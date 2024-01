Case auto, chi sa già vendere meglio le auto online? La classifica

Vendere auto con un elevato contenuto tecnologico oggi richiede un’adeguata informazione ai potenziali acquirenti, tanto più se si parla di auto elettriche e connesse. Le Case auto più brave riescono a vendere le auto anche online. I clienti che oggi entrano nelle concessionarie sono già abbastanza sicuri di quello che vogliono, perché lo cercano prima sul web. Il sondaggio di JD Power basato sull’esperienza di acquisto dei clienti di auto nuove, dimostra che i Costruttori hanno migliorato notevolmente i loro siti web. Ciò risulta fondamentale, soprattutto se le concessionarie sono poco preparate sulle auto connesse com’è emerso da un’indagine della Commissione europea. Tra le Case auto che sanno parlare meglio ai clienti 5 Brand su 6 hanno il più ampio listino di auto elettriche, ma la classifica è molto variegata.

LO STUDIO DI JD POWER SUI SITI WEB DELLE CASE AUTO

L’indagine US Manufacturer Website Evaluation Study 2024 di JD Power, presentata per la prima volta nel 1999, misura la soddisfazione dei clienti durante il processo di acquisto di un nuovo veicolo che inizia sul web, analizzando quattro fattori cruciali:

informazioni/ contenuti rilevanti sulle auto;

rilevanti sulle auto; aspetto dei siti web;

dei siti web; navigazione del sito web;

del sito web; velocità di navigazione.

Il sondaggio ha raccolto le risposte di 12.481 acquirenti di auto nuove da ottobre a dicembre 2023 e misura il livello di soddisfazione dei consumatori nell’acquisire informazioni rilevanti sulle tecnologie delle auto nuove più recenti.

COMUNICARE LA TENCOLOGIA E’ FONDAMENTALE PER LE CASE AUTO

Uno degli aspetti più significativi che emerge dall’analisi di JD Power è il miglioramento nella comunicazione delle caratteristiche tecnologiche dei veicoli elettrici. Fino a qualche anno fa, invece, le Case automobilistiche facevano fatica a raccontare in modo chiaro informazioni molto tecniche ai potenziali acquirenti.

“Ora la situazione è cambiata poiché l’esperienza di acquisto di veicoli elettrici è stata migliorata. Guardando al futuro, i produttori che forniranno equamente l’attenzione e gli aggiornamenti su tutti i tipi di veicoli vedranno una maggiore soddisfazione da parte degli acquirenti di veicoli”, ha dichiarato Eric McCready, direttore delle soluzioni digitali di JD Power.

CASE AUTO E DIGITAL EXPERIENCE: LE CLASSIFICHE PREMIUM E MASS MARKET

Lo studio JD Power ha stilato due classifiche delle Case auto con i migliori siti web, dividendole tra brand premium e brand mass market.

Tra i produttori premium, Mercedes-Benz si distingue al primo posto con un punteggio di 751, ben oltre la media. Tesla, con un punteggio di 749, si attesta saldamente al secondo posto, mentre Cadillac segue da vicino al terzo posto con un punteggio di 737. Da sottolineare che sono ben 9 i Brand sopra la media e purtroppo – tra questi – i clienti non ne collocano nessuno di Stellantis. Alfa Romeo e Maserati, infatti, seguono nelle retrovie. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

Nel mass market, Hyundai guida la classifica al primo posto con un punteggio di 728. In parità al secondo posto troviamo GMC e Kia con 727 punti. Bisogna notare che in questa classifica Stellantis piazza 3 Brand sopra la media (RAM, Jeep e Dodge). Chrysler con un punteggio di 699 insegue, ma è davanti a Volkswagen, Mitsubishi e Mini. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

Questi risultati, oltre a essere una vetrina per le Case automobilistiche migliori, rappresentano anche un prezioso feedback per quelle che aspirano a migliorare l’esperienza digitale offerta ai clienti, in un mercato che punta sempre di più agli acquisti online.