Bonus mezzi pubblici: come ottenere il voucher da 60 euro

Il decreto Aiuti 2022 introduce il bonus mezzi pubblici: scopri come ottenere il voucher da 60 euro valido per acquistare un abbonamento ai trasporti

Nella nuova bozza del decreto Aiuti, tornato in Consiglio dei Ministri per qualche ritocco dopo l’approvazione di lunedì scorso, è spuntato un bonus mezzi pubblici per studenti e lavoratori con limite ISEE, allo scopo di incentivare l’uso dei trasporti locali, regionali e interregionali. Il bonus sarà erogato sotto forma di un voucher dal valore massimo di 60 euro. Scopriamo come si ottiene.

BONUS MEZZI PUBBLICI 2022: A CHI SPETTA IL VOUCHER E COME SI OTTIENE

Nello specifico la bozza del decreto prevede che per incentivare l’uso dei mezzi pubblici e mitigare gli effetti del caro energia sulle famiglie, viene istituito un buono ‘una tantum’ per studenti e lavoratori, con reddito sotto i 35.000 euro, che viaggiano sui trasporti pubblici locali, regionali, interregionali e sui treni. Il bonus mezzi pubblici avrà il nome del titolare, sarà non cedibile e potrà essere utilizzato per l’acquisto di un solo abbonamento ai trasporti fino a coprire il 100% della spesa, nel limite di 60 euro. Per i dettagli sulle modalità per ottenere il bonus si deve adesso attendere l’emanazione di un decreto ministeriale che disciplinerà la procedura per inoltrare la richiesta. Il fondo a disposizione della misura è di 100 milioni di euro.

MEZZI PUBBLICI 2022: REGOLE SULLE MASCHERINE

Visto che stiamo parlando di mezzi pubblici vale la pena ricordare che, differentemente da altri luoghi, su autobus, tram, metropolitane, scuolabus e treni a breve, media e lunga percorrenza è ancora obbligatorio l’uso della mascherina FFP2, mentre dallo scorso 1° maggio è decaduto l’obbligo di esibire il Green Pass. La mascherina sui mezzi pubblici sarà necessaria per lo meno fino al 15 giugno 2022, salvo eventuali proroghe a seconda dell’andamento della pandemia.

ALTRI BONUS DEL DECRETO AIUTI

Insieme al Bonus mezzi pubblici il decreto Aiuti ha introdotto ulteriori agevolazioni per supportare famiglie e imprese in questo momento difficile per l’economia a causa della crisi energetica (come se non fossero bastati due anni di pandemia, che peraltro non è ancora conclusa). Tra gli altri segnaliamo:

– Bonus 200 euro per lavoratori, anche autonomi, e pensionati con reddito sotto i 35.000 euro, nonché per disoccupati e percettori del reddito di cittadinanza. L’indennità, anche questa una tantum, pensata per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, arriverà per dipendenti e pensionati con la busta paga o il cedolino di luglio 2022, mentre per i lavoratori autonomi e professionisti le modalità di erogazione del bonus saranno definite da un decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Aiuti.

– Bonus internet veloce: lo potranno richiedere tutti, senza limiti di ISEE, e sarà un voucher da 300 euro destinato alle famiglie che non hanno una connessione internet veloce a casa. Si potrà usare per avere uno sconto sull’attivazione di un contratto in fibra o Adsl da almeno 30 Mbps.