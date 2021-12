Dopo l'introduzione del Super Green Pass, cosa si può fare con il Green Pass base, quello che si ottiene anche tramite tampone? Scopri tutte le possibilità

Nell’ambito delle misure per contenere i contagi da Covid-19 il governo italiano ha ‘sdoppiato’ la certificazione verde creando il Green Pass rafforzato (in gergo Super Green Pass) e il Green Pass base, che si differenziano per le modalità di ottenimento e per le attività e i luoghi a cui danno accesso. Proviamo a spiegarci meglio nei prossimi paragrafi descrivendo soprattutto cosa si può fare con il Green Pass base, sempre con un occhio di riguardo alle regole sulla mobilità.

DIFFERENZA TRA SUPER GREEN PASS E GREEN PASS BASE

La differenza principale tra Super Green Pass e Green Pass base consiste nel fatto che per ottenere il primo bisogna aver necessariamente completato il ciclo vaccinale o essere guariti dal Covid. Mentre il secondo viene rilasciato pure dopo aver fatto un tampone molecolare o rapido. Ma perché questa distinzione? Perché il Super Green Pass consente di accedere a qualsiasi luogo o attività anche nei territori eventualmente in zona gialla e arancione, senza sottostare a restrizioni. Il Green Pass base invece no.

Tuttavia dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, in coincidenza con le festività di fine e inizio anno, i privilegi del Green Pass rafforzato sono estesi anche in zona bianca, per cui in tale periodo chi possiede solo il Green Pass base (o, peggio ancora, chi non possiede affatto il GP) è soggetto a diverse limitazioni che riguardano gli spostamenti e la socialità a prescindere dal colore della regione d’appartenenza (quindi anche in bianca), che spiegheremo meglio tra poco.

Attualmente, in zona gialla e arancione, l’unica misura restrittiva per chi possiede il Super Green Pass riguarda l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, qualora non sia possibile rispettare il distanziamento interpersonale.

Va comunque sottolineato che in zona rossa cade l’efficacia del Green Pass (rafforzato e base) e le restrizioni si applicano a tutti.

COSA SI PUÒ FARE CON IL GREEN PASS BASE DAL 6 DICEMBRE 2021 AL 15 GENNAIO 2022

Qualche giorno fa sul sito del governo sono state pubblicate le FAQ che specificano le attività consentite senza Green Pass, con Green Pass base e con Green Pass rafforzato (o Super Green Pass) per il periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 in tutte le zone. Ricordiamo che dal punto di vista giuridico (ad esempio in caso di controversie legali sorte a seguito di una multa) le FAQ non hanno alcun valore e contano solo le norme dei vari decreti-legge. Il DL che ha diversificato le certificazioni verdi è il n. 172 del 26 novembre 2021.

Ecco cosa si può fare con il Green Pass base, ottenibile con vaccinazione, guarigione dal Covid e anche tampone molecolare o rapido.

– Utilizzare mezzi di trasporto pubblico o privato di linea e non di linea;

– spostarsi con un mezzo privato all’interno del proprio Comune o verso altri Comuni della stessa o di un’altra regione;

– acquistare skipass che consentano, anche in via non esclusiva, l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, oppure per uso esclusivo di altri impianti di risalita qualora utilizzati con chiusura delle cupole paravento (solo in zona bianca e gialla);

– accedere ai luoghi di lavoro del settore pubblico e privato e alle relative mense (con esclusione dei lavoratori pubblici per i quali vige l’obbligo vaccinale);

– accedere ai servizi alla persona, ai negozi ubicati fuori e dentro i centri commerciali (con esclusione dei negozi dentro i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi in zona arancione, eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi che sono invece sempre usufruibili), agli uffici pubblici per usufruire di servizi, alle scuole e alle università;

– effettuare visite in strutture sanitarie, socio-sanitarie, residenziali, socioassistenziali e hospice;

– consumare al banco e ai tavoli all’aperto nei bar e nei ristoranti che non fanno parte di strutture ricettive (solo in zona bianca e gialla);

– alloggiare nelle strutture ricettive e usufruire dei servizi bar e ristorante della struttura medesima, sia all’aperto che al chiuso;

– usufruire, ma solo all’aperto, dei servizi di ristorazione di una struttura ricettiva non riservati ai clienti della struttura medesima (solo in zona bianca e gialla);

– svolgere attività motoria e sportiva all’aperto in parchi e aree attrezzate (sempre) e al chiuso in piscine e palestre (tranne in zona arancione, dove è vietato anche l’uso degli spogliatoi);

– svolgere attività riabilitative e terapeutiche ricomprese nei livelli essenziali di assistenza;

– praticare sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi, all’aperto (sempre) e al chiuso (tranne in zona arancione);

– praticare sport di contatto, all’aperto e al chiuso (solo in zona bianca e gialla);

– accedere a mostre, musei e altri luoghi della cultura al chiuso (solo in zona bianca e gialla);

– partecipare a feste conseguenti a cerimonie civili e religiose (solo in zona bianca e gialla);

– accedere ai centri benessere al chiuso e ai centri termali all’aperto e al chiuso (tranne in zona arancione, tuttavia nei centri termali non vige alcun divieto se si accede per svolgere attività riabilitative o terapeutiche);

– accedere a parchi tematici e di divertimento, a centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto e al chiuso, a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (solo in zona bianca e gialla);

– partecipare alle prove dei concorsi pubblici in presenza.

COSA NON SI PUÒ FARE CON IL SOLO GREEN PASS BASE

Vediamo adesso cosa NON si può fare, sempre nel periodo di riferimento, contando solo sul Green Pass base. Per accedere ai seguenti luoghi e attività è necessario il Green Pass rafforzato (vaccinazione completa o guarigione).

Con il Green Pass base non si può (in tutte le zone, anche nella bianca):

– consumare al tavolo in bar e ristoranti al chiuso che non fanno parte di strutture ricettive;

– usufruire, al chiuso, dei servizi di ristorazione di una struttura ricettiva non riservati ai clienti della struttura medesima;

– accedere a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali, al chiuso;

– partecipare a eventi e competizioni sportive in stadi e palazzetti;

– accedere a sale da ballo e discoteche;

– partecipare a feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose.

Inoltre con il Green Pass base non si può (SOLO in zona arancione):

– acquistare skipass che consentano, anche in via non esclusiva, l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie; oppure per uso esclusivo di altri impianti di risalita qualora utilizzati con chiusura delle cupole paravento;

– accedere ai negozi ubicati all’interno dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi che sono invece sempre usufruibili);

– consumare al banco e ai tavoli all’aperto nei bar e nei ristoranti che non fanno parte di strutture ricettive;

– usufruire dei servizi di ristorazione all’aperto di una struttura ricettiva non riservati ai clienti della struttura medesima;

– svolgere attività motoria e sportiva al chiuso in piscine e palestre e usufruire dei relativi spogliatoi;

– praticare sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi al chiuso;

– praticare sport di contatto all’aperto e al chiuso;

– accedere a mostre, musei e altri luoghi della cultura al chiuso;

– partecipare a feste conseguenti a cerimonie civili e religiose;

– accedere ai centri benessere al chiuso e ai centri termali all’aperto e al chiuso (tranne nei casi in cui si accede per svolgere attività riabilitative o terapeutiche);

– accedere a parchi tematici e di divertimento; a centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto e al chiuso; a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.