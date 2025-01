Chiusura A2 e SS 7 per neve: la situazione in Calabria e Lucania

Dalle prime ore di domenica 12 gennaio 2025 il sud Italia è interessato da una forte perturbazione con nevicate anche a quote basse che stanno creando disagi anche alla circolazione. Colpite soprattutto la Calabria e la Basilicata con rischio chiusura dell’autostrada A2 (ex Salerno – Reggio Calabria) nei tratti appenninici e di alcune strade statali, sempre a causa delle forti nevicate. Vediamo com’è la situazione al mattino di lunedì 13 gennaio.

NEVE SULL’AUTOSTRADA A2 E SULLE SS CALABRESI: LA SITUAZIONE

L’ultimo bollettino dell’Anas, che gestisce la viabilità dell’A2 e di tutte le strade statali d’Italia, segnala che fin dall’alba del 12 mezzi e personale dell’azienda stanno intervenendo sulle arterie di competenza nel territorio della Sila e sull’autostrada A2 ai confini tra Basilicata e Calabria a seguito delle precipitazioni nevose in corso. Mezzi spargisale e spazzaneve sono in azione sulle SS 177 Silana di Rossano e SS 107 Silana Crotonese e sul tratto autostradale tra Padula e Campotenese per garantire la circolazione in piena sicurezza. Al momento il traffico è regolare sulle arterie interessate dalle nevicate e non si registrano particolari disagi.

Sempre in Calabria, a causa del maltempo e del forte vento delle ultime ore che ha causato la caduta di una rete di protezione sulla sede stradale, Anas ha dovuto chiudere provvisoriamente al traffico la SS 18 Tirrena Inferiore, al km 253,700, in corrispondenza del viadotto Canlgrande in località San Nicola Arcella (CS). Fino alla riapertura del tratto il traffico viene deviato temporaneamente sulla viabilità locale.

NEVE IN BASILICATA: LE STRADE STATALI CHIUSE

Anche in Basilicata forti nevicate già dal 12 gennaio sull’intera provincia di Potenza, con interventi delle squadre Anas sul raccordo Sicignano- Potenza e sulle SS 658 Potenza-Melfi e SS 598 Fondo Valle d’Agri. Su queste arterie il traffico è regolare con alcuni rallentamenti e non si registrano particolari disagi.

Durante la mattina di lunedì 13 gennaio 2025 si registra invece la temporanea chiusura per neve sulla SS 7 Via Appia del tratto dal km 396,000 al km 405,000 a Pescopagano, in provincia di Potenza. I mezzi vengono deviati lungo la SS 743 dal km 0,000 al km 16,000 con proseguimento sulla SS 401.

Per quanto riguarda la situazione meteo, al mattino del 13 nevica ancora a tratti sulla Sila e sul Potentino fino a quote molto basse, anche sotto ai 400 m, ma i fenomeni sono nel complesso più deboli dopo le bufere che hanno interessato ieri quelle zone. Potenza si è risvegliata con un manto nevoso che in più punti superava i 30 cm, ma nella provincia a 900 m di altitudine si toccano punte di 50 cm.

CALABRIA E BASILICATA: AUTOSTRADE E STRADE CON OBBLIGO PNEUMATICI INVERNALI

A beneficio di chi deve percorrere le autostrade e le strade che transitano in Calabria e Basilicata, ricordiamo le arterie sulle quali è obbligatorio usare gli pneumatici invernali o, in alternativi, avere a bordo le catene o le calze da neve da montare alla bisogna.

Calabria

AUTOSTRADA A2 dal km 260,951 al km 287,492, tra lo svincolo di Cosenza Sud e lo svincolo di Altilia Grimaldi e dal km 108,081 al km 196,147 tra lo svincolo di Padula/Buonabitacolo e lo svincolo di Frascineto/Castrovillari.

SS 109 QUATER DELLA PICCOLA SILA dal km 0,000 al km 19,438 (Bivio Cafarda Taverna);

SS 109 RACC. DELLA PICCOLA SILA dal km 0,000 al km 3,077 (Località Pentone);

SS 177 SILANA DI ROSSANO dal km 0,000 al km 59+,735 (bivio Camigliatello Cropalati);

SS 177 DIR. DI LONGOBUCCO dal km 0,000 al km 9,608 (Località Longobucco);

SS 179 DEL LAGO AMPOLLINO dal km 0,000 al km 5,790 (Tratta Spineto Bocca di Piazza);

SS 179 DEL LAGO AMPOLLINO dal km 0,000 al km 9,140 (Tratta Bivio Spineto Albi);

SS 182 DELLE SERRE CALABRE dal km 43,000 al km 73,000 (Tratta Sorianello Chiaravalle);

SS 183 ASPROMONTE JONIO dal km 0,000 al km 21,400 (Tratta Delianuova Gambarie);

SS 184 DELLE GAMBARIE dal km 0,000 al km 29,164 (Tratta Gallico Gambarie);

SS 19 DELLE CALABRIE dal km 277,960 al km 365,700 (Tratta Cosenza Catanzaro);

SS 278 DI POTAME dal km 0,000 al km 40,590 (Tratta Cosenza Amantea);

