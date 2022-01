Camminare per strada al buio: 5 consigli per i pedoni

Per molti pedoni è inevitabile camminare per strada: l’ÖAMTC spiega come evitare incidenti quando si cammina fuori dalle zone pedonali

Camminare per strada è una delle abitudini più salutiste per sé e per l’ambiente, ma farlo nel modo giusto può sicuramente ridurre i rischi di essere investiti. Il pericolo infatti aumenta vertiginosamente tutte le volte in cui ci si trova a camminare per strada al buio o fuori dal centro abitato. Ecco come evitare il peggio con i 5 consigli per pedoni dell’Automobile Club Austriaco ÖAMTC.

UN TERZO DEGLI INCIDENTI IN AUSTRIA CON PEDONI TRA 15 E 34 ANNI

Secondo le statistiche del Club austriaco al 2018 al 2020, 201 pedoni che camminavano per strada all’aperto hanno avuto un incidente. Tra le vittime investite:

– 13 persone hanno riportato lesioni mortali;

– 50 persone hanno riportato ferite gravi;

– La fascia d’età delle persone più investite va dai 15 ai 34 anni e rappresenta il 30% degli incidenti con i pedoni, il 57% degli incidenti con automobili e il 21% con biciclette;

L’ÖAMTC ricorda che ci sono tanti motivi per cui ci si può trovare a camminare per strada anche per imprevisti e quindi non essere adeguatamente preparati come invece chi lo fa abitualmente. Può accadere ad esempio per aver perso l’autobus su una strada extraurbana o semplicemente per abbreviare un tragitto che sarebbe più lungo. A prescindere dai motivi, ecco i 5 consigli che devi memorizzare poiché possono salvarti da un incidente e probabilmente anche la vita.

1. CAMMINARE PER STRADA, QUAL È IL LATO PIU’ SICURO?

Secondo l’ÖAMTC camminare a sinistra (nella direzione opposta al verso dei veicoli) permette di guardare il pericolo. Questo consiglio è valido sia in aperta campagna sia nei centri abitati, dove più pedoni hanno incidenti sul lato destro della strada (73%) rispetto al lato sinistro. I marciapiedi dovrebbero essere considerati una zona di sopravvivenza, ma, soprattutto su strade extraurbane, non sempre sono presenti. In tal caso meglio camminare costeggiando il margine della strada non troppo al centrato, al fine di garantire uno spazio laterale sufficiente e un sorpasso sicuro da parte degli altri utenti della strada.

2.CAMMINARE IN STRADA È PIU’ SICURO SE TUTTI CI VEDONO

Aumentare la visibilità da pedone significa innanzitutto non dare per scontato di essere visto automaticamente dagli altri utenti della strada. L’ÖAMTC sottolinea che è importante “anche se tu come pedone puoi vedere bene e da lontano i veicoli in avvicinamento”. La propria visibilità si può migliorare, ad esempio, con indumenti di colore chiaro o meglio ancora indumenti riflettenti se ci si trova a camminare in penombra, maltempo o nebbia.

3.CAMMINARE IN STRADA SENZA DISTRAZIONI E’ MEGLIO

In Polonia dal 2021 è scattato il divieto di utilizzare il cellulare quando si attraversa. La regola anti distrazioni è necessaria per limitare il rischio di incidente soprattutto quando si è stanchi e si tende ulteriormente ad abbassare la soglia di attenzione. Per l’ÖAMTC, “Ascoltare musica ad alto volume tramite le cuffie o guardare costantemente il tuo smartphone può farti notare dagli altri utenti della strada troppo tardi”. Piuttosto cerca sempre il contatto visivo con i conducenti degli altri veicoli, perché è un utile feedback per capire se gli altri utenti si sono realmente accorti di te.

4.CAMMINARE PREVALENTEMENTE NELLE ZONE PEDONALI

L’abbiamo detto in apertura che non sempre è possibile, ma il modo più sicuro per non essere travolti da altri veicoli è evitare la strada condivisa con altri utenti. Lo conferma anche l’ÖAMTC che raccomanda di utilizzare sempre le aree chiuse al traffico di veicoli su ruote a motore. In caso non sia possibile sarebbe una buona abitudine indossare un gilet ad alta visibilità e se in compagnia di altre persone, camminare in fila indiana (bambini e chi indossa abiti meno visibili dovrebbero stare verso l’interno).

Oamtc

5.I CONDUCENTI DEVONO PROTEGGERE I PEDONI

È un’indicazione condivisa da più parti quella che chiama i conducenti a un maggiore istinto protettivo per gli utenti più vulnerabili. È chiaro che ognuno debba essere adeguatamente prudente, ma considerando che non sempre i pedoni hanno il tempo materiale per accorgersi dei veicoli che sopraggiungono velocemente e mettersi al sicuro. Bastano invece pochi e semplici consigli per i conducenti (ricordando che ognuno quando scende dall’auto o dallo scooter diventa un pedone):

– fare attenzione ai pedoni ai lati della strada, anche in aree aperte;

– non avvicinarsi troppo ai margini della strada e ridurre la velocità in anticipo;

– non suonare il clacson se troppo vicini o intensamente poiché una reazione di spavento potrebbe essere anche la causa di un incidente;