possono analizzare rapidamente le immagini dei danni subiti da un veicolo, interpretare le informazioni e fornire stime precise dei costi di riparazione, accelerando non solo il processo di elaborazione dei sinistri ma riducendo anche il margine di errore. Un altro esempio di buon uso della tecnologia nel campo delle assicurazioni auto sono i dispositivi connessi, come le scatole nere, che raccolgono dati sulla guida e consentono di offrire polizze pay-per-use o pay-how-you-drive basate sull’effettivo utilizzo del veicolo o sullo stile di guida, premiando con sconti i conducenti più virtuosi. Da non sottovalutare, inoltre, l’uso dei Big Data, la cui analisi permette alle compagnie di identificare trend, prevedere rischi, personalizzare le polizze e sviluppare nuovi prodotti.

SERVIZI DIGITALI OFFERTI DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE AUTO

Sfruttando queste e altre tecnologie le compagnie di assicurazione auto online possono offrire una vasta gamma di servizi digitali: