Coupon eBay ricambi e accessori auto: sconti fino a 150 euro

Al via i Cyber edays eBay: migliaia di prodotti in promozione si possono acquistare con il coupon ebay sconto fino a 150 euro

E’ tempo di Cyber Sconti e in vista del periodo dell’anno più atteso che anticipa le festività natalizie, eBay ha attivato la promozione Cyber edays su migliaia di prodotti di svariate categorie. Gli automobilisti e gli appassionati di motori potranno approfittare per oltre 2 settimane del Coupon eBay Auto fino a 150 euro di sconto. In questa guida vi spieghiamo come ottenere lo sconto eBay del 15% e come ricavarne il massimo vantaggio. Nei paragrafi seguenti riportiamo alcuni esempi dei prodotti per auto proposti dai migliori venditori partner di eBay. Ma vi ricordiamo che lo sconto è valido per qualsiasi acquisto che preferite, purché rispetti le condizioni di cui parliamo nei paragrafi seguenti.

PRODOTTI IN PROMOZIONE CON IL COUPON EBAY DI NOVEMBRE

Il Coupon eBay del 15% vale fino a 150 euro di sconto che si può riscattare su molti prodotti per la manutenzione auto, accessori utili e ricambi offerti a prezzi scontati dai migliori venditori eBay. Ecco in quali categorie troverete gli accessori auto e moto con il Coupon eBay di novembre 2022:

– motori e ricambi – eBay;

– interni auto – eBay;

– cura e manutenzione – eBay;

– carrozzeria – eBay;

– illuminazione e lampadine – eBay;

– auto tuning ed elaborazione – eBay;

– oli fluidi e lubrificanti – eBay;

– ricambi per moto – eBay;

– accessori per moto – eBay;

– ricambi e accessori per scooter – eBay;

– ricambi per moto d’epoca – eBay;

– abbigliamento caschi e protezioni – eBay.

Velocizza la ricerca di ricambi e accessori che ti interessano, metti nel garage virtuale myGarage eBay i veicoli di famiglia con Marca, Modello, Motore e Allestimento. Potrai sapere subito se i prodotti sono compatibili o meno con la tua auto ed evitare un acquisto errato.

COUPON EBAY 150: ALCUNI ESEMPI DI PRODOTTI CON LO SCONTO

Di seguito abbiamo selezionato alcuni esempi di accessori e ricambi auto con il Coupon eBay di novembre. Vi ricordiamo nuovamente che rispettando le condizioni del Coupon eBay, potete utilizzare lo sconto del 15% su qualsiasi prodotto compatibile, per la manutenzione, la visibilità, la sicurezza di guida e molto altro.

– filtro aria motore auto originale Kia, codice 28113D3100 – eBay;

– bulbo pressione olio modelli Fiat Alfa Lancia, ricambio originale – eBay;

– tappetini in gomma su misura per Volkswagen Golf dal 2012 in poi – eBay;

– shampoo effetto polish Allegrini Pralux Express 1000 ml – eBay;

– spazzole tergicristallo Bosch Aerotwin Ar653s 3397118911 – eBay;

– lampade Philips H4 White Vision Ultra Effetto Xenon – eBay;

COUPON EBAY 150 EURO: COME OTTENERE LO SCONTO

Il coupon sconto del 15% è utilizzabile per l’acquisto di ricambi e accessori auto in vendita su eBay, rispettando alcune condizioni che riportiamo di seguito:

– codice da utilizzare al momento dell’acquisto su eBay visibile qui ;

– valore coupon: 15%;

– sconto massimo per utilizzo: 50 €;

– numero utilizzi massimo per utente: 3;

– spesa minima richiesta per utilizzo: 15 €;

– sconto massimo totale per ogni utente: 150 €;

– inizio promozione: 18 novembre 2022 ore 9:00;

– fine promozione: 4 dicembre 2022 ore 23:59.

Per riscattare il coupon sconto eBay basta seguire questi passaggi in fase di acquisto:

– aggiungi nel carrello uno o più prodotti tra le categorie idonee;

– prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto;

– paga con PayPal, Carta di Credito o Debito.

Approfittane subito, non perdere l’occasione di acquistare ciò che preferisci tra tanti accessori e ricambi auto a prezzi scontati su eBay.