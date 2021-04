Chicco richiama la base Kiros i-Size: come verificare se è pericolosa

La base i-Size Chicco Kiros è difettosa: ecco come verificare se è coinvolta nel richiamo e come continuare ad utilizzare il seggiolino auto in sicurezza

La base Isofix Kiros i-Size dei seggiolini Chicco sarà richiamata dall’azienda perché si è rivelata pericolosa nei crash test indipendenti. Al centro del richiamo del Chicco Kiros i-Size c’è un problema con l’aggancio della base Isofix. In caso di impatto laterale e longitudinale, proietta il seggiolino con il bambino al suo interno, come si vede nel video del crash test qui sotto. Ecco come verificare quali sono i modelli pericolosi da sostituire e cosa fare per viaggiare in sicurezza con il vostro bambino in auto.

CRASH TEST FALLITO PER LA BASE I-SIZE CHICCO

Come riporta l’associazione Altroconsumo, Chicco ha richiamato le basi Kiros i-Size perché, in caso di incidente o frenata improvvisa, il seggiolino può sganciarsi ed esporre il bambino ad un elevato rischio di lesioni. In seguito ai risultati delle prove, Chicco ha predisposto il richiamo e la sostituzione gratuita delle basi difettose (1984 prodotti distribuiti tra luglio 2020 e aprile 2021). Intanto però non bisogna giungere a conclusioni affrettate poiché il richiamo Chicco Kiros i-Size riguarda solo la sicurezza delle basi Isofix come spieghiamo nel paragrafo successivo. Tuttavia, è bene non sottovalutare il problema poiché le immagini shock del crash test qui sotto sono eloquenti. Piuttosto è importante verificare se la base è coinvolta nel richiamo e continuare ad utilizzare il seggiolino con i consigli dell’azienda.

RICHIAMO CHICCO KIROS I-SIZE: I MODELLI COINVOLTI

Per verificare se la base Chicco Kiros i-Size è coinvolta nel richiamo, si deve controllare il periodo di distribuzione, la data di produzione e il numero di omologazione. E’ facile poiché tutte queste informazioni si possono trovare sulle etichette attaccate alla base Isofix. Le verifiche da fare sono:

– Il numero di approvazione delle basi Chicco Kiros i-Size difettose sull’etichetta arancione (A) è 030059;

– La data di produzione (DOM AAAA-MM-GG) presente sull’etichetta di colore bianco (B) deve essere inclusa tra il 23/11/2019 e il 19/11/2020;

BASE CHICCO I-SIZE DIFETTOSA: COSA FARE IN ATTESA DELLA SOSTITUZIONE

L’azienda precisa che non sono coinvolte nel richiamo le poltroncine Chicco Kiros. In caso di dubbi comunque si può contattare il numero verde Chicco 800 188 898. E’ importante precisare – come ricorda anche l’azienda – nell’attesa della sostituzione gratuita della base i-Size, l’ovetto si può continuare ad utilizzare in piena sicurezza. L’importante è non utilizzare la base i-Size, ma montare la poltroncina Chicco Kiros tramite la cintura di sicurezza dell’auto, come spiega il manuale di istruzioni.