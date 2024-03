Nel 2023 la vendita in Italia di autovetture del gruppo DR Automobiles è andata benissimo con un aumento del +33,37% per un totale di 32.651 unità, spinto soprattutto dal boom del marchio low cost EVO che rispetto all’anno prima è cresciuto del +80,67% (dati Unrae). Com’è noto DR è una casa automobilistica italiana, fondata nel 2006 da Massimo Di Risio a Macchia d’Isernia, in Molise. Tuttavia non si può dire lo stesso dei suoi veicoli, che sono italiani fino a un certo punto: la DR, infatti, non realizza le proprie vetture da zero ma assembla e distribuisce automobili di fabbricazione cinese, adattandole al mercato europeo. Ma chi fa i motori della DR? Per i propulsori la casa molisana si affida ad alcune aziende asiatiche, vediamo quali sono.

QUALI AUTO DEL GRUPPO DR SI VENDONO IN ITALIA?

Attualmente il gruppo DR Automobiles commercializza in Italia vetture dei brand DR, EVO, Sportequipe e ICH-X.

La gamma DR è composta dalla citycar DR 1.0 EV (l’unico modello elettrico del gruppo), dai Suv DR 3.0, DR 5.0 e DR 6.0, alimentati a benzina o benzina/Gpl, e dal pick-up DR PK8 diesel.

La gamma EVO prevede i Suv EVO 3, EVO 4, EVO 5 ed EVO 7, più il pick-up EVO Cross 4, tutti con alimentazione a benzina o benzina/Gpl tranne il pick-up che va a gasolio.

Il nuovo brand Sportequipe presenta i quattro Suv Sportequipe 5, Sportequipe 6, Sportequipe 7 e Sportequipe 8, quest’ultimo con motore plug-in hybrid mentre gli altri sono a benzina o benzina/Gpl.

Infine l’unico modello del marchio ICH-X è il fuoristrada K2 con alimentazione a gasolio.

Da notare che in questo periodo il gruppo DR ha tagliato i prezzi dei listini fino a 3.000 euro rendendo di conseguenza ancora più convenienti le sue vetture.

CHI FA I MOTORI DELLE AUTO DEL GRUPPO DR?

I motori utilizzati sulla gamma DR sono tutti appartenenti alla famiglia ACTECO del colosso automobilistico cinese Chery, balzato di recente agli onori della cronaca perché sarebbe in pole per diventare il secondo produttore di auto in Italia dopo Stellantis. Si tratta di una gamma di motori piuttosto ampia che prevede i quattro cilindri 1.5 benzina, sia aspirati che turbo, e anche le versioni bifuel benzina-Gpl. La potenza varia da 114 a 154 CV. La 1.0 EV monta un motore sincrono a magneti permanenti da 45 kW (61 CV) di potenza, sempre di derivazione Chery.

I modelli EVO sfruttano invece un mix degli stessi ACTECO 1.5 turbo e ACTECO 1.6 aspirato, da 118 a 150 CV, oltre ai quattro cilindri aspirato della cinese JAC, da 1.5 e 1.6 con potenze da 107 a 115 CV. Anche qui la scelta è fra benzina e benzina/gpl.

I due pick-up montano entrambi un 2.0 diesel common rail di ultima generazione da 136 cv.

Anche i nuovi brand Sportequipe e ICH-X utilizzano motori ACTECO.

L’INDAGINE DELL’ANTITRUST SU DR

A ottobre 2023 l’Antitrust ha avviato un’indagine su DR Automobiles contestando la comunicazione di informazioni ingannevoli riguardo al luogo di produzione degli autoveicoli a marchio DR ed EVO. Ovviamente è noto a tutti che il gruppo molisano importa veicoli e componenti dalla Cina commercializzandoli tramite i propri brand, ma non è questo il problema sollevato dall’Autorità Garante. Il problema, per l’AGCM, sorge se queste automobili di chiara fabbricazione cinese vengono vendute come se fossero prodotte in Italia, configurando un classico esempio di pubblicità ingannevole, in violazione delle norme del Codice del Consumo. In particolare, spiega l’Antitrust, DR “rappresenterebbe in modo non corretto, sia sul proprio sito internet aziendale, sia in campagne pubblicitarie online e sui mass media le informazioni che riguardano il luogo di produzione degli autoveicoli, lasciando intendere che siano prodotti interamente in Italia mentre si tratterebbe di veicoli di produzione cinese”. Nel momento in cui scriviamo l’istruttoria non si è ancora conclusa.