Bruxelles: -20% di incidenti e aria più pulita con il piano Good Move

Il centro di Bruxelles, noto come il quartiere del “pentagono”, ha registrato una trasformazione significativa negli ultimi 5 anni grazie all’adozione del piano sul traffico “Good Move“. L’amministrazione ha perseguito l’obiettivo di migliorare la vivibilità urbana, che ha portato a risultati sorprendenti in termini di sicurezza stradale e qualità dell’aria.

RISULTATI POSITIVI DEL PIANO “GOOD MOVE” A BRUXELLES

Il piano “Good Move” ha avuto un impatto notevole sulla mobilità e sull’ambiente urbano, come riporta l’ETSC. Secondo il vicesindaco per la mobilità Bart Dhondt, il traffico automobilistico nel pentagono è diminuito del 20%, mentre il numero di ciclisti è aumentato in misura analoga. Questi cambiamenti hanno avuto effetti tangibili sulla sicurezza stradale: il numero di incidenti segnalati è sceso da 316 nel 2019 a 251 nel 2023, equivalenti a una riduzione del 20%.

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA E RUMORE

Uno degli effetti più rilevanti del piano “Good Move” è stato il miglioramento della qualità dell’aria. Le zone centrali del pentagono, dove il piano è stato implementato, hanno registrato un netto miglioramento nella qualità dell’aria a partire dal 2018.

Oltre alla qualità dell’aria, anche l’inquinamento acustico ha subito una significativa riduzione. Il traffico automobilistico è una delle principali fonti di rumore nelle aree urbane, e la sua diminuzione ha portato a un ambiente urbano più tranquillo e salubre. Questo aspetto, spesso trascurato, ha un ruolo cruciale nel migliorare la qualità della vita dei residenti.

IMPATTI SULLA VIABILITÀ E SUL COMMERCIO A BRUXELLES

Nonostante le preoccupazioni iniziali che il piano “Good Move” potesse aumentare il traffico sulla tangenziale interna della città, i dati riportati mostrano che il numero di auto e il tempo di percorrenza sono rimasti pressoché invariati. Questo suggerisce che il piano è riuscito a ridistribuire il traffico senza causare congestioni altrove.

Dal punto di vista economico, il piano non ha avuto impatti negativi significativi sul commercio, secondo l’Amministrazione. La spesa complessiva dei consumatori è rimasta stabile, se corretta per l’aumento dell’inflazione. Nel 2022 sono stati spesi 1,1 miliardi di euro, mentre nel 2023 la spesa è stata di 1,2 miliardi di euro. Questi dati indicano che il commercio nel centro di Bruxelles è rimasto solido nonostante i cambiamenti nella viabilità.