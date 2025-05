Come raggiungere il Vaticano per la prima messa di Leone XIV

In occasione della messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV, prevista domenica 18 maggio 2025 alle ore 10:00 in piazza San Pietro e per la quale sono attese circa 250 mila persone oltre a una vasta delegazione di Capi di Stato e di Governo da tutto il mondo, è stato approntato un piano mobilità straordinario con chiusure al traffico, deviazione di bus e tram e potenziamento delle corse per raggiungere il Vaticano con il trasporto pubblico, evitando l’assolutamente sconsigliato ricorso ai mezzi privati. Tutte le info nelle prossime righe.

STRADE CHIUSE E DIVIETI DI SOSTA

Innanzitutto sono previsti nuovi divieti di sosta nell’area limitrofa alla Città del Vaticano già da sabato 17 maggio. Successivamente, in modo progressivo, saranno attuate chiusure al traffico per isolare l’area e creare dei varchi di pre-filtraggio per chi parteciperà alla prima messa di Leone XIV. In particolare:

dalle ore 13:00 di sabato 17 maggio sarà disposto il divieto di transito e di fermata in via della Conciliazione (tra via della Traspontina e piazza Pia) e a Borgo Sant’Angelo (da piazza Pia a via della Traspontina), mentre dalle ore 5:00 di domenica 18 maggio i divieti di transito saranno in vigore nelle seguenti strade:

via del Crocifisso

via Innocenzo III

piazza della Stazione di San Pietro

Borgo Sant’Angelo tra piazza Pia e via della Traspontina

via Porcari da piazza del Risorgimento

via Fosse di Castello da largo di Porta Castello

piazza della Rovere

via di Porta Santo Spirito

via Gregorio VII, da piazza Pio XI a piazzale Gregorio VII

Ponte Vittorio Emanuele II ad eccezione dei mezzi di soccorso

via delle Fornaci da via Aurelia Antica a largo di Porta Cavalleggeri.

Chiusure a vista potrebbero interessare anche il sottopasso di piazza Pia, mentre in via Pfeiffer sarà chiusa l’uscita per i pedoni in arrivo dal Terminal Gianicolo che potranno invece utilizzare il sottopasso di piazza del Sant’Uffizio – direzione via delle Fornaci. In base a eventuali disposizioni dei responsabili della pubblica sicurezza, le limitazioni al transito potrebbero essere estere alla galleria PASA, al lungotevere in Sassia e a via della Traspontina.

Sempre dalle 13:00 di sabato 17 maggio e fino alla conclusione dell’evento, verranno istituiti divieti di sosta e fermata in diverse strade attorno al Vaticano (elenco completo qui).

MESSA DI INIZIO PONTIFICATO DI PAPA LEONE XIV: COME SARÀ ORGANIZZATO L’AFFLUSSO DEI FEDELI?

Per l’afflusso dei fedeli verso piazza San Pietro, sono previsti varchi di pre-filtraggio allestiti in via di Porta Angelica, via della Traspontina, via San Pio X, lungotevere Castello/viale Cardinale Dell’Acqua, piazza Pia/lungotevere Vaticano, piazza Pia/Borgo Sant’Angelo, piazza del Sant’Uffizio.

Nella parte centrale di piazza Risorgimento sarà realizzato un corridoio di transenne per indirizzare i fedeli provenienti da via Ottaviano/Metro A in direzione di via Stefano Porcari e raggiungere così i varchi di pre-filtraggio in via della Traspontina e piazza Pia.

Saranno riservate al transito pedonale anche le aree di largo di Porta Cavalleggeri, via di Porta Cavalleggeri, via delle Fornaci, piazza della Rovere, piazza Pasquale Paoli, Ponte Vittorio Emanuele II per il flusso di fedeli provenienti dalla Stazione Ferroviaria San Pietro oppure dal Centro Storico.

Previsto il divieto al transito dei pedoni in tutta l’area delimitata dagli sbarramenti, con ingresso solo dai varchi di pre-filtraggio.

18 MAGGIO 2025: COME RAGGIUNGERE IL VATICANO CON I MEZZI PUBBLICI

I mezzi pubblici sono il modo migliore per raggiungere il Vaticano in occasione della prima messa di Papa Leone XIV. Come detto, assolutamente sconsigliate le automobili, sia perché l’area sarà completamente chiusa al traffico e sia per la difficoltà di trovare parcheggio anche nelle zone limitrofe (considerando pure l’attivazione di nuovi divieti di sosta).