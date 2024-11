Coppa dei Lupi 2024 con Mafra: il programma della gara

Con l’edizione 2024 torna la Coppa dei Lupi, penultima prova del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche ACI Sport con ben 40 equipaggi iscritti. L’evento, in calendario venerdì 8 e sabato 9 novembre, è organizzato dalla Scuderia del Tempo Perso di Sora (FR) con partenza e arrivo proprio nella città del frusinate. Tra i partner della Coppa dei Lupi 2024 c’è anche Mafra, che condivide con gli organizzatori e conducenti la passione per le vetture più belle di ieri e di oggi.

COPPA DEI LUPI 2024: PROGRAMMA DELLA GARA

La Coppa dei Lupi 2024 si snoda su un percorso lungo più di 200 chilometri e prevede 60 prove cronometrate. Venerdì 8 novembre si svolgono le verifiche sportive dalle 16:30 alle 20:00 a Sora in via Serafini, che proseguiranno tra le 8:30 e le 11:00 del sabato mattina.

Più tardi, alle 12:00 di sabato 9 andrà in scena la novità 2024 della Coppa dei Lupi: la Power Stage, una spettacolare prova cronometrata con partenza da piazza Indipendenza, sempre a Sora, pensata per far conoscere al grande pubblico i meccanismi e i segreti delle gare di regolarità.

Una volta terminata la Power Stage, a partire dalle ore 13:00 prenderà il via la prima vettura per il Settore 1 della gara, che va da Sora ad Atina ed è lungo 46,650 chilometri. Il percorso prevede il passaggio da Pescosolido, nel Vallone Lacerno e da San Donato Valcomino, prima del controllo presso il Palazzo Ducale di Atina Centro.

Il secondo settore, da Atina a Cassino, è lungo invece 52,150 chilometri e comprende il controllo orario del passaggio dei concorrenti in piazza De Gasperi, nel centro di Cassino.

Il terzo settore va da Cassino a Casalvieri passando da Atina Inferiore ed è lungo 41,480 chilometri: dopo aver percorso strade spesso usate per i rally che si disputano nella zona, le vetture dovranno presentarsi per il penultimo controllo orario in piazza San Rocco a Casalvieri.

Il quarto e ultimo settore riporterà i concorrenti da Casalvieri a Sora, passando dal Castello di Vicalvi, da Alvito e Sant’Onofrio, per una percorrenza di 49,320 chilometri: dopo l’ultimo controllo orario a Pescosolido, le vetture si ripresenteranno a Sora a partire dalle 20:30, con arrivo in piazza Indipendenza, quindi i concorrenti proseguiranno alla volta della Locanda Mingone di Carnello di Arpino, dove si terranno anche la cena e le premiazioni.

COPPA DEI LUPI 2024: WELCOME KIT MAFRA PER TUTTI I PARTECIPANTI

Come già anticipato, Mafra sarà al fianco dei partecipanti alla Coppa dei Lupi 2024, offrendo il proprio prezioso Kit di Benvenuto. Il Welcome Kit contiene, in una pratica confezione, prodotti utili per prendersi cura della propria vettura. Prodotti prevalentemente per il lavaggio che chiunque può visionare e acquistare nello shop di Mafra.

PILOTI E AUTO PARTECIPANTI ALLA COPPA DEI LUPI 2024

Alla Coppa dei Lupi 2024 sono iscritti 40 equipaggi (elenco completo) con i migliori nomi dell’automobilismo storico in Italia. Tra i partecipanti spicca Mario Passanante, uno dei maggiori campioni della Regolarità per auto storiche e già vincitore della competizione, brand ambassador Mafra. Passanante correrà insieme ad Alessandro Molgora a bordo di una Fiat 1100/103 TV del 1955 della scuderia FM Franciacorta Motori.

Tra le vetture in gara, la più vecchia è una Fiat Balilla 508C del ’37, la più recente una Mercedes Benz SLK 200 del 2003. In mezzo troviamo, tra le tante, una Lancia Fulvia Coupè del ’66, una Alfa Romeo Giulia Nuova Super del ’75, una Porsche 356 del ’59, una Lancia Aprilia del ’41 e una Innocenti Turbo De Tomaso dell’84.

L’ultima prova del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche sarà il XXI Circuito delle Valli Piacentine, in programma dal 23 al 24 novembre 2024.