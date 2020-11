Consiglio acquisto auto GPL: budget di 12.000 euro

Quali sono le migliori auto GPL da comprare con un budget di circa 12.000 euro? Consultate la nostra guida all'acquisto per scegliere il modello con alimentazione gas più adatto alle vostre esigenze

Se siete alla ricerca del giusto consiglio per l’acquisto di un’auto GPL che sia affidabile ma non troppo costosa, restate con noi. In questa nuova guida di SicurAUTO.it vi segnaleremo infatti i modelli a doppia alimentazione benzina/GPL (bifuel) acquistabili in Italia con un budget di circa 12.000 euro o poco più. Purtroppo le auto GPL sono state un po’ ‘maltrattate’ dal Governo, che con l’Ecobonus 2019 – 2021 ha stanziato buoni incentivi per l’acquisto di nuove automobili, ma soltanto per quelle con emissioni di CO2 fino a 60 g/km. Limite che di fatto ha escluso tutte le vetture alimentate a gas, restringendo il campo alle sole auto elettriche e ibride plug-in. Ciò però non toglie che si possano fare ottimi affari, e rispettare l’ambiente, anche comprando un’auto con motore GPL. Guida aggiornata al 17 novembre 2020.

COME SCEGLIERE L’AUTO GIUSTA

Tutti sappiamo quanto sia difficile scegliere l’auto giusta. Quanti acquirenti hanno optato per un determinato modello senza pensarci troppo, salvo rendersi conto dopo qualche mese di aver sbagliato clamorosamente automobile? A questo proposito vi consigliamo di focalizzare la scelta prima di tutto sulle vostre necessità. A parte il budget, è importante sapere l’uso che si farà dell’auto: casa-lavoro, viaggi, tempo libero, gite offroad? Pensateci bene prima di decidere su quale vettura valga la pena indirizzarsi (e investire). E valutate con attenzione anche altri aspetti, come per esempio il numero di km che pensate di percorrere in un anno. Perché da questo dipende la scelta di un’auto benzina, diesel, gpl o con alimentazione a bassi o bassissimi consumi. Detto questo, leggete con attenzione i parametri da considerare per scegliere l’auto giusta e poi passate alla nostra guida con i consigli per l’acquisto di auto GPL da 12.000 euro circa.

DACIA LOGAN MCV GPL

Ci vogliono da 12.300 euro, per la versione 1.0 TCe 100cv ECO-G Essential, a 13.600 euro (tanto costa la 1.0 TCe 100cv ECO-G Comfort) per portarsi a casa una nuova Dacia Logan MCV con alimentazione a gas. Si tratta di una station wagon a 5 porte prodotta dal 2016 e caratterizzata, un po’ come tutti i modelli Dacia, dal buon rapporto qualità-prezzo. Come si evince dalle rispettive sigle, la potenza del motore non supera i 100 CV e i consumi combinati sono di 6 litri ogni 100 km, mentre le emissioni restano sotto i 98 g/km. Nella nuova Dacia Logan MCV ci viaggiano comode 5 persone, in alternativa il bagagliaio offre spazio fino a 1.518 litri (573 litri in configurazione normale). L’ultimo crash test della Dacia Logan MCV è andato così così: 3 stelle, ma eravamo nel 2014.

DACIA SANDERO GPL

La nuova Dacia Sandero è una berlina 2 volumi, rinnovata nel 2017, dall’aspetto gradevole e dal prezzo low cost, rapportato alla concorrenza. Attualmente il listino con alimentazione GPL prevede la versione 1.0 TCe Eco-G Streetway Comfort, costo 11.550 euro, spinta da un 100 CV e con consumo dichiarato nel ciclo misto di circa 6 l/100 km (98 g/km di emissioni). A differenza delle consorelle l’ultimo (2013) crash test della Dacia Sandero è andato meglio ottenendo 4 stelle.

