Colonnine di ricarica Italia: +26% punti pubblici in un anno

La rete pubblica di colonnine di ricarica per auto elettriche continua a crescere: in Italia il 30 giugno 2024 si contavano 56.992 punti di ricarica, in aumento del +26,06 rispetto ai 45.210 di giugno 2023 e quasi raddoppiati in confronto ai 30.704 di due anni prima. Numeri molto buoni anche nei primi sei mesi di quest’anno con +12,46% da gennaio a giugno, anche se l’ultimo trimestre ha fatto registrare un lieve rallentamento.

ALTRI 41.000 PUNTI DI RICARICA CON FONDI PNRR

Tuttavia c’è una spiegazione: come spiega l’associazione Motus-E che ha effettuato il rilevamento del numero di colonnine di ricarica in Italia, il leggero calo delle installazioni nell’ultimo trimestre indica che gli operatori del settore “si stanno già attrezzando per la grande sfida del PNRR, per la quale occorrerà uno sforzo straordinario e il contributo di tutti gli attori coinvolti, dalle municipalità ai distributori di energia elettrica“. Obiettivi del PNRR che, ricordiamolo, non si limitano solo l’installazione di oltre 41.000 punti di ricarica ad alta e altissima potenza, ma includono anche la loro connessione da parte dei distributori locali e l’attivazione entro fine 2025. Attualmente il 17,9% dei punti installati è ancora in attesa di collegamento e attivazione.

QUASI 1.000 PUNTI DI RICARICA PUBBLICI SULLE AUTOSTRADE ITALIANE

Tornando ai dati, i punti di ricarica lungo le autostrade si attestavano al 30 giugno 2024 a 963 unità (+46,58% rispetto alle 657 del giugno 2023), di cui l’85% di tipo veloce in corrente continua e il 62% che superava i 150 kW di potenza. Attualmente il 41% delle aree di servizio autostradali è dotato di infrastrutture per la ricarica.

La classifica delle regioni con più punti di ricarica vede prevalere ancora la Lombardia (10.902 punti di ricarica, +3.245 negli ultimi 12 mesi), davanti a Piemonte (5.775 punti, +1.261 nei 12 mesi), Lazio (5.641 punti, +1.290 nei 12 mesi), Veneto (5.508 punti, +1.088 nei 12 mesi) ed Emilia-Romagna (4.720, +754 nei 12 mesi). Tra le province, quella di Roma rimane al primo posto per punti di ricarica installati (4.451 punti, +1.052 nei 12 mesi), seguita da Milano (3.618 punti, +1.074 nei 12 mesi), Napoli (2.839 punti, +212 nei 12 mesi), Torino (2.641 punti, +634 nei 12 mesi) e Brescia (1.681 punti, +216 nei 12 mesi).

COLONNINE DI RICARICA: SERVONO PER 250 MILA AUTO ELETTRICHE CIRCOLANTI

Per quanto riguarda infine la diffusione di auto elettriche in Italia, quelle circolanti al 30 giugno 2024 erano 251.023 con 34.709 immatricolazioni full electric da inizio anno (grazie soprattutto al boom di giugno agevolato dagli incentivi), in aumento del +6,20% rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel 2024 la quota di mercato delle BEV è del 3,9%. Guardando ai canali di mercato, da gennaio a giugno le auto elettriche hanno totalizzato 18.820 immatricolazioni tra i privati, mentre le ‘auto-immatricolazioni’ del canale rivenditori sono state 2.905 e quelle delle flotte commerciali 2.662. Il noleggio a lungo termine ha registrato 9.364 veicoli immatricolati e quello a breve termine 958.

In Lombardia si sono immatricolati 6.320 veicoli elettrici da inizio anno, superando di poco il Trentino-Alto Adige con 6.039. Segue il Lazio con 3.874 veicoli immatricolati, poi Toscana con 3.766, Piemonte con 2.869, Emilia-Romagna e Veneto con 2.821.