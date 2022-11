Coupon eBay 200 €: sconti per grandi e piccoli appassionati di auto

Sono attivi gli sconti del Coupon eBay fino a 200 €: ecco su quali prodotti il prezzo è scontato del 15% e come funziona la promozione

In largo anticipo sulle tradizionali ricorrenze che aprono la stagione delle promozioni prenatalizie, eBay ha riservato un Coupon fino a 200 € per i regali agli appassionati di motori (e molto altro) senza limiti di età. Si tratta di una promozione con cui è possibile acquistare su eBay anche gadget, accessori e molti altri prodotti di varie categorie utilizzando codici sconto del 15%, anche a prodotti già scontati. In questa guida vi diremo come usare il coupon eBay di novembre nel modo corretto. Vi ricordiamo, come nelle precedenti promozioni, che lo sconto è valido per qualsiasi acquisto che preferite, a patto che rispetti le condizioni di cui parliamo nei paragrafi seguenti.

COUPON EBAY 200 € DI NOVEMBRE: I PRODOTTI SCONTATI

Il Coupon eBay del 15% è valido su molti prodotti, anche quelli già scontati che appartengono alle categorie più disparate, dall’elettronica, all’abbigliamento, tante utili idee da poter sfruttare anche per non dover pensare ai regali di Natale all’ultimo minuto, con il rischio poi di non trovare il prodotto giusto o non riuscire a riceverlo in tempo. Per gli appassionati di motori, sia grandi che piccoli, il coupon eBay fino a 200 € si può utilizzare su molti prodotti nelle seguenti categorie:

– minicar elettriche per bambini nella categoria giocattoli su eBay;

– modellismo statico su eBay;

– gaming e prodotti per consolle su eBay;

– caschi per moto su eBay;

– abbigliamento per moto su eBay;

COUPON EBAY 200 € NOVEMBRE 2022: ALCUNI ESEMPI

Per darvi un’idea dei prodotti che potreste acquistare, abbiamo selezionato alcuni esempi di accessori, gadget e idee regalo su cui è valido il Coupon eBay. Vi ricordiamo che rispettando le condizioni del Coupon eBay qui sotto, potete utilizzare lo sconto del 15% su qualsiasi prodotto compatibile, ad esempio per il fai da te, la sicurezza di guida e molto altro.

– Auto elettrica 12V per bambini Maserati Grancabrio – eBay;

– Modellino Ferrari F1-75 #16 2022 Leclerc 1:43 BURAGO – eBay;

– Tucano Urbano sotto casco Burian Full anti vento scalda collo – eBay;

– Guanti termici elasticizzati Tucano Urbano in Poliestere – eBay;

– Casco Moto Integrale Shoei Gt-Air Pendulum Tc-10 Calotta Fibra – eBay;

COME UTILIZZARE IL COUPON EBAY NOVEMBRE 2022

Il coupon sconto del 15% è valido per l’acquisto di regali su eBay, rispettando alcune condizioni che riportiamo di seguito:

– codice da utilizzare al momento dell’acquisto su eBay visibile qui ;

– valore coupon: 15%;

– sconto massimo per utilizzo: 50 €;

– numero utilizzi massimo per utente: 4;

– spesa minima richiesta per utilizzo: 15 €;

– sconto massimo totale per ogni utente: 200 €;

– inizio promozione: 2 novembre 2022 ore 9:00;

– fine promozione: 16 novembre 2022 ore 23:59.

Per riscattare il coupon sconto del 15% su eBay basta seguire questi passaggi in fase di acquisto:

– aggiungi nel carrello uno o più prodotti tra le categorie idonee;

– prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto;

– paga con PayPal, Carta di Credito o Debito.

Approfittane subito, non perdere l’occasione di acquistare ciò che preferisci tra tanti accessori e ricambi auto a prezzi scontati su eBay.