Car Sharing Enjoy: 1000 euro di penale se non si compila il CID

Dal 2020 scatta il nuovo regolamento di Enjoy: ecco cosa cambia se non si compila il CID dopo un incidente con un’auto in Car Sharing Enjoy

Il Car Sharing Enjoy cambia le regole sul CID in caso d’incidente dal 2020. Le nuove condizioni riguardano le penali per gli utenti che con colpa o senza sono coinvolti in un incidente con un’auto Enjoy. Ecco tutte le novità da sapere sul nuovo regolamento del Car Sharing Enjoy in vigore dal 28 gennaio 2020.

CAR SHARING ENJOY, DAL 2020 IL MANCATO CID COSTA CARO

Chi decide di prendere un’auto in Car Sharing Enjoy dovrà mettere in conto la possibilità di pagare penali più care dal 2020. Tra le novità più eclatanti che Enjoy ha riservato agli iscritti durante le feste natalizie c’è la penale per la mancata o parziale compilazione del CID in caso d’incidente. Dal 28 gennaio 2020 infatti entreranno in vigore le modifiche alle Condizioni Generali di Contratto che faranno molto discutere. Si parte come detto dalla penale di 1000 euro per gli utenti per dopo un incidente non compilano il CID, vedi cosa fare in caso di incidente. Le modifiche contrattuali, che si possono scaricare in fondo all’articolo cliccando su “Scarica PDF” non risparmiano gli utenti che pur non avendo colpa non compilano il CID.

PENALI E SCONTI CON IL CAR SHARING ENJOY DAL 2020

Le modifiche alle condizioni contrattuali del Car Sharing Enjoy penalizzano soprattutto chi restituisce un’auto incidentata senza aver comunicato l’episodio con il CID. Lo stesso però vale anche per la compilazione errata del modulo per la denuncia del sinistro. Bisogna anche dire però che all’aumento di alcune penali corrisponde la riduzione di franchigie o altre novità che riportiamo qui di seguito.

– Art. 5: è possibile cancellarsi dal Servizio direttamente da App

– Art. 15: in caso di sinistro senza responsabilità del cliente, a fronte della corretta compilazione del CID, verrà riconosciuto al cliente un voucher da euro 50

– Art. 16: viene introdotta la Kasko senza franchigia a carico del cliente

– Art. 20: la penale per errato rifornimento con Diesel viene ridotta

da euro 1.000 a euro 500;

– Art. 20: la penale per guida veicolo da parte di soggetto diverso passa da euro 100 a euro 500;

– Art. 20: in caso di CID non compilato o parzialmente compilato, viene introdotta la penale di euro 1.000.

LE TARIFFE 2020 DEL CAR SHARING ENJOY

Restano invece invariate le tariffe 2020 del Car Sharing Enjoy con la possibilità di parcheggiare gratis solo nelle aree segnalate degli aeroporti e nei Comuni di Roma, Bologna, Firenze, Milano e Torino. Le tariffe Enjoy sono così ripartite:

– Tariffa al minuto: 25 eurocent / minuto

– Tariffa massima giornaliera: 50 euro

– Tariffa per Minuti Aggiuntivi di Prenotazione: 10 eurocent / minuto

– Tariffa per ogni km aggiuntivo ai primi 50 km per noleggio: 25 eurocent / chilometro.