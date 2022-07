Consegna auto in ritardo? I clienti USA si costruiscono la Mini a casa

Per avere una Mini negli USA bisogna aspettare più del previsto: il Costruttore sfiderà i clienti a costruirsela a casa inviando il puzzle della replica ordinata

Chi ordina un’auto nuova in questo periodo ha poche certezze sulla data di consegna. La possibilità di vedere l’avanzamento della produzione tramite il sito del Costruttore è come un boomerang. Per risolvere il problema, Mini ha ideato negli USA una campagna di intrattenimento: i clienti potranno costruirsi la loro Mini a grandezza naturale a casa. L’idea è geniale, ma come reagireste all’idea di ricevere un puzzle come premio di consolazione a casa? Intanto ecco i dettagli della campagna che potrebbe presto essere replicata anche da altri Brand.

I RITARDI NELLE CONSEGNE AUTO COINVOLGONO TUTTI I PRINCIPALI BRAND

Lo shortage della componentistica ha messo in ginocchio l’industria automotive e costretto le Case auto ad adottare misure drastiche: cancellazioni di ordini già presi dalle concessionarie, sconti ai clienti che hanno accettato auto diverse da quelle ordinate o addirittura consegne di auto incomplete. I ritardi delle consegne auto nuove ormai sono un problema di tutti i Costruttori. Mini però ha ideato una campagna che si svilupperà anche sui social per ingannare l’attesa. “Per una Mini vale sempre la pena aspettare. Ma questo non significa che non possiamo mantenere i clienti impegnati durante l’attesa con qualcosa che è esclusivo di Mini”, ha dichiarato Nick Sonderup, executive creative director di Pereira O’Dell, l’agenzia che segue la comunicazione di Mini negli USA.

MINI SI SCUSA PER IL RITARDO CON UN PUZZLE PERSONALIZZATO

In base all’attesa prevista per la consegna dell’auto nuova ogni cliente riceverà a casa un puzzle di dimensioni diverse, che raffigura la Mini ordinata anche a grandezza naturale. “Il puzzle ‘Not So Mini’ è uno dei modi con cui dimostriamo alla comunità Mini il nostro apprezzamento”, ha spiegato Rah Mahtani, brand communication manager. L’operazione sarà accompagnata anche da un contest sui social in cui i clienti in attesa dell’auto nuova potranno condividere lo stato di avanzamento del puzzle. Si può immaginare che tutti sperano di ricevere un puzzle più piccolo possibile.

TESLA FERMA LA GIGA FACTORY IN GERMANIA PER ACCELERARE LA PRODUZIONE

Per comprendere quanto sia diffusa la questione dei ritardi nelle consegne auto, basta guardare al Costruttore che negli ultimi mesi ha continuato a registrare record produttivi mentre altri tiravano i remi in barca. Stavolta però anche Tesla è andata oltre il rinvio delle date di consegne (in media 5-6 mesi come leggiamo sulla fanpage Tesla Club Italy). Nelle scorse ora ha anche annunciato il blocco della Giga factory in Germania inaugurata da poco. La fabbrica tedesca delle Tesla Model Y resterà ferma dall’11 al 22 luglio per risolvere i problemi in produzione e avvicinarsi ai target produttivi previsti.