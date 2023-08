Bonus trasporti 2023: come richiederlo dal 1° settembre

Da venerdì 1° settembre ripartono le richieste per il Bonus Trasporti 2023, la misura già introdotta lo scorso anno per supportare famiglie, studenti e lavoratori nell’acquisto di abbonamenti del trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché del trasporto ferroviario nazionale. I fondi stanziati sono pressoché esauriti ma è possibile usufruire di eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di agosto. Ricordiamo allora nel dettaglio come funziona il bonus per i mezzi pubblici, chi può richiederlo, come richiederlo e da quando.

Aggiornamento del 31 agosto 2023 in occasione della riapertura dal 1° settembre della piattaforma digitale per richiedere il Bonus Trasporti 2023.

CHE COS’È IL BONUS TRASPORTI 2023

Il Bonus trasporti fa parte del pacchetto di misure contenute nel Dl n. 5/2023, più noto come con il nome di decreto Carburanti, successivamente convertito con modificazioni nella legge n. 23 del 10 marzo 2023, e può vantare una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro. Il provvedimento è pensato soprattutto per aiutare le persone economicamente più fragili e maggiormente colpite dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici. Ma allo stesso tempo, incentivando l’uso dei mezzi pubblici a scapito dei veicoli privati, produrrà ricadute positive anche dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale.

BONUS TRASPORTI 2023: COME FUNZIONA

Come già anticipato, il Bonus trasporti 2023 è utilizzabile per acquistare abbonamenti relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, oppure per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il buono può essere pari fino al 100% della spesa da sostenere ed è riconosciuto, in ogni caso, nel limite massimo di 60 euro per ciascun beneficiario a seguito dell’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di un abbonamento, annuale, plurimensile o mensile (con esclusione, per ciò che concerne il trasporto ferroviario nazionale, dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino).

Il buono è nominativo e utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile durante il mese in corso. Tuttavia è possibile fare una richiesta al mese, quindi non c’è il limite di un solo bonus per persona fisica. Ovviamente tutto dipende dalla disponibilità dei fondi.

Importante: possono richiedere il Bonus trasporti 2023 solamente le persone fisiche che nell’anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Se non si conosce in anticipo il costo dell’abbonamento, si può richiedere sempre un bonus da 60 euro, se l’abbonamento costa meno i fondi non utilizzati tornano nella piattaforma.

BONUS TRASPORTI 2023: COME RICHIEDERLO E DA QUANDO

Passiamo adesso alle modalità operative. Per richiedere il Bonus trasporti 2023 bisogna accedere al portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attivo nuovamente dalle ore 8:00 di venerdì 1 settembre 2023 (leggi paragrafo successivo).

L’accesso al portale è possibile esclusivamente tramite SPID (con livello di sicurezza 2) o CIE. Al momento di formulare la richiesta occorre fornire le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, indicando nel contempo l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico (qui la lista completa).

Al termine della procedura di richiesta del bonus si ottiene un codice e/o un QR code che il richiedente deve scaricare e presentare alla biglietteria del gestore del servizio selezionato. Quest’ultimo ne verifica la validità accedendo al portale del Ministero e, in caso di esito positivo, rilascia istantaneamente l’abbonamento richiesto. Il gestore provvede poi a registrare sul portale l’utilizzo del buono, indicando l’importo effettivamente fruito dal beneficiario. Il codice o QR code può essere utilizzato anche per un acquisto online se previsto dallo stesso gestore e con le modalità dallo stesso stabilite.

Il buono emesso tramite il portale è spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico e dev’essere utilizzato entro il mese di emissione, anche se si effettua l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo.

BONUS TRASPORTI 2023: SITUAZIONE FONDI E RIAPERTURA RICHIESTE DAL 1° SETTEMBRE

Al 4 agosto 2023 risultavano emessi 1.875.605 buoni, per un totale di quasi 95 milioni di euro di beneficio assegnati. La misura è stata particolarmente apprezzata dalla platea giovanile (il 56% dei beneficiari è under 30), mentre sono 984 le aziende esercenti il trasporto pubblico sul territorio nazionale per le quali è stato emesso almeno un bonus. In vetta Trenitalia con 366.939 bonus emessi.

Dopo la pausa estiva, a partire dalle ore 8:00 del 1° settembre 2023 sarà nuovamente possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta del Bonus Trasporti per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di agosto 2023. La procedura verrà ripetuta anche nei prossimi mesi fino a completo esaurimento dei fondi stanziati per l’anno in corso (ad oggi il saldo rimanente è di 2.302.831,73 euro). Visto che i soldi rimasti sono pochi, agli interessati consigliamo di accedere al portale del ministero alle ore 8:00 in punto del 1° settembre, ovviamente già muniti di SPID o CIE.

BONUS TRASPORTI 2023: SI PUÒ RICHIEDERE ANCHE PER I FIGLI?

Concludiamo ricordando che anche nel 2023 è possibile richiedere il Bonus Trasporti sia a titolo personale che per conto di un minore fiscalmente a carico, eseguendo normalmente l’accesso e la registrazione al portale e indicando il codice fiscale del beneficiario. Invece i figli maggiorenni, anche se fiscalmente a carico, devono provvedere autonomamente alla richiesta del buono. Resta in ogni caso il limite del reddito complessivo individuale conseguito nell’anno di imposta 2022 non superiore a 20.000 euro: nel caso in cui il beneficiario sia minore, tale requisito deve esistere in relazione al minore beneficiario del buono, a prescindere dal reddito del richiedente. Se il minore non è a carico dei propri genitori ma ha comunque diritto al bonus, la richiesta va fatta da chi esercita la patria potestà.