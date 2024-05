Brixia Supercar 2024: Labocosmetica fa risplendere le auto in gara

Nel cuore della provincia di Brescia, l’aria sarà carica di emosioni e il panorama risplenderà di eleganza il prossimo 4 maggio, grazie al ritorno del Brixia Supercar 2024. L’evento, giunto alla sua VII edizione, vedrà la partecipazione di Labocosmetica, l’azienda specializzata nel car detailing Made in Italy firmato Mafra. Al Brixia Supercar, Labocosmetica sarà più di uno sponsor, poiché si prenderà cura dei bolidi da sogno per stupire gli appassionati di auto sportive durante la parata attraverso le strade della provincia.

BRIXIA SUPERCAR 2024: SFILA L’INGEGNERIA AUTOMOBILISTICA A BRESCIA

Il Brixia Supercar 2024 non è soltanto un evento per gli appassionati di motori, ma una vera e propria celebrazione dell’ingegneria automobilistica e del lusso su quattro ruote. La parata di circa 180 km percorrerà le strade della provincia di Brescia con alcune delle auto più esclusive e prestigiose al mondo. Tra queste, troviamo icone del design come la Ferrari 430 Scuderia, la Lamborghini Huracan Tecnica, e la Porsche GT3 992, Ferrari F8 Tributo, KTM X-Box, McLaren 750S, Ferrari 360 Challenge Stradale, Porsche Carrera 4S 992, Ferrari 488 GTB, Ferrari F12 Berlinetta, McLaren 720S, Alfa Romeo Giulia GTAM solo per citarne alcune.

L’ECCELLENZA AUTOMOBILISTICA SI UNISCE ALLA CURA DEI DETTAGLI DI LABOCOSMETICA

Ma l’evento non si limita a mostrare le auto da sogno: Labocosmetica si inserisce nella scena per garantire che queste meraviglie su quattro ruote brillino ancora di più. Presso il Castello di Brescia, punto di partenza del Brixia Supercar 2024, gli esperti detailer di Labocosmetica, in collaborazione con Andrea Bellorti di Auto Perfetta Detailing & Car Care e Andrea Syll di Old School Italia, daranno vita a uno spettacolo di cura e bellezza automobilistica. Ai partecipanti all’evento, un Welcome Kit speciale contenente il quick detailer di Labocosmetica PERFÉCTA 2.0 e un esclusivo portachiavi Labocosmetica.

LABOCOSMETICA PERFÉCTA 2.0

PERFÉCTA 2.0 è un gloss quick detailer di Labocosmetica, realizzato per essere un prodotto che va oltre la semplice pulizia senz’acqua. La sua formula avanzata non solo rimuove lo sporco e le macchie d’acqua, ma dona anche una brillantezza istantanea alla carrozzeria, alle plastiche, alle guarnizioni e alle cromature delle auto.