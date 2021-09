Come capire se un’auto è Euro 6

Ci sono diversi modi per capire se un’auto usata è Euro 6: ecco i più semplici e veloci per la verifica della classe ambientale Euro VI

Vuoi comprare un’auto usata con gli ecoincentivi, ma non sai come capire se l’auto è Euro 6? Non preoccuparti, poiché in questa mini guida ti spiegheremo come riconoscere le auto Euro 6 dal libretto di circolazione o dalla targa. Ecco tutto quello che devi sapere sulla classe Euro 6 delle auto che saranno ammesse sul portale di prenotazione degli ecoincentivi.

COME CAPIRE SE UN’AUTO E’ EURO 6 DALLA TARGA

Ci sono vari modi per capire se un’auto è Euro 6, il più semplice, poiché senza registrazione e senza costi, è farlo online tramite il Portale dell’Automobilista come ti spieghiamo sotto. Per verificare online la classe Euro 6 serve solo la targa auto. Se invece non vuoi utilizzare internet ma hai a disposizione i documenti dell’auto, puoi passare al paragrafo successivo. Il controllo della classe Euro 6 per gli autoveicoli (ma anche altre categorie) si può fare comodamente da casa e in pochi istanti così:

– Collegati su Il Portale dell’automobilista;

– Clicca su “Servizi online” (barra superiore) e poi su “Verifica Classe Ambientale Veicolo”, o per fare prima puoi andare direttamente alla pagina dove puoi capire se l’auto è Euro 6 e quali sono le emissioni di CO₂. E’ importante conoscerle per poter accedere agli ecoincentivi;

– Seleziona dal menu a tendina “Autoveicolo”, inserisci la targa e il codice di sicurezza e potrai avere entrambe le risposte in un colpo solo, come nell’immagine sotto.

CONTROLLO CLASSE EURO 6 AUTO DAL LIBRETTO: L’ELENCO DELLE DIRETTIVE

Se ti trovi già l’auto davanti magari dopo averla visionata e provata, per capire se è Euro 6 dai documenti, puoi verificarlo direttamente sul libretto di circolazione o il Documento Unico. La classe ambientale dell’auto sul libretto formato A4 è riportata in due punti:

– nel quadrante 2 (in alto a destra) alla voce V9, dove si trova in modo più specifico la Direttiva europea della classe Euro 6 e sottoclassi A, B, C, D, D-TEMP (vedi elenco dei regolamenti sotto);

– nel quadrante 3 (in basso a sinistra), dove sono riportate anche le misure alternative degli pneumatici, si può leggere oltre al Regolamento europeo di riferimento, anche se l’auto è Euro 6 e quale sottoclasse. Spesso infatti la dicitura è riportata tra parentesi in modo più esplicito.

In alcuni casi potreste anche trovarvi a dover risalire alla classe Euro tramite il Codice del Regolamento europeo che rispetta il veicolo. In tal caso ecco l’elenco di tutte le direttive e i regolamenti delle auto Euro 6 e altre info utili nel prossimo paragrafo:

QUALI AUTO EURO 6 POSSO COMPRARE CON GLI INCENTIVI 2021

Devi ricordare però che oltre alla classe Euro 6 (o Euro VI) e alle emissioni di CO₂ (fino a 160 g/km) ci sono altri aspetti importanti da sapere:

– Si possono acquistare modelli di auto Euro 6 con prezzo massimo di 25 mila euro come valore medio di mercato;

– I veicoli che hanno già usufruito di incentivi statali al momento della prima immatricolazione (compresi quelli dimostrativi) sono esclusi;

– I veicoli devono essere di categoria M1 (trasporto passeggeri e non autocarro);

– Il Ministero indica che si fa riferimento alle emissioni definite in sede di omologazione senza alcuna distinzione al ciclo di omologa (eventualmente V7 del libretto o del DUC- Documento Unico di Circolazione);

Non perderti tutte le informazioni più approfondite sugli incentivi per l’acquisto di auto usate Euro 6.