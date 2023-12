BMW: sono le auto usate con più danni in Italia

Avreste mai immaginato che quando vi trovate davanti a una BMW usata in vendita, con elevata probabilità quell’auto ha subito un incidente? Certo, qualsiasi auto può nascondere magagne o danneggiamenti subiti nella sua vita passata, ma un’indagine di carVertical ha stilato la classifica dei Brand che hanno subito più danneggiamenti o che hanno costi di riparazione mediamente più alti. Ecco quali sono le auto a cui prestare più attenzione, i dettagli dell’indagine e come proteggersi da un acquisto auto incauto.

L’ANALISI CARVERTICAL SUI BRAND AUTO USATE PIU’ A RISCHIO

Un recente studio condotto da carVertical, azienda specializzata nel ricostruire lo storico delle auto e i km reali, ha rivelato che le auto usate BMW si classificano al primo posto nella lista delle vetture più danneggiate in Italia e nel mondo. All’estremo opposto ci sono le auto usate Lexus, che sono meno colpite dagli incidenti stradali in Italia.

La ricerca di carVertical si è basata sui controlli richiesti dagli utenti tramite la piattaforma nel periodo tra ottobre 2022 e ottobre 2023. Milioni di controlli sono stati elaborati, permettendo all’azienda di individuare tendenze, approfondimenti e previsioni nel mercato delle auto usate. Analizzando i dati degli ultimi 12 mesi, la ricerca evidenzia quali sono le marche di auto usate in Italia più esposte ai danneggiamenti e quelle con le riparazioni più costose.

AUTO USATE BMW: HANNO PIU’ DANNI IN ITALIA E NEL MONDO

Con il 36,3% delle BMW coinvolte in incidenti, la marca tedesca si conferma in cima alla lista delle vetture più danneggiate, non solo in Italia ma anche a livello globale. Matas Buzelis, esperto del settore automobilistico di carVertical, che ci ha spiegato come funziona carVertical in un’intervista esclusiva, suggerisce che, nonostante la prestigiosa reputazione di BMW, i modelli più datati e accessibili attraggono conducenti giovani e meno esperti, aumentando il rischio di danni. La ricerca consiglia attenzione nell’acquisto di BMW, insieme a Porsche, Honda, Ford e MINI, che mostrano percentuali significative di coinvolgimento in incidenti. In quest’altra indagine invece abbiamo analizzato il valore residuo e i danneggiamenti delle auto elettriche usate.

L’IMPORTANZA DELL’ANALISI STORICO VEICOLO ONLINE

I veicoli danneggiati in passato possono comportare costose riparazioni e compromettere la sicurezza. L'analisi dello storico veicolo tramite servizi online riduce il rischio di acquistare un'auto che richiederà spese elevate per riparazioni. Acquistare un'auto con uno storico certificato facilita anche la vendita e la negoziazione con potenziali acquirenti.

VOLVO E JAGUAR SONO IN TESTA ALLE SEGNALAZIONI DI DANNI

Le auto Lexus in Italia mostrano solo il 4,4% di danni, seguite da Toyota, Opel, Alfa Romeo e Fiat con percentuali poco distanti. D’altra parte, alcune marche come BMW, Porsche e Honda registrano un numero più elevato di incidenti segnalati con una media che arriva anche a 2,17 incidenti per auto. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

MENO INCIDENTI E COSTI DI RIPARAZIONE PIU’ BASSI

Land Rover, Peugeot e Jeep si distinguono con altre marche per il basso numero di incidenti, evidenziando la tendenza delle auto di classe premium a essere coinvolte mediamente in meno danneggiamenti. Ciò si riflette nei costi di riparazione rispetto ad altre vetture di fascia alta e media, come Jaguar (6781 euro), Ford (6776 euro) e Skoda (5626 euro), che mostrano il valore medio dei danni più elevato in Italia. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.