SS 283 DELLE TERME LUIGIANE dal km 0,000 al km 18,000 (Tratta Guardia Piemontese Fagnano);

SS 283 VAR DELLA STAZIONE DI SAN MARCO ROGGIANO dal km 0,000 al km 6,140 (Località San Marco Argentano);

SS 481 DELLA VALLE DEL FERRO dal km 27,000 al km 31,000 (Tratta Oriolo Castroregio);

SS 504 DI MORMANNO dal km 0,000 al km 37,820 (Tratta Scalea Mormanno);

SS 531 DI CROPALATI dal km 8,000 al km 15,560 (Tratta Caloveto Cropalati);

SS 616 DI PEDIVIGLIANO dal km 0,000 al km 17,000 (Tratta Colosimi Martirano – Svincolo A2);

SS 616 DI PEDIVIGLIANO dal km 0,000 al km 3,049 (Località Altilia);

SS 660 DI ACRI dal km 0,000 al km 43,143 (Tratta Luzzi Acri);

SS 682 JONIO – TIRRENO dal km 10,950 al km 27,000 (Tratta Mammola Polistena);

SS 713 TRASVERSALE DELLE SERRE dal km 6,615 al km 37,110 (Vazzano Gagliato);

SS 713 DIR DI SERRA SAN BRUNO dal km 0,000 al km 6,864 (Località Serra san Bruno);

SS 713 DIR DI SERRA SAN BRUNO dal km 0,000 al km 0,536 (Località Serra San Bruno).

Basilicata

Raccordo Autostradale 5 Sicignano-Potenza tra lo svincolo di Buccino (km 8,400) e lo svincolo di Potenza Est (km 51,500), nelle province di Salerno e Potenza;

la strada statale 7/Var B Variante di Potenza tra lo svincolo di Potenza Est (km 466,550) e l’innesto con la strada statale 407 “Basentana” (km 468,300), in provincia di Potenza;

la strada statale 407 Basentana tra l’innesto con la strada statale 7 “Appia” (km 0,000) e lo svincolo di Albano di Lucania (km 19,500), in provincia di Potenza;

la strada statale 95/Var Variante Tito-Brienza tra lo svincolo di Tito (km 0,000) e lo svincolo di Brienza (km 15,788), in provincia di Potenza;

la strada statale 658 Potenza-Melfi tra l’innesto con la strada statale 407 “Basentana” (km 0,000) e Melfi (km 58,900), in provincia di Potenza;

la strada statale 658/dir Melfi-Sata tra il km 0,000 ed il km 9,568, in provincia di Potenza;

la strada statale 94/dir del Varco di Pietrastretta lungo l’intero tracciato compreso tra il km 0,000 ed il km 11,568, tra i territori comunali di Vietri di Potenza e Balvano, in provincia di Potenza;

la strada statale 598 di Fondo Valle d’Agri tra il km 0,300 (innesto con la A2 “del Mediterraneo”) ed il km 79,920 (Sant’Arcangelo) tra le province di Salerno e Potenza;

la strada statale 481 della Valle del Ferro tra il km 0,000 ed il km 14,300, tra i territori comunali di San Paolo Albanese (PZ), Cersosimo (PZ) e Oriolo (CS);

la strada statale 19 delle Calabrie tra il km 102,170 ed il km 109,600 (nel Comune di Lagonegro), in provincia di Potenza;

la strada statale 585 Fondo Valle del Noce tra il km 19,050 (Rivello) ed il km 32,000 (Lagonegro), in provincia di Potenza;

la strada statale 653 della Valle del Sinni tra il km 0,045 (innesto con autostrada A2 “del Mediterraneo” in località Cavallo di Lauria) ed il km 32,700 (Francavilla sul Sinni), in provincia di Potenza;

la strada statale 743 Nerico-Bella Muro tra il km 0,000 (Calitri) ed il km 27,500 e tra il km 28,230 ed il km 33,600 (Castelgrande), tra le province di Avellino e Potenza;

la strada statale 92 dell’Appennino Meridionale tra il km 5,545 (Potenza) ed il km 100,700 (Aliano), in provincia di Potenza.

la strada statale 655 Bradanica tra il km 39,486 (Melfi) ed il km 82,000 (Spinazzola), tra le province di Foggia e Potenza;

la strada statale 93 Appulo Lucana tra il km 41,570 (Lavello) ed il km 74,988 (Barile), in provincia di Potenza;

la strada statale 401/dir dell’Alto Ofanto e del Vulture tra il km 0,000 (Melfi) ed il km 21,500 (Rionero in Vulture), in provincia di Potenza;

la strada statale 169 di Genzano tra il km 0,000 (Pietragalla) al km 28,800 (Oppido Lucano), in provincia di Potenza;

la strada statale 7 Appia tra il km 389,800 (Pescopagano) ed il km 404,255 (Castelgrande), in provincia di Potenza;

la strada statale 401 dell’Alto Ofanto e del Vulture tra il km 14,700 (Rionero in Vulture) ed il km 36,770 (Pescopagano), in provincia di Potenza;

lungo la NSA 539 SP Svincolo di Tito dal km 0,000 al km 2,172.