Bonus carburante autotrasportatori: come presentare la domanda

Dal 20 febbraio 2023 si può presentare la domanda per accedere al Bonus carburante autotrasportatori, la misura prevista dal Decreto MIMS 13 settembre 2022 per compensare l’aumento del costo del carburante rivolta alle imprese di trasporto passeggeri su strada con autobus non soggette a obblighi di servizio pubblico. Il contributo è riconosciuto nella misura del 20% della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre 2022 per l’acquisto, in Italia, di carburante destinato all’alimentazione di autobus M2 e M3 a basso impatto ambientale: metano CNG, gas naturale liquefatto GNL, ibrido diesel/elettrico e a motorizzazione termica almeno Euro 5.

BONUS CARBURANTE AUTOTRASPORTATORI: CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Il Bonus carburante autotrasportatori può essere richiesto, nella persona del rappresentante legale o di un suo delegato, esclusivamente dalle imprese autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, titolari, in particolare, di:

autorizzazione per lo svolgimento di servizi interregionali e internazionali di competenza statale;

autorizzazione rilasciata dalle Regioni e dagli Enti locali per lo svolgimento di servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio pubblico;

autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di servizi di noleggio con conducente effettuati mediante autobus.

Il limite temporale per l’invio delle richieste è fissato alle ore 12:00 di lunedì 13 marzo 2023 o comunque fino a esaurimento dei fondi. Per la misura sono disponibili 15 milioni di euro.

BONUS CARBURANTE BUS: COME PRESENTARE LA DOMANDA E DOCUMENTI NECESSARI

La domanda per ottenere il bonus carburante, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da soggetto delegato, dev’essere inviata esclusivamente online, previa registrazione, utilizzando l’apposita piattaforma web di Consap raggiungibile all’indirizzo carburantebus2022.consap.it. Dopo essersi registrati occorre compilare il form presente nella pagina e allegare la documentazione richiesta. La piattaforma mette a disposizione un’utile guida operativa che spiega passo per passo la procedura da seguire. Mediante lo stesso canale informativo è possibile monitorare lo stato di avanzamento della richiesta.

Ecco i documenti da allegare insieme all’autodichiarazione:

attestazioni di pagamento delle singole fatture oggetto di ristoro , consistenti: 1) nella fattura quietanzata recante la dichiarazione del creditore circa l’avvenuto pagamento; 2) nella ricevuta del bonifico bancario eseguito che riporti nella causale l’identificativo SDI della fattura a cui si riferisce ovvero il numero della fattura in caso di fatture estere; 3) nel caso di utilizzo di carte carburante, nella ricevuta del bonifico bancario eseguito per il relativo acquisto riportante il codice della fattura emessa dal venditore; 4) nella ricevuta del pagamento elettronico POS completo della relativa fattura (l’importo e il beneficiario del pagamento devono coincidere con l’importo e l’emittente della fattura).

, consistenti: 1) nella fattura quietanzata recante la dichiarazione del creditore circa l’avvenuto pagamento; 2) nella ricevuta del bonifico bancario eseguito che riporti nella causale l’identificativo SDI della fattura a cui si riferisce ovvero il numero della fattura in caso di fatture estere; 3) nel caso di utilizzo di carte carburante, nella ricevuta del bonifico bancario eseguito per il relativo acquisto riportante il codice della fattura emessa dal venditore; 4) nella ricevuta del pagamento elettronico POS completo della relativa fattura (l’importo e il beneficiario del pagamento devono coincidere con l’importo e l’emittente della fattura). dichiarazioni sostitutive antimafia , qualora il contributo sia superiore a 150.000 euro (scarica i moduli qui e qui);

, qualora il contributo sia superiore a 150.000 euro (scarica i moduli qui e qui); dichiarazione sostitutiva in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari (scarica il modulo qui)

Solo qualora l’istanza sia presentata da soggetto delegato è obbligatorio allegare anche l’apposita delega firmata digitalmente.

BONUS CARBURANTE AUTOTRASPORTATORI: ALTRE COSE DA SAPERE

Nel caso di rifornimento effettuato con una carta carburante, la data da considerare per ottenere il contributo è quella della fattura per l’acquisto della carta medesima da parte dell’impresa e NON quella di ogni suo singolo utilizzo. Sempre in riferimento al rifornimento effettuato con una carta carburante, nella colonna ‘Importo Totale della Fattura comprensivo di IVA’ dev’essere indicato l’importo totale della fattura con data compresa tra il 1° maggio e il 31 agosto 2022 relativa all’acquisto della carta carburante o delle carte carburante tra cui vi sia quella con cui è stato effettuato il rifornimento in questione, mentre nella colonna ‘Importo Comprensivo di IVA relativo all’acquisto del carburante utilizzato per i mezzi di cui all’allegato 2’ va indicata la somma degli importi relativi a tutti i rifornimenti effettuati in Italia utilizzando la suddetta carta per gli autobus identificati nell’allegato 2 ‘Elenco targhe’.

Tutti gli importi devono essere indicati al lordo dell’IVA. Il sistema calcola automaticamente l’importo netto e applica il 20% per la determinazione del contributo.

In fase di compilazione, qualora la nazionalità della fattura sia ‘ESTERA’, nel campo ‘Identificativo SDI fattura’ dev’essere indicato il numero della fattura che automaticamente sarà preceduto dal prefisso NET-.