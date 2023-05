Chiusura A14 per l’alluvione: le strade alternative

A causa dell’alluvione che ha colpito e sta colpendo tutt’ora vaste zone di Emilia Romagna e Marche, Autostrade per l’Italia ha disposto la momentanea chiusura della A14 nelle tratte interessate dal maltempo. Nella stessa area analoghi disagi sono segnalati sulle statali gestite da ANAS e sulla linea ferroviaria. Proviamo a fare il punto della situazione, spiegando anche le strade alternative da prendere per eludere i tratti chiusi.

CHIUSURA AUTOSTRADA 14: QUALI SONO I TRATTI INTERROTTI?

Nell’ultimo aggiornamento delle ore 11:00 di mercoledì 17 maggio 2023, ASPI ha comunicato che a causa dei diffusi allagamenti nell’area romagnola, dove in molti casi l’acqua ha raggiunto il piano viabile, è stato necessario chiudere temporaneamente al traffico i seguenti tratti dell’autostrada A14:

A14 Bologna – Taranto, tra Bologna San Lazzaro e Cesena Nord in direzione Ancona e tra Rimini Nord e Faenza in direzione Bologna;

A14 dir (D14) Diramazione di Ravenna, in entrambe le direzioni. La diramazione rimane percorribile solo dai mezzi di soccorso.

Sono inoltre temporaneamente chiuse le seguenti stazioni di servizio:

Bologna San Lazzaro, in entrata verso Ancona;

Forlì, in entrata e in uscita verso e da tutte le percorrenze;

Pesaro, in entrata verso Bologna e in uscita da Ancona.

CHIUSURA AUTOSTRADA 14: LE STRADE ALTERNATIVE

Coloro che, nonostante il maltempo, hanno la necessità di attraversare le tratte interrotte, possono prendere in considerazione le seguenti alternative:

provenendo da Milano in direzione delle regioni adriatiche del centro e del sud Italia, proseguire lungo l’autostrada A1 per poi, all’altezza di Roma, procedere tramite la A24/A25 verso il versante adriatico.

percorso inverso per chi da Abruzzo, Molise e Puglia intende raggiungere le regioni del nord: all’altezza di Pescara procedere tramite la A24/A25 verso Roma e poi prendere la A1 in direzione Firenze – Bologna – Milano.

CHIUSURA STRADE STATALI ANAS IN EMILIA ROMAGNA

A partire da martedì 16 maggio 2023 sono chiuse precauzionalmente le seguenti strade statali:

a causa delle condizioni meteo avverse è stata disposta la chiusura della SS 71 Umbro-Casentinese-Romagnola nel tratto incluso tra Sarsina sud e Quarto , in provincia di Forlì Cesena, per chi viaggia in direzione Roma nel tratto tra il km 232,500 e il km 226,950. A causa di una frana è inoltre chiuso il tratto nei pressi di Quarto, al km 226,800.

nel tratto incluso , in provincia di Forlì Cesena, per chi viaggia in direzione Roma nel tratto tra il km 232,500 e il km 226,950. A causa di una frana è inoltre chiuso il tratto nei pressi di Quarto, al km 226,800. in provincia di Ravenna è chiusa al traffico in via precauzionale, per rischio di esondazione del fiume Marecchia, la SS 16 Adriatica a Rimini dal km 201 al km 201,500 . Il traffico viene deviato su viabilità locale e autostradale tra gli svincoli di Rimini Nord e Rimini Sud. Inoltre sulla SS 16 a Cervia il traffico è temporaneamente rallentato per allagamento nei pressi del km 172,600.

. Il traffico viene deviato su viabilità locale e autostradale tra gli svincoli di Rimini Nord e Rimini Sud. Inoltre sulla SS 16 a Cervia il traffico è temporaneamente rallentato per allagamento nei pressi del km 172,600. in provincia di Rimini, per allagamento, il traffico è momentaneamente rallentato sulla SS 72 di San Marino nel comune di Cerasolo dal km 7,000 al km 5,000 e dal km 4,00 al km 2,600.

Invece dal mattino di mercoledì 17 maggio 2023, al fine di alleggerire il traffico e facilitare le operazioni di soccorso nelle aree colpite dall’emergenza maltempo, ANAS ha temporaneamente istituito il divieto di transito ai mezzi pesanti sulla SS 3 bis Tiberina (E45) tra Sansepolcro (AR) e Ravenna. In alternativa è possibile utilizzare l’autostrada A1. I mezzi pesanti sulla E45 in direzione nord sono deviati con uscita obbligatoria a Sansepolcro e prosecuzione sulla SS73 in direzione Arezzo/A1.

CHIUSURA LINEA FERROVIARIA TRENITALIA

Come anticipato, anche la circolazione dei treni è interessata dai disagi causati dal maltempo in Emilia Romagna e Marche. In particolare: