Bonus taxi Roma: come funziona lo sconto a dicembre 2022

Torna il Bonus taxi Roma: come funziona lo sconto previsto dal 1° al 31 dicembre 2022 e riservato alle persone maggiorenni a ai disabili

La Giunta capitolina ha predisposto un Piano della Mobilità per le festività di fine anno allo scopo di ottimizzare la circolazione dei veicoli in città, in particolare nelle zone più centrali, incentivando l’uso dei mezzi pubblici. Tra le misure adottate c’è anche la reintroduzione del Bonus taxi Roma per l’intero mese di dicembre 2022, con sconti dal 50% al 100% sulle singole corse. Vediamo come funziona.

BONUS TAXI ROMA 2022: CATEGORIE DESTINATARIE

Per il periodo dal 1° al 31 dicembre 2022 riparte l’iniziativa del Bonus taxi Roma con la riattivazione delle agevolazioni tariffarie del servizio taxi e noleggio con conducente mediante l’erogazione di buoni viaggio. Gli sconti sono riservati, previa registrazione, a tutti i cittadini maggiorenni e alle persone con disabilità certificata che non usufruiscono, allo stato attuale, di ulteriori agevolazioni economiche previste da Roma Capitale. I buoni viaggio si possono utilizzare per massimo due corse al giorno e il pagamento della quota non rimborsabile deve sempre effettuarsi con strumenti digitali. Ecco l’ammontare degli sconti:

– Cittadini maggiorenni: sconto del 50% sul costo della singola corsa (fino a un massimo di 20 euro), con un plafond massimo di 400 euro, per gli spostamenti effettuati utilizzando il servizio Taxi o NCC con licenza o autorizzazione di Roma Capitale.

– Persone con disabilità: sconto del 100% sul costo della singola corsa (fino a un massimo di 40 euro), con un plafond massimo di 400 euro. Per i nuovi iscritti che non hanno pertanto partecipato all’iniziativa dello scorso anno, entro 15 giorni dalla registrazione è necessario inviare all’email buoniviaggioroma@romamobilita.it la certificazione medico-legale che comprovi l’appartenenza alla categoria di disabilità.

BUONO TAXI ROMA 2022: COME REGISTRARSI

Per usare il Buono taxi Roma 2022 occorre prima registrarsi all’apposito portale buoniviaggioroma.romamobilita.it (si accede con SPID, CIE o CNS), inserendo tutti i dati richiesti. Anche gli operatori taxi o NCC che aderiscono all’iniziativa devono registrarsi al medesimo portale inserendo le proprie generalità e il numero di licenza/autorizzazione. Se coerenti con i dati in possesso di Roma Capitale, gli operatori registrati riceveranno una One Time Password sul dispositivo telefonico, registrato sul portale Taxi Web dell’Amministrazione, attraverso cui potranno scegliere di impostare una password per i successivi accessi e l’utilizzo del servizio (registrazione del buono viaggio del beneficiario, caricamento della ricevuta del pagamento elettronico della quota residua a carico dell’utente, consultazione del proprio storico).

BONUS TAXI ROMA 2022: COME VIENE APPLICATO LO SCONTO

Al termine della corsa, affinché lo sconto del Bonus taxi Roma 2022 venga effettivamente applicato, occorre che clienti e tassisti/NCC seguano questi passaggi.

Istruzioni per i clienti:

– verificare PRIMA della corsa che il taxi o NCC abbia aderito all’iniziativa dei buoni viaggio Roma. E che sia dotato di pos per carta di credito e bancomat;

– entro il termine della corsa richiedere il buono viaggio su buoniviaggioroma.romamobilita.it e scaricare il QR Code (o un codice PNR) da esibire al conducente;

– mostrare il buono e pagare con carta di credito, bancomat o altri strumenti elettronici accettati.

Il tassista o l’autista NCC, in possesso di uno smartphone, dovrà inquadrare il QR Code del buono viaggio ricevuto dal cliente; oppure digitare il codice PNR associato al buono. Di seguito si aprirà una pagina web in cui il tassista/noleggiatore dovrà inserire l’intero importo della corsa. Il sistema ‘staccherà’ il buono, assegnandogli il relativo corrispettivo per la fase di rendicontazione.

Istruzioni per i tassisti/NCC:

– al termine di ogni corsa, i gestori taxi/NCC devono validare il buono viaggio inquadrando il QR Code oppure digitando il codice PNR fornito dall’utente;

– inserire l’importo della corsa sul portale del Bonus taxi Roma che calcola automaticamente lo sconto;

– riscuotere il pagamento esclusivamente con carta di credito, bancomat o altri strumenti elettronici;

– caricare sempre sul medesimo portale, entro 48 ore dal fine corsa, l’immagine della ricevuta di avvenuto pagamento della quota a carico dell’utente. Tramite la web app sarà inoltre possibile consultare lo storico di tutti i noleggi pagati con il Buono taxi Roma dicembre 2022.

Per informazioni e assistenza gli operatori Taxi e NCC possono scrivere una mail pec all’indirizzo permessistica@pec.romamobilita.it, mentre i cittadini beneficiari possono chiamare il numero telefonico 06.57003.