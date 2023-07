Consiglio acquisto auto diesel: budget fino a 40.000 euro

Continuano le guide all’acquisto di SicurAUTO.it: il nuovo appuntamento riguarda le auto diesel che, nonostante un settore delle quattro ruote sempre più indirizzato verso l’elettrificazione, continuano a rappresentare la scelta preferita da molti automobilisti, soprattutto da chi deve percorrere molti chilometri. Questa guida, in particolare, è dedicata alle migliori auto diesel da comprare avendo a disposizione un budget fino a 40.000 euro. Per chi ha un budget ridotto, invece, c’è la guida sulle migliori auto diesel fino a 30.000 euro con tante proposte molto valide. Guida aggiornata all’11 luglio 2023.

COME SCEGLIERE L’AUTO GIUSTA

La scelta dell’auto da comprare passa per un’analisi approfondita di vari aspetti: tara gli elementi da considerare, infatti, c’è sicuramente il budget, che delimita le possibilità di scelta dell’automobilista. Bisogna considerare, però, anche altri elementi, a partire dall’alimentazione con il diesel che ancora rappresenta un’opzione per molti acquirenti. Da valutare anche altri fattori come il tipo di uso che si farà del veicolo e le sue dimensioni. Prima di scoprire quali sono le auto diesel da comprare oggi è utile dare una lettura a quelli che sono i parametri da considerare per scegliere l’auto giusta.

ALFA ROMEO TONALE

La gamma dell’Alfa Romeo Tonale, modello simbolo del nuovo corso di Alfa Romeo, parte dalla versione 1.6 turbo diesel da 130 CV con cambio automatico. Questa versione costa 36.350 euro rientrando tra le candidate da considerare per chi cerca un’auto diesel da meno di 40.000 euro. Il SUV da oltre 4,5 metri è disponibile anche in versione ibrida ma la motorizzazione a gasolio è sicuramente un’ottima scelta. Per l’Alfa Romeo Tonale ci sono le cinque stelle Euro NCAP nel test del 2022.

AUDI A3 SPORTBACK

Una delle migliori auto diesel da comprare con meno di 40.000 euro è l’Audi A3 Sportback, modello di riferimento della gamma della casa dei quattro anelli con i suoi 4,34 metri di lunghezza. Con il budget a disposizione ci sono diverse varianti su cui puntare. Il modello “base” è la 30 TDI con il 2.0 TDI da 116 CV abbinato al cambio manuale che viene proposto al prezzo di 30.800 euro mentre la versione con l’automatico costa 33.000 euro. L’Audi A3 Sportback ha ottenuto cinque stelle Euro NCAP nel test del 2020.

BMW SERIE 1

La BMW Serie 1 è sempre un modello molto apprezzato dagli appassionati del brand bavarese. Lunga poco più di 4,3 metri, la hatchback di casa BMW è disponibile anche in versione diesel. Il modello da considerare è la 116D con motore tre cilindri 1.5 turbo da 116 CV. Questa motorizzazione, abbinata al cambio manuale, costa 32.250 euro. Con il budget disponibile c’è anche una versione più potente, da 150 CV, che parte da 36.400 euro. La BMW Serie 1 ha totalizzato cinque stelle nel crash test Euro NCAP del 2019.

CUPRA FORMENTOR

La Cupra Formentor è un crossover di segmento C che punta su di un design sportivo senza, però, dimenticare chi ha bisogno di percorrere tanti chilometri. La variante con motore 2.0 TDI da 150 CV punta a soddisfare quest’esigenza. Il prezzo è di 37.700 euro per la versione con cambio manuale, l’unica disponibile con il budget considerato. La Cupra Formentor ha ottenuto cinque stelle Euro NCAP nel test del 2021.

JEEP COMPASS

La Jeep Compass, con oltre 4,5 metri di lunghezza, è uno dei modelli di riferimento della gamma Jeep. Con il budget a disposizione è possibile puntare sulla variante 1.6 MultiJet II da 131 CV della Compass. Questa versione è disponibile sul mercato con un prezzo di listino di 35.100 euro con cambio manuale. Si tratta di una delle principali alternative alle versioni elettrificate della Compass. L’attuale Jeep Compass non ha ancora affrontato il crash test Euro NCAP.

MERCEDES CLASSE A

La Mercedes Classe A è uno dei modelli di riferimento del segmento premium. La hatchback tedesca, disponibile anche in una meno diffusa variante sedan, è ordinabile anche in versione diesel. Il modello su cui puntare, con il budget disponibile, è la versione A180 D con il motore 2.0 turbo da 116 CV abbinato al cambio automatico. Il listino parte da 36.523 euro. C’è anche la variante A 200 D con motore da 150 CV e prezzi da 30.034 euro. Per la Mercedes Classe A ci sono cinque stelle Euro NCAP nel test del 2018.

PEUGEOT 3008

Con i suoi 4,44 metri di lunghezza, la Peugeot 3008 è un crossover di segmento C spazioso e ricco di funzionalità interessanti. Anche la gamma è molto articolata e include anche una variante diesel. Si tratta della versione Blue HDI 130 con motore da 130 CV abbinato al cambio automatico. Questa motorizzazione viene proposta a partire da 39.020 euro rientrando nel budget disponibile. L’attuale Peugeot 3008 non ha ancora affrontato il crash test Euro NCAP.

SKODA OCTAVIA

Una seria candidata per chi è alla ricerca di un’auto diesel da meno di 40.000 euro è la Skoda Octavia che, nella versione berlina, sfiora i 4,7 metri di lunghezza. La vettura è dotata del motore 2.0 TDI da 115 CV abbinato al cambio manuale con un prezzo di partenza di 32.100 euro mentre la versione con l’automatico parte da 33.900 euro. In listino c’è anche la Wagon che parte da 33.150 euro con il 2.0 TDI da 115 CV. La Skoda Octavia ha ottenuto cinque stelle Euro NCAP nel test del 2022.

VOLKSWAGEN GOLF

La Volkswagen Golf, anche con la sua ottava generazione, è uno dei simboli del mercato delle quattro ruote. Lunga poco meno di 4,3 metri, la Golf è una hatchback adatta a tutti gli automobilisti e disponibile anche in versione diesel. Il modello a cui fare riferimento è la 2.0 TDI da 115 CV con cambio manuale che parte da 32.850 euro. Servono 2.000 euro in più per passare all’automatico. In listino c’è anche la Golf Variant. Per la versione station wagon servono almeno 33.950 euro per una motorizzazione diesel. Per la Volkswagen Golf ci sono cinque stelle Euro NCAP nel test del 2022.

VOLKSWAGEN TIGUAN

Con i suoi 4,5 metri di lunghezza, la Volkswagen Tiguan è uno dei modelli di riferimento per gli automobilisti alla ricerca di un SUV spazioso e conveniente. C’è anche la variante diesel: la Tiguan è abbinabile al 2.0 TDI da 122 CV con il manuale al prezzo di 37.600 euro mentre per l’automatico non basta il budget di 40.000 euro ma bisogna mettere in conto uno sforamento. Per il momento, l’attuale Tiguan non è stata testata da Euro NCAP.