Colore auto e incidenti: ecco le tinte più a rischio

Il colore di un’auto potrebbe avere un impatto sulla probabilità degli incidenti? Questo è ciò che emerge da una recente indagine condotta da carVertical, società specializzata nel ricostruire la cronologia delle auto usate. Nonostante la prevalente opinione che gli incidenti siano questione di pura sfortuna, lo studio evidenzia una sorprendente correlazione tra il colore dell’auto e la probabilità di subire danni.

COLORI AUTO RISCHIOSI: MARRONE, GIALLO E ROSSO

Dai dati raccolti risulta che le auto di colore Marrone rappresentano la fascia più esposta al rischio, con un impressionante 51% che ha riportato danni. Di seguito poi ci sono altri colori a cui è attribuita una maggiore probabilità di riportare danni, secondo i report dei controlli richiesti online tramite la piattaforma:

Giallo , 50,6%;

, 50,6%; Rosso , 49,8%;

, 49,8%; Nero , 49,1%;

, 49,1%; Blu, 47,7%.

La scelta di veicoli con questi colori, in particolare il giallo e il rosso, è frequentemente associata a modelli sportivi. Questo suggerisce che i proprietari di tali veicoli potrebbero avere un’inclinazione maggiore verso stili di guida più sportiveggianti. Come spiega Matas Buzelis, esperto del settore automobilistico di carVertical, tuttavia: “non esiste una correlazione diretta tra il colore di un’auto e il suo tasso di incidenti o la potenza media del motore. Possiamo ipotizzare che tutti questi colori con i tassi di incidenti più elevati siano spesso scelti da automobilisti che vogliono distinguersi dalla massa”.

LA VISIBILITÀ DEI COLORI AUTO PIU’ VIVACI

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, i colori vivaci sono associati a una maggiore sicurezza in strada. Queste tonalità si distinguono meglio e rendono il veicolo più visibile in condizioni di scarsa luminosità o con il maltempo, rispetto a colori più scuri. In particolare, auto di colori chiari come l’arancione, pur non essendo comunemente scelto, rappresentano una scelta furba per chi cerca un colore che si faccia notare.

I COLORI PIÙ SICURI? GRIGIO E BIANCO

Nonostante la popolarità dei colori neutri, è interessante notare che secondo carVertical, le auto grigie e bianche registrano le percentuali più basse di danneggiamenti registrati, con 44,7% (Grigio) e 44,5% (Bianco). Bisogna sottolineare comunque che le circostanze degli incidenti sono influenzate da molteplici variabili, come lo stato delle strade, della circolazione, le condizioni meteo, l’attenzione dei conducenti alla guida, il rispetto delle regole, lo stile di guida, la manutenzione dell’auto, etc.

Tuttavia queste statistiche forniscono un importante suggerimento: la scelta del colore dell’auto può giocare un ruolo importante per la sicurezza stradale, peccato che la disponibilità dei colori sia spesso legata a strategie di vendita dei Costruttori. Nonostante il grigio sia tra i colori più scelti al mondo, Fiat ha annunciato che dal 2023 smetterà di produrre auto grigie, a partire dalla Nuova Fiat 600.