Coupon eBay 10% gennaio: ecco il codice sconto da usare

Ripartono le promozioni 2023 con il Coupon eBay di gennaio del 10%. Si tratta di una promozione con cui è possibile fare acquisti su eBay utilizzando codici sconto fino a 300 €. In questa guida abbiamo selezionato i top seller e partner di eBay e vi diremo come usare il coupon eBay nel modo corretto, quali sono i codici sconto eBay di gennaio 2023 e come riconoscere i prodotti in promozione. Vi ricordiamo, come nelle precedenti promozioni, che lo sconto è valido per qualsiasi acquisto che preferite oltre a quelli di esempio che vi proponiamo sotto, a patto che rispettino le condizioni della promozione di cui parliamo nei paragrafi seguenti.

COUPON EBAY GENNAIO 2023 SU ACCESSORI AUTO E RICAMBI

Il Coupon eBay del 10% è valido su molti prodotti per la Casa, Arredamento, Relax, Tempo libero e per la manutenzione auto, offerti a prezzi scontati dai migliori venditori eBay che trovate a questo link. Per gli appassionati di motori e chi ama tenere in ordine la propria auto, la promozione è valida sui prodotti e accessori delle seguenti categorie:

Per velocizzare la ricerca di ricambi e accessori che ti interessano, metti nel garage virtuale myGarage eBay i veicoli di famiglia con Marca, Modello, Motore e Allestimento. Potrai sapere subito se i prodotti sono compatibili o meno con la tua auto ed evitare un acquisto errato.

COUPON EBAY GENNAIO 2023: ALCUNI ESEMPI

Per darvi un’idea dei prodotti che potreste acquistare, qui di seguito abbiamo selezionato alcuni esempi di accessori e ricambi auto online con il Coupon eBay di gennaio. Vi ricordiamo che rispettando le condizioni del Coupon eBay, potete utilizzare lo sconto del 10% su qualsiasi prodotto, ad esempio per acquistare nuove spazzole tergicristalli in offerta su eBay, ridare luce ai fari con lampadine più performanti con la promozione eBay e molto altro.

Kit 2 Spazzole tergicristallo anteriori Bosch Aerotwin per Alfa Romeo Giulietta – eBay;

Lampade Auto Philips H7 Racing Vision GT200 +200% luce – eBay;

Coppia Altoparlanti Hertz Coassiali 2 Vie per Auto 165mm 220W – eBay;

Adblue da 10 Litri additivo urea veicoli euro 6 tecnologia SCR + beccuccio flex – eBay;

Olio Motore Castrol Magnatec 5w40 C3 Sintetico Auto Diesel Benzina 4 Litri – eBay;

COME UTILIZZARE IL CODICE COUPON EBAY GENNAIO 2023

Il coupon sconto del 10% è utilizzabile per l’acquisto di ricambi e accessori auto in vendita su eBay, rispettando alcune condizioni che riportiamo di seguito:

– codice da utilizzare al momento dell’acquisto su eBay visibile qui;

– valore coupon: 10%;

– sconto massimo per utilizzo: 100 €;

– numero utilizzi massimo per utente: 3;

– spesa minima richiesta per utilizzo: 20 €;

– sconto massimo totale per ogni utente: 300 €;

– inizio promozione: 23 gennaio 2023 ore 9:00;

– fine promozione: 19 febbraio 2023 ore 23:59.

Per riscattare il coupon sconto del 10% su eBay basta seguire questi passaggi in fase di acquisto:

– aggiungi nel carrello uno o più prodotti tra le categorie idonee;

– prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto;

– paga con PayPal, Carta di Credito o Debito.

Approfittane subito, non perdere l’occasione di acquistare ciò che preferisci tra tanti accessori e ricambi auto a prezzi scontati su eBay.