DACIA SANDERO STEPWAY GPL

Rispetto al modello standard, più classico, la Dacia Sandero Stepway ha un look decisamente più aggressivo: carrozzerie rialzata, protezioni da crossover e barre sul tetto. Le versioni a gas sono tre: 1.0 TCe 100 Eco-G Stepway Access S&S, venduta a 12.100 euro; 1.0 TCe 100 Eco-G Stepway Comfort, prezzo di listino 13.450 euro; e 1.0 TCe 100 Eco-G 15th Anniversary da 13.800 euro. Vantano tutte motori da 100 CV, consumano 6 litri ogni 100 km con 98 g/km di emissioni. Per saperne di più vi proponiamo la nostra prova su strada della nuova Dacia Sandero Stepway GPL e il crash test del 2013.

DR ZERO GPL

La Dr Zero è un’utilitaria compatta del segmento A che viene proposta anche in tre versioni con impianto bifuel benzina/GPL: 1.0 GPL da 9.500 euro, 1.0 GPL Chrome da 10.000 euro e 1.0 GPL WR da 10.500 euro, sempre 1.000 euro in più rispetto agli analoghi modelli a benzina. Adatta per un uso cittadino (il bagagliaio da soli 180 litri non consiglia viaggi troppo lunghi), ha un motore da 67 o 69 CV. Il consumo dichiarato nel ciclo misto è di 8,5 l/100 km con 137 g/km di emissioni di CO2. Non è mai stata sottoposta a crash test Euro NCAP.

HYUNDAI i10 GPL

La citycar Hyundai i10 1.0 MPI Econext Advanced, unica versione alimentata a gas dell’utilitaria sudcoreana a rientrare nel nostro budget, è venduta a 12.700 euro. Cinque posti (ma meglio accomodarsi in quattro), cinque porte e 252 litri di bagagliaio, è spinta da un motore con 65 CV, dichiara consumi nel ciclo misto di 6,3 l/100 km e 110 g/km di emissioni di CO2. Testata nel 2014 da Euro NCAP, la Hyundai i10 ha ottenuto 4 stelle: qui la scheda del crash test con i risultati completi e il video.

KIA PICANTO GPL

Altro giro, altra citycar made in South Korea: stavolta tocca alla Kia Picanto, giunta alla terza generazione. Nella categoria risulta fra le meglio equipaggiate, grazie ai tanti accessori di serie. E chi preferisce l’alimentazione a gas può orientarsi verso la 1.0 12V EcoGPL 5p. City con prezzo di listino 13.450 euro. Motore da 65 CV, 6 litri di consumo misto per 100 km e solo 100 g/km di emissioni. Nel 2017 il crash test della nuova Kia Picanto ha lasciato un po’ a desiderare fermandosi a sole 3 stelle.

MAHINDRA KUV100 GPL

Nel 2018 il mercato italiano ha accolto dall’India la nuova Mahindra KUV100, un piccolo Suv dal prezzo contenuto. Relativamente al nostro budget troviamo pure una versione GPL: la 1.2 K6+ M-BiFuel GPL che sprigiona 82 CV. Il consumo combinato dichiarato è di 8,2 l/100 km, per le emissioni si parla di 129 g/km. E il prezzo? 13.750 euro al netto di possibili incentivi. Non ancora sottoposta a crash test Euro NCAP.

RENAULT TWINGO GPL

Caratterizzata dalla trazione posteriore, la Renault Twingo è un’altra utilitaria che riscuote un certo successo per chi è costretto a muoversi prevalentemente nel traffico cittadino. I punti di forza sono infatti le ridotte dimensioni, l’agilità di manovra e i consumi molto ridotti. Che diventano ridottissimi nella versione con alimentazione a gas: la TCe 90 CV GPL Generation, in vendita a 12.450 euro. La Renault Twingo GPL è spinta da un motore 900 cc da 90 CV, ha un consumo misto di 7,4 l/km e dichiara 120 g/km di emissioni. Sottoposta a crash test nel 2014, ha ottenuto 4 stelle su 5.