Coppa della Perugina: al via con Mafra per il 100° anniversario

Nel cuore dell’Umbria, tra paesaggi mozzafiato e atmosfere cariche di storia, si svolgerà la Coppa della Perugina 2024, nel weekend dal 10 al 12 maggio riservato alle auto costruite fino al 1965. Come in tutte le competizioni automobilistiche, anche Mafra parteciperà a una rievocazione storica animata dalla passione per i motori e la cura dell’auto. Anche stavolta infatti ad accogliere gli equipaggi della Coppa della Perugina ci sarà l’azienda italiana specializzata in prodotti per car detailing e car care, con un welcome kit per tutti i partecipanti.

COPPA DELLA PERUGINA UN TUFFO NEL PASSATO

La Coppa della Perugina nasce nel lontano 1924, quando Giovanni Buitoni, giovane membro della famiglia proprietaria dell’azienda dolciaria S.A. Perugina, decise di dare vita a una corsa automobilistica senza precedenti. Il percorso veloce, le tribune realizzate con carrozze ferroviarie e la distribuzione gratuita dei celebri cioccolatini furono solo alcuni degli elementi che resero unica questa manifestazione. Oggi Coppa della Perugina continua a risplendere nel panorama dell’automobilismo, grazie all’impegno del club CAMEP e al sostegno di Mafra.

MAFRA: PASSIONE E CURA PER LE AUTO D’EPOCA

Mafra si inserisce perfettamente nel contesto di questa avventura, accogliendo i partecipanti con il suo inconfondibile arco gonfiabile e uno speciale Welcome Kit, contenente prodotti pensati per la cura e la pulizia delle vetture d’epoca:

il Fast Cleaner 3in1 , pulitore rapido per carrozzeria, che rende l’asciugatura più facile e veloce se utilizzato anche dopo il lavaggio auto;

IL PROGRAMMA RICCO DI EMOZIONI

La Coppa della Perugina non è solo competizione, è un’esperienza completa che coinvolge tutti i sensi. Il programma dell’evento prevede tappe emozionanti attraverso borghi medievali, paesaggi incantati e degustazioni di prelibatezze locali.

Dal giovedì 9 maggio, (con il raduno delle auto) alla domenica 12 maggio (visita della Casa del cioccolato Nestlè Perugina e le premiazioni), le strade umbre si animano con la presenza di auto d’epoca che sfrecciano tra gli ulivi e i vigneti, facendo rivivere l’atmosfera dei gloriosi anni del passato. Puoi approfondire il programma dell’evento sul sito ufficiale dell’organizzazione.