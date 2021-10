Cerchi in lega: il 33% delle auto circola con danni alle ruote in UK

Oltre la metà degli automobilisti ha riportato danneggiamenti ai cerchi in lega: lo rivela un’indagine Skoda nel Regno Unito

I cerchi in lega fanno parte della dotazione standard di molti modelli di auto recenti, ma non sempre con la stessa frequenza si trovano sistemi di ausilio al parcheggio che eviterebbero di danneggiarli. Un’interessante indagine di Škoda rivela che oltre un terzo degli automobilisti britannici guida veicoli con cerchi in lega danneggiati. Ecco i dettagli sul numero e i costi per riparare i cerchi in lega delle auto circolanti nel Regno Unito.

L’INDAGINE SKODA SUI CERCHI IN LEGA DANNEGGIATI

L’indagine Škoda sui danni ai cerchi in lega è stata condotta su 2.000 conducenti a livello nazionale ed è venuto fuori che il 56% ha riportato danneggiamenti da un urto contro il marciapiede. Anche se l’attenzione va prevalentemente al cerchio graffiato, i danni potrebbero coinvolgere anche gli pneumatici, che essendo di gomma nascondo più facilmente tagli e deformazioni della struttura. Il problema, come emerge dallo studio, si verifica soprattutto quando si parcheggia in parallelo. È la manovra responsabile di oltre 13 milioni di cerchi in lega danneggiati nel Regno Unito e la principale causa dei danneggiamenti ai cerchi.

RIPARAZIONE CERCHI IN LEGA: COSTA 67 STERLINE IN UK

La Casa auto ha stimato che per la riparazione dei cerchi in lega danneggiati si spenderebbero oltre 890 milioni di sterline. Il risultato è stato elaborato sulla base delle risposte di 2.000 automobilisti che nel 56% dei casi hanno affermato di avere danneggiamenti ai cerchi in lega da impatti sul marciapiede, che in rapporto al parco circolante di quasi 32 milioni di veicoli equivale a 13.192.611 cerchi in lega, secondo Škoda. La riparazione dei cerchi auto in lega è più complessa di quelli in acciaio e ha un costo medio di £ 67,50 per ruota che porta la spesa complessiva a £ 890.501.242,50 per tutte le ruote danneggiate in UK. Questa media si basa sul costo applicato da 10 aziende di riparazione dei cerchi in lega.

CERCHI IN LEGA DANNEGGIATI: DI CHI È LA COLPA?

Gli automobilisti non possono incolpare gli altri utenti della strada per i graffi sui cerchi (al massimo il gestore della strada per le buche non riparate). L’83% dei conducenti ha affermato che il danno è stato causato da qualcuno nella propria famiglia. Nonostante l’elevato numero di cerchi in lega danneggiati, un terzo dei conducenti ha affermato di essere molto sicuro durante il parcheggio. Parte del problema potrebbe essere dovuto al tipo di manovra di parcheggio preferito, con quasi la metà (45%) che afferma di parcheggiare in direzione trasversale alla marcia. Mentre solo il 18% vede il parcheggio parallelo come l’opzione migliore.