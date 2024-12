DEKRA: in inverno i pedoni devono rendersi visibili da 35 metri

Con l’arrivo dell’inverno, le giornate si accorciano e le ore di luce si riducono drasticamente. L’ora solare comporta però anche un maggiore rischio per i pedoni, soprattutto nelle ore serali e mattutine. La visibilità di chi si sposta a piedi dovrebbe essere una priorità fondamentale a cui pensare adottando semplici consigli preventivi. Come evidenziato dagli esperti di incidenti DEKRA, adottare abbigliamento e accessori adeguati può fare la differenza tra essere notati o passare inosservati nel traffico.

VISIBILITA’ DEI PEDONI: PERCHE’ E’ IMPORTANTE

L’importanza di essere visti è ben nota agli appassionati di jogging e ai ciclisti, ma non sempre si adottano le dovute accortezza. Non bisogna essere degli sportivi per ritrovarsi a camminare tra i veicoli in condizioni di poca luce. La visibilità è un fattore determinante per prevenire incidenti che coinvolgono pedoni, adulti che tornano dal lavoro, o bambini che escono da scuola.

Secondo Stefanie Ritter, ricercatrice sugli incidenti DEKRA, “nei rapporti di analisi degli incidenti, la questione della visibilità di un pedone in una determinata situazione è sempre cruciale”. Gli studi condotti da DEKRA hanno dimostrato che i pedoni, specialmente quelli che attraversano la strada da sinistra, vengono spesso visti troppo tardi dagli automobilisti. Questo è dovuto, tra le altre cose, all’illuminazione asimmetrica dei fari anabbaglianti, che privilegia il lato destro della strada, lasciando in ombra il lato sinistro. Inoltre, secondo Dekra, i fari dei veicoli in arrivo e le condizioni atmosferiche avverse, come la pioggia o il fondo stradale bagnato, amplificano il problema e riducono ulteriormente il tempo di reazione dei conducenti. Su una strada bagnata, infatti, lo spazio di frenata a 50 km/h può richiedere fino a 35 metri.

CONSIGLI PRATICI PER ESSERE PEDONI VISIBILI

Quando si cammina al di fuori di aree pedonali chiuse al traffico, non basta adottare le basilari regole, come:

camminare sul marciapiede o passaggi protetti;

guardare se arrivano veicoli sempre prima di attraversare;

attraversare solo se la visuale è libera, mai sbucare dalle auto parcheggiate, dagli autobus alla fermata, o da qualsiasi altro ostacolo alla visuale dei veicoli in transito;

mantenere un contatto visivo con i conducenti dei veicoli per capirne le intenzioni e assicurarsi di essere visti;

I CONSIGLI DEKRA SULL’ABBIGLIAMENTO PER I PEDONI E NON SOLO

DEKRA ha aggiunto una serie di consigli per chi si sposta a piedi: “Indossate abiti contrastanti (bianchi, o molto chiari, ndr) al crepuscolo o al buio e utilizzate elementi retroriflettenti”. Accessori come fasce, clip o pendenti retroriflettenti sono disponibili a costi contenuti e possono aumentare notevolmente la visibilità. Questi accorgimenti semplici, ma efficaci, consentono ai pedoni di essere notati dagli automobilisti a distanze superiori a 40 metri, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Un’attenzione particolare è rivolta alle persone anziane che utilizzano deambulatori. Gli esperti DEKRA consigliano di applicare pellicole adesive retroriflettenti direttamente sugli ausili per la deambulazione. Test specifici hanno dimostrato che queste pellicole rendono il deambulatore chiaramente visibile, ma ne permettono anche il riconoscimento immediato.

“Questo aspetto è fondamentale per gli altri utenti della strada, che possono così adeguare il proprio comportamento, consapevoli di trovarsi di fronte a una persona con mobilità ridotta. Anche i passeggini possono essere resi più sicuri con soluzioni simili. Sebbene alcuni produttori applichino elementi retroriflettenti in fabbrica, aggiungere ulteriori pellicole aumenta la visibilità in modo significativo”, spiega DEKRA.