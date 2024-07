Come muoversi a Malta: noleggio, bus e taxi

Malta è una delle mete più ambite dai turisti italiani, sia per questioni di vicinanza geografica che per i numerosi collegamenti: l’arcipelago (eh sì, lo Stato di Malta è un arcipelago composto da tre isole: Malta, Gozo e la più piccola Comino) è infatti raggiungibile con voli diretti dalla maggior parte degli aeroporti d’Italia, con tariffe che spesso sono abbastanza contenute, specie se si prenota in anticipo. Una volta atterrati a Malta bisogna però sapere come muoversi, scegliendo tra noleggio auto, mezzi pubblici e taxi in base alle proprie preferenze.

MUOVERSI A MALTA NOLEGGIANDO UN’AUTO

Chi preferisce muoversi in completa autonomia può optare per il noleggio auto. A Malta di norma l’auto si noleggia (e si riconsegna) nell’unico aeroporto del Paese, situato nei pressi del comune di Luqa, al centro dell’isola maggiore. In aeroporto sono presenti le principali società internazionali di noleggio veicoli, per cui la scelta è molto ampia. Le tariffe sono simili a quelle italiane, per farsi un’idea consigliamo di calcolare uno o più preventivi sui comparatori online. Chi non noleggia all’aeroporto può comunque trovare altri noleggiatori in giro per l’arcipelago.

Il noleggio auto a Malta ha due vantaggi e almeno tre svantaggi. I vantaggi consistono nel potersi muovere in piena autonomia e nel poter beneficiare dei prezzi molto bassi del carburante. La benzina costa all’incirca 1,34 €/litro contro 1,92 dell’Italia, mentre il diesel costa 1,21 €/litro contro 1,80 dell’Italia.

Muoversi in auto a Malta comporta tuttavia qualche svantaggio: innanzitutto la guida è a sinistra, all’inglese, circostanza che potrebbe creare problemi a chi non è abituato. In secondo luogo l’isola di Malta, la maggiore dell’omonimo arcipelago, è trafficatissima e d’estate lo è ancora di più. Il rischio di restare a lungo bloccati nel traffico, specie nelle zone più rinomate a livello turistico, è molto alto. Per lo stesso motivo può risultare molto difficile trovare parcheggio. Va infine considerato che le strade in genere sono piuttosto strette, al massimo a due corsie e non esistono autostrade, inoltre tra i residenti va molto di moda la guida ‘sportiva’.

MUOVERSI A MALTA CON I MEZZI PUBBLICI

A Malta non ci sono treni, tram o metropolitane e gli unici mezzi pubblici sono gli autobus e i traghetti gestiti da Malta Public Transport (e da Gozo Channel per il solo collegamento tra le isole di Malta e Gozo). Tutto sommato il servizio è abbastanza buono, i bus arrivano quasi ovunque e i mezzi sono sufficientemente moderni (negli ultimi mesi stanno aumentando quelli 100% elettrici). Ma quanto costa muoversi a Malta con i mezzi pubblici? Ci sono diverse possibilità e quella meno conveniente è rappresentata dal biglietto singolo che costa ben 2,50 € per 120 minuti di validità (3,00 € negli orari notturni). Chi decide di usare spesso il bus a Malta troverà sicuramente più vantaggioso acquistare una delle Tallinja Card: la Explore costa 25,00 € e permette di viaggiare illimitatamente per 7 giorni, la 12 Single Day Journeys costa invece 21 € e permette di usufruire di 12 viaggi singoli in un periodo illimitato. Maggiori informazioni qui.

I traghetti di Malta Public Transport, per i quali valgono gli stessi biglietti dei bus, coprono solamente le tratte A/R Sliema-Valletta e Valletta-Cospicua (una delle celebri ‘Tre città’). Per andare da Malta a Gozo e viceversa si può optare per il traghetto pubblico gestito da Gozo Channel, che permette anche l’imbarco di auto, moto, ecc., oppure per il Fast Ferry gestito dalla compagnia privata Gozo Highspeed (solo trasporto persone).

Dicevamo che il servizio bus a Malta è abbastanza buono, ma bisogna comunque considerare qualche criticità: in primis il traffico può generare ritardi alle fermate, inoltre i bus si riempiono molto facilmente e talvolta può risultare difficile trovare posto (questo succede soprattutto nelle zone più frequentate, intorno Sliema, St. Julian’s e Paceville, in particolare d’estate).

MUOVERSI A MALTA CON I TAXI

A Malta funzionano sia i taxi pubblici, di colore bianco, che i taxi privati delle società Bolt, Uber ed eCabs (solo auto elettriche). A differenza dell’Italia, dove i taxi pubblici godono del monopolio e hanno tariffe decisamente alte, a Malta la liberalizzazione del servizio taxi ha portato un generale abbassamento dei prezzi, trasformando i taxi in un mezzo molto conveniente per spostarsi da un punto all’altro del Paese, a qualunque orario, anche di notte, e per i motivi più svariati. Lo usano le coppie per farsi accompagnare a un ristorante, i ragazzi all’uscita dalla discoteca, gli anziani per andare al supermercato e le persone di ogni età per recarsi al lavoro. L’utilizzo è molto semplice: basta scaricare e installare l’app dell’operatore prescelto (Bolt, Uber o eCabs), inserire la propria destinazione, prenotare la corsa e attendere l’arrivo del taxi. Si può pagare in anticipo, caricando sull’app i dati della carta di credito/debito, oppure cash al termine della corsa.