Colle dell’Agnello in auto: come arrivare e itinerari

È il secondo valico automobilistico più alto d’Italia (dopo il Passo dello Stelvio) e il terzo d’Europa (dopo Stelvio e Col de l’Iseran): parliamo del Colle dell’Agnello, dalla cui sommità posta a 2.744 metri si può ammirare uno splendido panorama sulle vallate e sulle montagne circostanti delle Alpi Cozie, a cominciare dal Monviso. Continua a leggere per scoprire come arrivare in auto sul Colle dell’Agnello.

DOVE SI TROVA IL COLLE DELL’AGNELLO

Il Colle dell’Agnello è un valico alpino delle Alpi Cozie situato a sud-ovest del Monviso, tra il Pan di Zucchero e la Punta dell’Alp, collegando l’Italia alla Francia dal comune piemontese di Pontechianale (Cuneo) a quello francese di Molines-en-Queyras del dipartimento delle Alte Alpi. Inaugurato nel 1973 ampliando una preesistente strada militare sterrata, è stato meta di transito di svariate tappe del Giro d’Italia e del Tour de France e meta consueta di campi estivi da parte di astrofili, dato che offre uno dei siti di osservazione con il cielo più buio, incontaminato e accessibile con vetture normali. Come tutti i valichi di alta montagna, anche il Colle dell’Agnello è aperto solo nei mesi estivi. Nel 2025 l’apertura totale è avvenuta il 20 giugno, mentre la chiusura viene solitamente disposta a ottobre in base alla quantità di neve lungo la strada (l’anno scorso ha chiuso il 25 ottobre). La sbarra che chiude il passaggio nei mesi invernali si trova poco dopo il borgo di Chianale.

COME ARRIVARE IN AUTO SUL COLLE DELL’AGNELLO

In Italia la strada che porta al valico prende il nome di strada provinciale 251 del Colle dell’Agnello. Ci vogliono circa 1 ora e 30 minuti per arrivare in vetta partendo dal centro di Cuneo e 2h e 20 da quello di Torino, ma in realtà la SP 251 vera e propria inizia molto dopo, dopo aver lasciato la SP 105 all’altezza del comune di Pontechianale. Da quel punto la cima è lontana 14,6 km che in auto si percorrono in 21 minuti. La strada sale oltre il borgo di Chianale fino ad arrivare alla già citata sbarra che chiude la strada del colle nel periodo invernale. Proseguendo verso il valico, si affronta un dislivello di 1.000 metri tra numerosi tornanti e pendenze sempre superiori al 10% fino a raggiungere picchi di oltre il 15%. Solo a 2 km dalla vetta la pendenza cala per poi riprendere nell’ultimo km, quando si passa a fianco del piccolo lago del Pic d’Asti, circondato da pascoli, e, quasi in cima, al Rifugio Alpino “Mario Bottero”.

Per chi parte dalla Francia, la strada è denominata D2057.

COLLE DELL’AGNELLO: ITINERARI

Dalla sommità del Colle dell’Agnello si gode di una magnifica visuale sia sul lato italiano della Valle Varaita, da cui si può notare la parete occidentale del Monviso, che sul versante francese del parco del Queyras. Inoltre dalla vetta, o dalle sue immediate vicinanze, partono diversi itinerari escursionistici e alpinistici. Tra le maggiori cime appartenenti al suo contesto orografico e raggiungibili dal colle vi sono: l’Aiguillette (3.298 m), il Pan di Zucchero (3.208 m), il Pelvo (3.021 m), il Pic d’Asti (3.219 m), la Punta dell’Alp (3.031 m), il Roc della Niera (3.177 m) e la Rocca Bianca (3.064 m). Nelle vicinanze del colle, sul versante francese, sorge il Rifugio Col Agnel (2.580 m), mentre sul versante italiano, si trova il Rifugio Alpino (2.699 m), aperto su richiesta.