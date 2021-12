Capodanno 2022: le mete preferite dagli italiani in viaggio

Ecco cosa faranno gli italiani in viaggio a Capodanno 2022: come, dove e in quali regioni prevedono di salutare il nuovo anno

Il Capodanno 2022 per 3 italiani su 10 sarà in viaggio, almeno secondo i programmi di fine anno rilevati da una delle più grandi piattaforme in Europa per la prenotazione dei parcheggi. Ecco le mete preferite dagli italiani per chiudere l’anno 2021 e salutare Capodanno fuori casa.

CAPODANNO 2022: COSA FARANNO GLI ITALIANI

Le regole per le regioni in zona gialla non fermeranno gli spostamenti degli italiani in viaggio a Capodanno 2022. L’indagine realizzata da Parclick afferma che tra le mete preferite (e più facili, considerando l’obbligo di quarantena con i viaggi all’estero) ci sono gli spostamenti nazionali e in auto. È nelle intenzioni del 33,9% degli italiani, secondo il sondaggio, che ha scelto di soggiornare in una casa privata, prevalentemente in Trentino-Alto Adige, Campania, Toscana, Liguria e Puglia. Le case private dei parenti sembrano essere l’alloggio preferito dalla maggioranza (56,2%), più di alberghi (18,8%), appartamenti in affitto (16,7%) e agriturismi (6,8%).

VIAGGI A CAPODANNO 2022, LA MAGGIORANZA VA DAI PARENTI

Il sondaggio realizzato per scoprire le previsioni di mobilità degli italiani a Capodanno 2022 rivela anche che la maggior parte (58,3%) non resterà a casa. Mentre negli altri casi:

– circa il 33% vorrebbe godersi qualche giorno di vacanza;

– il 7,8% sta aspettando l’ultimo minuto per decidere cosa fare;

– il 45,8% di coloro che hanno in programma di partire ha deciso di annullare il viaggio se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare nei prossimi giorni;

– il 37,5% ha dichiarato di partire comunque, qualunque cosa accada.

DURATA DEI VIAGGI A CAPODANNO 2022

Per quanto riguarda le mete di Capodanno 2022, quelle nazionali sembrano essere le preferite da quasi otto intervistati su dieci (91,7%), rispetto alle mete internazionali (8,3%). Il mezzo di trasporto preferito, come da tradizione è l’auto privata (83,3%), ed è seguita poi da:

– aereo (6,2%);

– bus (4,2%);

– treno (3,4%);

– barca (0,7%).

Per quanto riguarda la durata del viaggio, il 56,2% ha risposto che prevede di viaggiare per un massimo di 5 giorni. Solo un italiano su dieci pensa di stare lontano da casa per la sola notte di Capodanno. Ecco le destinazioni preferite dagli italiani a Capodanno 2022 secondo il sondaggio:

1) Trentino-Alto Adige

2) Campania

3) Toscana

4) Liguria

5) Puglia

6) Umbria

7) Veneto

8) Lazio

9) Sicilia

10) Lombardia

11) Calabria

12) Emilia-Romagna

13) Friuli-Venezia Giulia

14) Piemonte

15) Molise

16) Sardegna

17) Abruzzo

18) Basilicata

19) Marche

20) Valle d’Aosta