Blocco traffico Milano Marathon 7 aprile 2024: le strade chiuse

A sole due settimane dalla Stramilano il capoluogo lombardo ospita nuovamente un’importante corsa podistica, la 22^ edizione della Milano Marathon, che vedrà al via più di 25.000 partecipanti. Domenica 7 aprile 2024 è prevista pertanto una giornata di grande sport ma, allo stesso tempo, di blocco del traffico urbano a causa della chiusura di molte vie di Milano per permettere lo svolgimento della corsa. Nelle prossime righe trovi l’elenco delle strade chiuse e dei mezzi pubblici cancellati o deviati.

STRADE CHIUSE PER LA MILANO MARATHON 2024

Per limitare al massimo i disagi per i cittadini (in particolare coloro che risiedono lungo il percorso della corsa), il blocco del traffico per la Milano Marathon del 7 aprile 2024 sarà scaglionato in base al passaggio dei corridori. Ecco il programma mentre più in basso trovate un’utile mappa riepilogativa:

dalla partenza al km 6

chiusura strade dalle 7:30 alle 12:00

Strade interessate: partenza da Piazza del Duomo lato Galleria Vittorio Emanuele – Dx in Via Mengoni – Via Santa Margherita – Piazza della Scala – Via Alessandro Manzoni – Piazza Cavour – Dx in Via Senato – Via San Damiano – Via Visconti di Modrone – Sx Via Pietro Mascagni – Sx Via Blanca Maria (contromano) – Viale Luigi Majno (contromano) – Piazzale Oberdan – Bastioni Porta Venezia (contromano) – Via Città di Fiume (contromano) – Piazza della Repubblica (contromano) – Viale Monte Santo (contromano) – Piazza Principessa Clotilde (contromano) – Bastioni di Porta Nuova (contromano) – Piazza 25 Aprile (mano giusta) – Viale Crispi – Bastioni di Porta Volta – Piazzale Bancamano – Piazza Lega Lombarda – Viale Elvezia – Viale Douhet – Via Melzi d’Eril.

dal km 6 al km 12

chiusura strade dalle 7:30 alle 16:00

Strade interessate: Via Canova – Viale Milton – Viale Mollere – Viale Alemagna – Viale Gadio – Piazza Castello lato Minghetti – Piazza Castello lato Fontana – Piazza Castello lato Serra – Via Lanza – Foro Bonaparte – Via Legnano Piazza Lega Lombarda – Piazzale Biancamano – Via della Moscova – Via San Marco – Piazza San Marco.

dal km 10,5 al km 16

chiusura strade dalle 8:00 alle 12:30

Le strade interessate: Via Pontaccio – Corso Bonaparte – Largo Cairoli – Foro Buonaparte – Piazzale Cadorna – Via Giovanni Boccaccio – Piazza Virgilio – Via Vincenzo Monti – Via XX Settembre – Piazza Buonarroti – Via Monte Rosa – Piazza Amendola – Viale- Piazza Giulio Cesare – Viale Belisario – Viale Cassiodoro – Piazza VI Febbraio – Viale Boezio – Controviale Boezio – entrata Parco City Life varco 3.

dal km 16 al km 22

chiusura strade dalle 8:20 alle 12:50

Strade interessate: Viale Eginardo – Viale Scarampo – Sottopasso Viale De Gasperi – Piazzale Kennedy – Via Quattrocchi – Via S. Elia – Via Diomede – Piazzale Lotto – Viale Caprilli – Piazzale Dello Sport.

dal km 22 al km 27

chiusura strade dalle 8:30 alle 13:30

Strade interessate: Via Achille – Via Tesio – Via Harar – Via Novara – Via Cascina Bellaria – Via F.lli Gorlini – Via Lampugnano.

dal km 27 al km 32

chiusura strade dalle 8:50 alle 14:00

Le strade interessate: Via Omodeo – Via Cechov – Via Kant – Via B. Croce – Via Quattrocchi – Viale De Gasperi – Via Grosio – Via Gallarate – Piazzale Accursio – Via Achille Papa – Via Don Luigi Palazzolo.

dal km 32 al km 36

chiusura strade dalle 9:00 alle 15:00

Strade interessate: Parco Portello – Ponte Pedonale – Piazza Gino Valle – Viale Scarampo – Via Colleoni – Piazzale Damiano Chiesa – Via Emanuele Filiberto – Corso Sempione (carreggiata laterale).

dal km 36 all’arrivo

chiusura strade dalle 7:30 alle 16:00

Strade interessate: Via Canova – Viale Milton – Viale Moliere – Viale Alemagna – Viale Gadio – Piazza Castello – Via Lanza – Foro Buonaparte – Via Legnano – Piazza Lega Lombarda – Piazzale Biancamano – Via della Moscova – Via San Marco – Piazza San Marco – Via Fatebenefratelli – Via dell’Annunciata – Via dei Giardini – Via Fatebenefratelli- Piazza Cavour – Via Senato – Dx in Corso Venezia – Piazza San Babila – Corso Matteotti – Piazza Meda – Via San Paolo – Corso Vittorio Emanuele li – Piazza del Duomo (Arrivo).

BLOCCO TRAFFICO MILANO MARATHON 2024: DEVIAZIONI TRAM E BUS

Domenica 7 aprile 2024 in occasione della Milano Marathon sarà inoltre necessario provvedere alla chiusura o alla deviazione di molte linee del trasporto pubblico (bus e tram).

