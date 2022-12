Blocco auto Roma 23 e 24 dicembre 2022 per emergenza smog

Ordinato in extremis un blocco auto a Roma il 23 e 24 dicembre 2022 per l'emergenza smog, che riguarda in particolare le auto a benzina Euro 3 e diesel Euro 4

Proprio nell’imminenza del Natale scatta il blocco auto a Roma, in alcune fasce orarie del 23 e del 24 dicembre 2022, a causa dell’emergenza smog. Lo stop riguarda alcune categorie di veicoli e si aggiunge alle disposizioni permanenti che regolano la circolazione in città e in particolare nella Ztl Fascia Verde. Gli orari del blocco del traffico sono stati scelti per limitare al massimo i disagi dei cittadini romani alle prese con lo shopping natalizio, sono comunque previste numerose deroghe.

BLOCCO AUTO ROMA 23 E 24 DICEMBRE 2022: GLI ORARI DELLO STOP

Ricapitoliamo: a causa dello sforamento dei dati delle polveri sottili, confermato anche nell’ultimo rilevamento delle ore 19:00 del 22 dicembre, nel rispetto delle norme vigenti a tutela della salute pubblica il Comune di Roma ha firmato un’ordinanza per la limitazione del traffico privato nella Fascia Verde della Capitale. Ecco i giorni e le fasce orarie interessate dallo stop:

– venerdì 23 dicembre 2022: dalle 17:30 alle 20:30;

– sabato 24 dicembre 2022: dalle 6:30 alle 9:30.

Il blocco auto Roma emergenziale riguarda auto benzina Euro 3 , auto diesel Euro 4 , ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote diesel Euro 2 .

Inoltre sull’intero territorio comunale è disposto a tutti i veicoli il divieto assoluto di sostare con il motore accesso.

Restano ovviamente confermati i divieti permanenti, validi per 24 ore dal lunedì al sabato (esclusi i festivi infrasettimanali come p.es. il prossimo 26 dicembre), che riguardano auto a benzina Euro 0, 1 e 2, auto diesel Euro 0, 1, 2 e 3, ciclomotori e motoveicoli Euro 0 e 1.

BLOCCO AUTO ROMA 23 E 24 DICEMBRE 2022: DEROGHE

Di seguito riportiamo l’elenco delle principali categorie di veicoli derogate o esentate dai divieti di circolazione a Roma. Per la lista completa cliccare qui.

– veicoli muniti del contrassegno per persone invalide;

– veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, compreso il soccorso, anche stradale, e il trasporto salme;

– autoveicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità;

– veicoli adibiti alla gestione dei rifiuti urbani effettuata per conto o direttamente dall’Amministrazione capitolina, alla tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;

– veicoli adibiti al trasporto collettivo pubblico e privato;

– taxi e autovetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali;

– autoveicoli adibiti a car sharing e a servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL);

– veicoli ad accensione comandata dotati di un doppio sistema di alimentazione bifuel (benzina/­GPL o benzina­/metano) anche trasformati, marcianti con alimentazione a GPL o metano;

– autoveicoli impiegati dai medici e veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di contrassegno;

– veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa certificazione medica;

– autoveicoli di autoscuole o privati finalizzati esclusivamente al superamento dell’esame di guida, già programmato, con adeguata attestazione.

BLOCCO AUTO ROMA 23 E 24 DICEMBRE 2022: TRASPORTO PUBBLICO GRATIS

Ricordiamo che durante l’intero periodo natalizio, fino all’8 gennaio 2023, sul territorio comunale di Roma vige un Piano della Mobilità per ottimizzare la circolazione dei veicoli, e che prevede tra le altre cose l’estensione degli orari delle Ztl e dei mezzi pubblici, l’attivazione di nuove linee per il centro e speciali sconti per chi prende il taxi.

Inoltre in via eccezionale, per ridurre al massimo gli eventuali disagi di coloro che sono interessati dal blocco auto benzina Euro 3 e diesel Euro 4, il Comune di Roma ha confermato il trasporto pubblico gratuito dalle 17,30 di venerdì 23 dicembre 2022 e sino a tutto sabato 24 dicembre 2022.