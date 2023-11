Come scegliere l’auto migliore per una vacanza fuori città?

Quando si tratta di pianificare una vacanza fuori città, la scelta dell’auto giusta può fare la differenza tra un viaggio piacevole e uno stressante. Il tipo di veicolo, il servizio acquistato (noleggio, car sharing, etc.), rispetto all’auto di proprietà, la sua versatilità e capacità di carico, sono solo alcune delle considerazioni che influenzano questa decisione. Nei prossimi paragrafi vi proponiamo un vademecum che esplora i fattori principali che dovreste considerare per scegliere l’auto giusta per la vacanza fuori città.

L’AUTO GIUSTA IN BASE A DESTINAZIONE, TRAGITTO E DURATA DEL VIAGGIO

La destinazione del viaggio può influire notevolmente sulla tipologia di auto da scegliere. Le gite in montagna richiedono un veicolo con buone capacità di trazione e potenza per affrontare ripide salite. SUV e crossover, in questo caso, si rivelano spesso le scelte migliori, grazie anche alla loro elevata altezza da terra che può essere utile su strade sterrate o innevate. Al contrario, per tragitti in autostrada, un’auto con un migliore rendimento energetico e bassi consumi potrebbe essere la scelta giusta, garantendo un viaggio rilassante e riducendo le soste per il rifornimento.

La destinazione determinerà in larga misura il tipo di auto da scegliere:

Montagna e sterrato : un SUV o un crossover con altezza adeguata e gli pneumatici adatti alla temperatura e al fondo stradale

: un con altezza adeguata e gli Lunghe distanze in autostrada : una berlina confortevole o una station wagon , in base al numero di passeggeri e ai bagagli, con una buona autonomia, potrebbero essere le opzioni migliori. Non dimenticate che un veicolo con una sezione frontale più ampia in autostrada fa consumare più carburante .

: una confortevole , in base al numero di passeggeri e ai bagagli, con una buona autonomia, potrebbero essere le opzioni migliori. Non dimenticate che un veicolo con in autostrada . Per una vacanza su piccole isole o località turistiche con strade piccole e trafficate, potrebbe essere più indicata un’auto piccola da noleggiare direttamente in loco. L’ideale però è prenotarla in anticipo.

SCEGLIERE UN’AUTO ELETTRICA O PLUG-IN PER LA VACANZA

Con la crescente consapevolezza delle questioni ambientali, molti viaggiatori sono più attenti all’efficienza energetica del mezzo di trasporto utilizzato (treno, aereo, traghetto, etc.). Un’auto ibrida Plug-in o elettrica per la vacanza, può offrire un adeguato chilometraggio e ridurre le emissioni. Può essere anche l’occasione per sperimentare un’auto nuova con la famiglia, ma è meglio accertarsi sempre della presenza di colonnine di ricarica lungo il percorso. Inoltre, se siete alla primissima esperienza, l’ideale è procedere per gradi, iniziando su tragitti non troppo lunghi. Il consumo di energia, infatti, dipenderà molto da quanto siete attenti alla guida e dai dispositivi azionati (climatizzatore, sbrinatore, scalda sedili, etc.). Tutto questo potrebbe creare difficoltà sulle lunghe distanze se non si conosce bene l’auto che si sta guidando. Trovare l’auto giusta per la vacanza è a volte una roulette , quindi è importante scegliere bene il modello senza complicare il viaggio.

SPAZIO E CAPACITÀ DI CARICO IN VACANZA

Considerate quanti passeggeri saranno a bordo e quanti bagagli porterete, soprattutto se ci sono passeggeri che richiedono particolari attenzioni durante il viaggio: amici a quattro zampe e bimbi, che vanno trasportati sempre con la massima sicurezza e nel rispetto del Codice della Strada . Riassumendo:

Se si viaggia con la famiglia o un gruppo di amici , un monovolume o un SUV potrebbero essere la scelta giusta.

un gruppo di , un o un potrebbero essere la scelta giusta. Se invece si parte per l’avventura con attrezzature speciali ingombranti al seguito (tenda, kayak, etc.), la capacità del bagagliaio e le opzioni di stoccaggio sono cruciali: meglio optare per un MPV o un VAN.

NOLEGGIO AUTO PER LA VACANZA

Se non si possiede un’auto adatta al tipo di viaggio in programma, potete considerare il noleggio di un’auto per andare in vacanza. Valutate la possibilità di noleggiarla direttamente in loco e quindi raggiungere con altri mezzi la destinazione, oppure di noleggiare l’auto e guidarla dall’inizio alla fine della vacanza. In entrambi i casi, ricordate questi consigli:

Leggere attentamente prima di sottoscrivere il contratto , le condizioni del servizio su ritiro, consegna dell’auto ed eventuali penali/limitazioni applicate durante l’utilizzo.

attentamente , su ritiro, consegna dell’auto ed eventuali penali/limitazioni applicate durante l’utilizzo. Considerare i pacchetti che includono assicurazione Kasko (attento alla franchigia) e km illimitati. Possono essere utili soprattutto nei viaggi in comitiva, quando ci si dà il cambio al volante e si è più portati ad esplorare posti nuovi all’insegna della spensieratezza.