Tram 1. Dalle 7 alle 16. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra Repubblica e Domodossola. Percorre viale Monte Santo, piazzale Principessa Clotilde, viale Monte Grappa, via Rosales, Garibaldi, Monumentale, via Procaccini e corso Sempione. Non passa da Cadorna, Cairoli, Duomo, Montenapoleone e Turati.

Tram 2. Da inizio servizio alle 16. Non fa servizio tra Negrelli e Porta Genova. Non percorre la tratta Porta Genova-Cenisio. Passa da viale Coni Zugna, piazzale Aquileia, viale San Michele del Carso e da corso Vercelli prosegue lungo lo stesso percorso del tram 16.

Tram 4. Dalle 7 alle 16. Fa servizio come al solito tra Parco Nord e Baiamonti. Da qui devia e fa capolinea a Monumentale. Non fa servizio tra Baiamonti e Cairoli.

Tram 10. Da inizio servizio alle 16. Fa servizio tra viale Lunigiana e Monumentale. Non fa servizio tra Monumentale e 24 Maggio.

Tram 12. Da inizio servizio alle 16. Fa servizio tra Roserio e Cenisio M5. Da qui devia e fa capolinea a Maciachini. Passa da Monumentale, Baiamonti e via Farini. Non fa servizio tra Cenisio e viale Molise.

Tram 14. Da inizio servizio alle 16. Fa servizio nelle tratte Lorenteggio-Duomo e Cimitero Maggiore-Cenisio M5. Da qui devia e fa capolinea a Maciachini. Passa da Monumentale, Baiamonti e via Farini. Non fa servizio tra Cenisio e Duomo.

Tram 19. Da inizio servizio alle 16. Fa servizio nelle tratte Lambrate-Duomo e Castelli-Domodossola. Non passa da piazza 6 Febbraio, largo Quinto Alpini, via Vincenzo Monti, corso Magenta e Cordusio.

Bus 40. Dalle 7 alle 16. Fa servizio tra Cimitero Maggiore e Parco Nord. Salta le fermate tra Cimitero Maggiore e Bonola.

Bus 43. Dalle 7 alle 16. Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra corso Sempione/via Piero della Francesca e via Gioia. Passa da via Procaccini, Monumentale, via Ferrari e Garibaldi.

Bus 48. Da inizio servizio alle 16. Il servizio è sospeso sull’intera linea.

Bus 49. Dalle 7 alle 16. Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra piazza Axum e via Marx/Cannizzaro. Passa da via San Giusto, via Pio II e via Marx.

Bus 50. Dalle 7 alle 16. Fa servizio tra Lorenteggio e piazzale Aquileia. Salta le fermate tra Aquileia e Cairoli.

Bus 57. Dalle 7 alle 16. Fa servizio tra Quarto Oggiaro e la fermata via Canonica/via Cagnola. Salta le fermate tra via Canonica/via Cagnola e Cairoli.

Bus 58. Dalle 7 alle 16. Fa servizio tra Baggio e Aquileia. Salta le fermate tra piazzale Aquileia e Cadorna.

Bus 61. Dalle 7 alle 16. Verso Duomo devia e salta le fermate da corso Indipendenza/via Bronzetti a largo Augusto. Verso largo Murani, da via Larga a Dateo M4. Nelle due direzioni passa da corso di Porta Vittoria, piazza 5 Giornate, corso 22 Marzo e via Fratelli Bronzetti.

Bus 64. Dalle 7 alle 14. Fa servizio tra Lorenteggio e piazza Axum (San Siro). Non fa servizio tra San Siro e Bonola.

Bus 67. Dalle 7 alle 12:30. Fa servizio tra Baggio e piazza Piemonte. Non fa servizio tra piazza Piemonte e Baracca.

Bus 68. Da inizio servizio alle 16. Il servizio è sospeso sull’intera linea.

Bus 69. Dalle 7 alle 16. Fa servizio tra Molino Dorino e Bonola. Passa da via Appennini, Quarenghi, Uruguay, largo Valera, Bonola, via Bacchelli e via Cilea. Non percorre la tratta Uruguay-Firenze.

Bus 78. Dalle 7 alle 15:30. Fa servizio solo nelle tratte Lotto-Bisceglie e via Govone-piazza Firenze.

Bus 80. Dalle 7 alle 16. Fa servizio solo tra piazza Axum-De Angeli e Molino Dorino-Quinto Romano (via Piccoli).

Bus 85. Dalle 7 alle 12:30. Fa servizio tra piazza Piemonte e piazza Napoli. Non percorre la tratta piazza Piemonte-largo Augusto.

Bus 94. Dalle 7 alle 12:30. Fa servizio tra Sant’Ambrogio M2 e largo Augusto. Non fa servizio tra Porta Volta e largo Augusto.

Bus BM4. Dalle 7 alle 16. Fa servizio tra Linate e Dateo. Non fa servizio tra Dateo e Duomo.

Inoltre domenica 7 aprile 2024 dall’inizio del servizio e fino alle ore 19:00 circa i treni delle linee metropolitane M1 e M3 saltano la fermata di Duomo. Per cambiare linea usa Centrale, Loreto o Cadorna, mentre per raggiungere piazza Duomo scendi alle stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori.