Budget auto nuova online: +8% nel 2020

L’effetto degli ecoincentivi spinge gli italiani a spendere di più per il budget dell’auto nuova. I dettagli dell’indagine online

Il budget auto nuova online per gli italiani nel 2020 è aumentato in media a 23.400 euro, un dato controcorrente se si considera l’emergenza Covid-19 che ha scombussolato i piani di famiglie e aziende. Se è vero che l’intenzione di spesa per le auto nuove online è aumentata, bisogna guardare ai modelli per i quali gli italiani hanno scelto di fare un preventivo auto nuova online. Ecco tutti i dati dell’indagine di un noto motore di ricerca di auto nuove online.

BUDGET AUTO NUOVA ONLINE E GLI ECOINCENTIVI 2020 – 2021

Il budget medio per l’auto nuova online nel 2020 è aumentato del +8,2%, toccando i 23.400 euro di spesa media. È il risultato dell’indagine su un campione di oltre ventimila ricerche da gennaio a dicembre 2020 di MotorK che riporta l’incremento di 1.900 euro rispetto al 2019. A crescere sono soprattutto le richieste preventivi di auto ad alimentazione alternativa, dal 6% (2019) a circa il 20% del totale così ripartito:

– full hybrid (10%);

– mild hybrid (oltre il 5%);

– plug-in hybrid (oltre il 2%);

– auto elettriche (circa il 3%).

LA SPESA DEGLI ITALIANI PER COMPRARE UN’AUTO NUOVA ONLINE

La conferma del fatto che in qualche modo c’entra l’interesse verso gli incentivi statali sulle auto ecologiche deriva anche dal prezzo medio dei modelli considerati. Oltre una richiesta su due (50%) è per auto con prezzo di listino tra i 20 e i 40mila euro (dal 38% nella rilevazione del 2019). Il 41% degli italiani ferma il budget per l’auto nuova online tra 10 e 20mila euro (nel 2019 era il 52%). Al di fuori di queste fasce solo un ristretto numero d’italiani è interessato alle auto oltre i 40 mila euro (6%) o sotto i 10mila euro (3%). Secondo l’indagine, gli uomini sono più interessati a cercare l’auto nuova online (83%), con una spesa media intorno ai 23.500 euro. Le donne si fermano al 20% e in media con un budget sotto i 20mila euro. Tra le auto più cercate nel 2020 ci sono i brand Dacia e Volkswagen e i modelli Dacia Duster, Renault Captur e Citroën C3. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

LE REGIONI IN CUI SI SPENDEREBBE DI PIU’ PER L’AUTO NUOVA ONLINE

Tra le diverse regioni in cui si investe il budget per l’auto nuova più alto, il Trentino-Alto Adige resta in testa (24.600 euro) davanti al Veneto (24.450 euro) e la Valle d’Aosta (24.400 euro). Le variazioni maggiori tra il 2020 e il 2019 provengono da Piemonte (+15%), Basilicata (+14,5%) ed Emilia Romagna (+12,6%). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.