In attesa dei nuovi incentivi statali che tardano ad arrivare, molte case automobilistiche si stanno sostituendo allo Stato proponendo sconti e promozioni per attirare la clientela e tenere vivo il mercato dell’auto. Tra queste c’è anche Ford con i suoi EcoDays a tasso zero. Ma come funzionano gli ecoincentivi Ford? Si riesce davvero a risparmiare qualcosa. Scopriamolo nel dettaglio.

ECOINCENTIVI FORD CON ROTTAMAZIONE

La gamma termica Ford, non potendo contare sugli incentivi auto 2024, che al momento sono disponibili solo per auto elettriche e plug-in aspettando che parta il nuovo schema, viene offerta con il contributo rottamazione della casa e finanziamento agevolato a tasso zero. La promozione EcoDays riguarda in particolare questi tre modelli:

Ford Puma Titanium Hybrid

Prezzo di listino: 27.150 euro

Prezzo in promozione: 24.150 euro con 3.000 euro di rottamazione Ford

Anticipo: 5.200 euro

Rate mensili: 24 da 119 euro

Tan 0% Taeg 1,52%

Rata Finale: 16.561 euro, in alternativa l’auto si può sostituire o restituire.

Ford Focus ST-Line

Prezzo di listino: 31.000 euro

Prezzo in promozione: 26.000 euro con 5.000 euro di rottamazione Ford

Anticipo: 5.000 euro

Rate mensili: 24 da 129 euro

Tan 0% Taeg 1,39%

Rata Finale: 18.290 euro, in alternativa l’auto si può sostituire o restituire.

Ford Fiesta Titanium Hybrid

Prezzo di listino: 23.750 euro

Prezzo in promozione: 20.750 euro con 3.000 euro di rottamazione Ford

Anticipo: 4.600 euro

Rate mensili: 24 da 99 euro

Tan 0% Taeg 1,76%

Rata Finale: 14.250 euro, in alternativa l’auto si può sostituire o restituire.

Contributo rottamazione Ford solo a fronte di ritiro per rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31/12/2013 di proprietà del cliente da almeno sei mesi. Promozione valida fino al 31 marzo 2024 salvo proroga. Maggiori informazioni qui.

ECOINCENTIVI FORD CON CONTRIBUTO STATALE E ROTTAMAZIONE

Per le vetture elettriche e plug-in hybrid Ford raddoppia gli incentivi statali con super sconti fino a 10.000 euro, previa rottamazione e con la formula del finanziamento agevolato. In questo caso gli ecoincentivi Ford sono per quest’unico modello

Ford Kuga ST-Line Plug-In Hybrid

Prezzo di listino: 44.650 euro

Prezzo in promozione: 34.650 euro con 4.000 euro di incentivi statali + 6.000 euro ecoincentivi Ford

Anticipo: 5.100 euro

Rate mensili: 24 da 199 euro

Tan 3,95% Taeg 5,08%

Rata Finale: 27.549 euro, in alternativa l’auto si può sostituire o restituire.

È richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato con classe fino a Euro 4 intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi. Promozione valida fino al 31 marzo 2024 salvo proroga. Maggiori informazioni qui.

ECOINCENTIVI FORD SENZA ROTTAMAZIONE

Il potente Suv elettrico Ford Mustang Mach-E non può beneficiare degli incentivi statali con o senza rottamazione perché il prezzo di listino supera la soglia massima stabilita. Per fortuna intervengono gli ecoincentivi Ford con un robusto sconto di 6.000 euro, senza rottamazione, e finanziamento agevolato.

Ford Mustang Mach-E Premium Extended Range RWD

Prezzo di listino: 66.900 euro

Prezzo in promozione: 60.900 euro con 6.000 euro ecoincentivi Ford

Anticipo: 8.000 euro

Rate mensili: 36 da 495 euro

Tan 0% Taeg 0,49%

Rata Finale: 35.574 euro, in alternativa l’auto si può sostituire o restituire.

Il prezzo scontato viene applicato solo in caso di acquisto tramite finanziamento Ford Credit (prezzo senza finanziamento: 66.900 euro). Promozione valida fino al 31 marzo 2024. Maggiori informazioni qui.