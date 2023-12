Chiusura SS 18 Var Cilentana a Ceraso: le strade alternative

Da mercoledì 27 dicembre 2023 la variante Cilentana della SS 18 Tirrena Inferiore che collega Paestum a Policastro Bussentino è chiusa precauzionalmente nei pressi di Ceraso per approfondimenti tecnici sul viadotto Acquarulo, sul quale è stata riscontrata un’anomalia in corrispondenza di un giunto di dilatazione dell’infrastruttura. Chi deve percorrere la SS 18 Var, molto frequentata in questo periodo anche per visitare i mercatini di Natale della zona, deve dunque effettuare una deviazione, vediamo quali sono le strade alternative.

CHIUSURA SS 18 VAR CILENTANA: COSA È SUCCESSO?

Sono dunque in corso, sul viadotto Acquarulo della strada statale 18 variante Cilentana, le ulteriori verifiche tecniche da parte del personale di Anas e della società di ingegneria specializzata incaricata, anche mediante l’ausilio della piattaforma bybridge. Come detto, i controlli sono partiti perché nella giornata del 27 dicembre, durante le consuete attività di sorveglianza delle infrastrutture stradali, è stata riscontrata un’anomalia in corrispondenza di un giunto di dilatazione del viadotto, situato al km 142,000 nel territorio comunale di Ceraso, in provincia di Salerno, che ha reso necessaria la chiusura della tratta stradale compresa tra lo svincolo di Vallo della Lucania (km 136,100) e quello di Massicelle (km 150,000).

SS 18 VAR CILENTANA INTERROTTA: QUANDO RIAPRE?

Gli approfondimenti eseguiti giovedì 28 dicembre 2023 hanno evidenziato una lesione localizzata in corrispondenza del pulvino della pila n. 5. La lesione necessita dell’esecuzione di un intervento di ripristino, per il quale, già mediante le attuali attività di approfondimento, si stanno effettuando rilievi propedeutici all’avvio della progettazione, che comprenderà altresì la definizione di un’idonea cantierizzazione, anche in ragione della complessa ubicazione dell’opera (per chi non lo conosce si tratta di un viadotto di sette campate e di oltre 50 metri di altezza dal piano campagna, situato in un’area di alta collina a circa 400 metri sul livello del mare). La conclusione della progettazione consentirà di definire il cronoprogramma dei lavori. Insomma, a naso non si prevedono tempi rapidi per la riapertura del viadotto.

SS 18 VAR CILENTANA CHIUSA TRA VALLO DELLA LUCANIA E MASSICELLE: STRADE ALTERNATIVE

Vista la chiusura della SS 18 Var Cilentana tra Vallo della Lucania e Massicelle, per gli automobilisti in arrivo da Salerno l’uscita obbligatoria è appunto a Vallo della Lucania, mentre per chi arriva da Sapri l’uscita da prendere è quella di Massicelle-Montano Antilia. È comunque garantito il transito per i residenti di Futani e per quelli che devono raggiungere Cuccaro Vetere e Ceraso fino alla sbarramento all’altezza della Galleria San Vito. Nel dettaglio:

veicoli provenienti da Salerno e diretti a Cuccaro Vetere, Futani, Montano Antilia e Sapri : uscita obbligatoria allo svincolo Vallo della Lucania della SS 18 Var Cilentana, proseguimento su strada regionale ex SS 18/SP 143/SP 143 var e rientro su SS 18 var Cilentana allo svincolo di Massicelle/Montano Antilia;

: uscita obbligatoria allo svincolo Vallo della Lucania della SS 18 Var Cilentana, proseguimento su strada regionale ex SS 18/SP 143/SP 143 var e rientro su SS 18 var Cilentana allo svincolo di Massicelle/Montano Antilia; veicoli provenienti da Salerno e diretti a Ceraso e viceversa : possono proseguire sulla SS 18 Var Cilentana fino allo svincolo Ceraso che resta aperto solo in direzione da e per Salerno;

: possono proseguire sulla SS 18 Var Cilentana fino allo svincolo Ceraso che resta aperto solo in direzione da e per Salerno; veicoli provenienti da Sapri e diretti a Ceraso, Vallo della Lucania e Salerno : uscita obbligatoria allo svincolo Massicelle/Montano Antilia della SS 18 Var Cilentana, proseguimento su strada regionale ex SS 18/SP 143/SP 143 var e rientro su SS 18 var Cilentana allo svincolo Vallo della Lucania;

: uscita obbligatoria allo svincolo Massicelle/Montano Antilia della SS 18 Var Cilentana, proseguimento su strada regionale ex SS 18/SP 143/SP 143 var e rientro su SS 18 var Cilentana allo svincolo Vallo della Lucania; veicoli provenienti da Sapri e diretti a Futani e Cuccaro Vetere: possono proseguire sulla SS 18 Var Cilentana fino agli svincoli di Futani e Cuccaro Vetere che restano aperti solo direzione da e per Sapri.

A seguito di queste variazioni, per tutti gli autoveicoli è imposto il divieto di sorpasso e il limite massimo di velocità di 20 km/h in avvicinamento alla chiusura della tratta su entrambe le direzioni.