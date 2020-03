Coronavirus e smog: il rischio aumenta nelle città più inquinate

Uno studio collega Coronavirus e smog: perché le città più inquinate sono le più pericolose per i pazienti più a rischio

Coronavirus e smog sembrano legati a doppio nodo e non soltanto attraverso la riduzione del particolato in Italia e Cina da quando c’è l’obbligo di restare a casa, salvo le situazioni di necessità che spieghiamo qui. Un rapporto dell’European Public Health Alliance e altri studi sottolineano che il rischio aumenta nelle città più inquinate. Perché è più facile morire per un contagio da Coronavirus a causa dello smog lo spiega anche un ricercatore americano.

PATOLOGIE RESPIRATORIE, CORONAVIRUS E SMOG

L’European Public Health Alliance ha confermato quello che in queste settimane abbiamo potuto imparare sul Coronavirus. Il rischio di fatalità aumenta dell’84% nelle città più inquinate dopo essersi contagiati. I dati, sebbene riferiti a uno studio sulla SARS, trovano conferma anche nella ricerca di uno scienziato della Stanford University. Secondo l’EPHA, i vari Paesi UE avrebbero dovuto contrastare in modo decisivo lo smog e il particolato (in Europa ci sono 71 procedure di infrazione sulla qualità dell’aria) facendo scorta di quanto accaduto con la SARS. Il virus SARS-CoV-2 in effetti appartiene alla stessa famiglia dei Coronavirus, ricorda il Ministero della Salute che hanno scatenato la SAR, da cui il nome al virus SARS-CoVs. La conclusione dell’EPHA si basa su uno studio scientifico in Cina che ha trovato un legame tra il Coronavirus SARS e le città più inquinate.

MENO EMISSIONI A LUNGO TERMINE RIDUCONO IL RISCHIO

“L’inquinamento atmosferico può causare ipertensione, diabete e malattie respiratorie, condizioni che i medici stanno iniziando a collegare a tassi di mortalità più elevati per Covid-19”. Ad oggi infatti l’assistenza medica che ricevono i contagiati è per lo più respiratoria, aspettando che il sistema immunitario del paziente combatti la malattia Covid-19. Ed anche per questo che chi ha patologie pregresse deve evitare al massimo il rischio di contagio da Coronavirus, restando a casa. L’EPHA però ha una riflessione a più ampio raggio: “Una volta che questa crisi è finita, i politici dovrebbero accelerare le misure per eliminare i veicoli sporchi dalle nostre strade”. Nonostante si sia sempre sostenuto il contrario (le auto non sono la fonte primaria di inquinamento) le foto satellitari qui sotto però mostrano come è cambiata la qualità dell’aria in Italia, relativamente a NO2 nelle settimane dell’emergenza.

Variazione concentrazione NO2 tra il 24 febbraio 2020 e l’8 marzo 2020.

LO STUDIO USA SU CORONAVIRUS E SMOG

E’ importante ricordare però che con le auto si sono fermate anche molte industrie, sia in Italia che in Cina. Coronavirus e Smog hanno a che vedere con il rischio di morte, ma in modo diverso, anche secondo Marshall Burke, docente della Stanford University che ha analizzato i datai delle sonde USA in 4 città cinesi. Le sue conclusioni numeriche stimano che “le vite salvate a causa della riduzione dell’inquinamento sono all’incirca 20 volte il numero di vite che sono state perse direttamente a causa del virus“, come riporta Forbes. Ma al di là dei numeri, anche un concetto più profondo: “il fatto che l’interruzione di questo trend potrebbe effettivamente portare ad alcuni grandi benefici (parziali) suggerisce che il nostro modo normale di fare le cose potrebbe aver bisogno di un cambiamento”.